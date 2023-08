College news

Dean’s list

Area full-time students were among those who earned dean’s list honors for the spring 2023 semester at HACC. They are listed with their hometowns.

Akron — Braelyn E. Huff, Ella J. Lehman.

Bainbridge — Karl P. Beard, Taylore A. Bradley.

Browstown — Ashley N. McNier.

Columbia — Ashley M. Adams, Morgan L. Adams, Ruby M. Hartman, Amber Mooney, Timothy Morrison.

Conestoga — Kelly A. Chodkowski, Pierce A. Mellott.

Denver — Colin D. Knepper, Aiden J. McEvoy, Maeda D. Sampson, Angela A. Yurchenko.

East Earl — Malakai J. Hess, Karli R. Stoltzfus.

East Petersburg — Tasha M. Benenati, Hannah J. Kirk.

Elizabethtown — Taylor N. Beeler, Elisabeth H. Davidson, Jodi N. Eller, Luke J. Gibbs, David A. Gladfelter, Alexis M. June, Kaylee N. Musser, Angelica M. Peluso, Joshua T. Potteiger, Kayla M. Roden, Matthew B. Rodriguez, Steven G. Schreffler, Olivia P. Shenk, Ethan N. Smith, Michelle R. Sullivan.

Ephrata — Laura E. Battle, Anna L. Beckham, Brent C. Bowman, Joshua M. Franklin, Michael O. Itwaru, Alhagie Jallow, Amanda M. Ramlogan, Hunter S. Rowell, Hudson J. Shuke, Andrew A. Smith, Sierra M. Synden, Anthony C. Winter.

Gap — Kimberly A. Taylor.

Gordonville — Logan M. Beegle.

Holtwood — Kylie Goss, Jaden M. Smith, Emily A. Stalfire, Alexandra P. Staub.

Lancaster — Jessenia Agosto, Maura Aston, Keyshla Baez, Alek H. Begin, Amanda L. Belavois, Mary E. Burgess, Cristina N. Burton, Elizabeth Calix Alvarado, Patrick Campbell, Melany Carrasco, Sarah E. Cervantes, Joslyn A. Conner, Yeilin Contreras, Noel X. Cruz, Andrew J. Dischino, Amada I. Dominguez, Ngan T. Duong, Olivia Evans, Greta Flemmens, Jaida R. Fultz, Elizabeth M. Graff, Rachel N. Grimm, Faydra D. Haywood, Jack Hebden, Daniel Helms, Jokaimi Hernandez, Amy H. Ho, Jacquelyn B. Hoyt, Jaden H. Hubbs, Joshua K. Hummel, Sarah M. Hunter, Joanna Hutt, Alphonse Ilunga, Isabella M. Irizarry, Thomas N. Irons, Alexis N. Jenkins, Jared Karlow, Benjamin E. Kauffman, Christian E. Ketels, Arthur Kraemer, Richard M. Lewis, Iraidalis Lugo Cortes, Dai Nghia Ma, Josiah C. Manning, Sebastian Martinez Gomez, Sahar Mehryar, Kimberly K. Moyer, Megan E. Mullis, Tyana M. Murrey-Santiago, Thalene T. Nguyen, Kevin J. Olson, Mikhil Pramod Patil, Michael K. Poon, Callum L. Reade Jones, Brienna L. Rendon, Sophia L. Rineer, Colby S. Rittenhouse, Britney M. Rodriguez, Maria F. Russoniello, Rebecca N. Ryan, Jake O. Schall, Samrawit Sergawe, Rushi K. Shukla, Susanne Smith, Daniel L. Snyder, Zachary Stevenson, Gregory J. Strojnyk, Jeffrey S. Suos, Matthew M. Tejada, Avery P. Thompson, John H. Trigg, Sara A. Tynes, Amy M. Vogel, Noah J. Westerman, Kristin M. Wile, Fox H. Williams, Hasahn L. Wright, Louis D. Wright, Claudia G. Yingling, Erin M. Zimmerman.

Leola — Harrison G. Blom, Nolan W. Caci.

Lititz — Ozge S. Ak, Troy A. Castellitto, Leah A. Charles, Jennifer Diaz, Kyiah Flahive, Ethan C. Fox, Jarred M. George, Christopher J. Hixson, Mitchell J. Hoffman, Harrison B. Hulst, Leah S. Medvedev, Tan H. On, Xavier S. Patterson, Shannon M. Reiley, Christabel A. Willson.

Manheim — Makenzie L. Arment, Gracie L. Eberly, Alexa J. Galbreath, Rylei H. Geib, Stephen A. Hall, Christine M. High, Corinne N. King, Allysen Leber, Elsie M. Martin, Abigail G. Reed, Alexis J. Sheetz, Addalai K. Shenk, Brianna N. Skiles, Blake M. Weaver.

Marietta — Izabella G. Brown, Alana Droege, Shannon Lacey, Anthony J. Miller, Hector E. Ortiz.

Maytown — Hannah A. Mylin.

Middletown — Tomas Adames, David Boatwright, Madalynn R. Brittelli, Erin C. Brown, Keiosha Cooksey, Tenisha A. Fraser, Marie E. Hector, Logan J. Miller, Matthew T. Mitchell, Mackenzie G. Moody, My T. Nong, Isai A. Peguero Taveras, Jose L. Rodriguez, Faith D. Rhine, Emma Skrinak, Cameron C. Snelbaker, Oluwasina Sule, Kayla A. Unger, Adam T. Weaver.

Millersville — McCabe B. Kreider.

Mount Gretna — Sydney L. Donnachie.

Mount Joy — Regina G. Alsaqqa, Seth M. Kingsboro, Micah T. Kurtz, Saoirse A. Loose, Maura C. Nelson, Chase M. Piper, Erica N. Shonk, Kassidy R. Stoudt, Dean J. Warkentin, Breanna H. Welch, Angel L. Williams.

Mountville — Benjamin Shaub, Naylani D. Soto, Martha Strickler, Jewel L. Wall.

Narvon — Amanda M. Berardo, Tanner W. Laukhuff.

New Holland — Noah D. Darling, Evan M. Frank, Anna G. Kauffman, Gabriell L. Kauffman, Angelina E. Sweigart, Noah C. Toothaker.

New Providence — Samantha A. McComsey, Makensy A. Pletcher.

Peach Bottom — Courtney M. Stuart.

Pequea — Cierra E. Ditmer, James C. Reynolds.

Quarryville — Madeline Casadonti, Katherine E. Probst, Jillian S. Quickel, Deven Rapant, Alyssa A. Slickers.

Reamstown — Madison N. Heilman.

Reinholds — Emily M. Groff, Emma R. Pehote.

Ronks — Mary E. Lowery.

Salunga — Michaela C. Guilbault.

Stevens — Natasha L. Bowman, Brooklyn E. Fisher, Abby E. Oxenford.

Strasburg — Lauren J. Imhof, Emily J. Loraw, Samantha Mills.

Nottingham — Kyle J. May.

Oxford — Marybeth L. Herr.

Robesonia — Nathan A. Swartz.

Washington Boro — Tyler M. Hargan, Preston L. Hunter.

Willow Street — Matthew J. Mentz.

Wrightsville — Sarah N. Brush.

