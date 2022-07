College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2022 semester at HACC. They are listed with their hometowns.

Akron — Matthew E. Stauffer, Grace E. Young.

Bainbridge — Nikaila J. Halterman, Haley M. Laughlin, Gabriella Pistone.

Columbia — Amber Bisking, Anonya Y. Bland, Emily D. Bolton, Ereny Hanna, Ruby M. Hartman, Amber Mooney, Chloe E. Peffer, Alliyah M. Simms, Alaina C. Wertz.

Conestoga — Kathryn Kelly, Momoko T. Lambert.

Denver — Aspen P. Butler, Israel D. Gonzalez Valdebenito, Madelynn Mailloux, Lauren N. Mawhinney, Adam J. Rhoads, Gabrielle J. Rutt, Jacob R. Walsh, Angela A. Yurchenko.

East Earl — David A. Bell, Sarah Herran, Cameran K. Martin, Joseph L. Martin.

East Petersburg — Hannah J. Kirk.

Elizabethtown — Taylor N. Beeler, Lance L. Brosey, Samantha M. Burchett, Elliot S. Farver, Hugo Hernandez, Carley S. Herndon, Joshua D. Humbert, Jenna E. Kelley, Michael P. Kennedy, Madison R. Liskey, Kaylee N. Musser, Ashley J. NyeSmith, Grace E. Peterka, Kali R. Schreffler, Olivia P. Shenk, Ashlan Z. Smith, Michelle R. Sullivan, Athena K. Vinson.

Ephrata — Joseph A. Beltran, Lynn C. Capwell, Autum J. Clee, Lauren DeBoer, Davely Gomez, Michael O. Itwaru, Natalie Y. Klees, Karen Lizbeth Lopez Romero, Brittany E. Lutz, Sam J. Savage, Hudson J. Shuke, Alexis J. Wisor.

Gap — Ashley L. Posey, Alexander J. Toomey.

Gordonville — Logan M. Beegle, Timothy J. Murphy.

Holtwood — Madison J. Getz.

Lancaster — Tesfahun B. Abose, Jessenia Agosto, Nora E. Anderson, Katherine Angeline, Francheska Auquilla, Sarah K. Baak, Luis Baker, Ciara Barreto, Eric C. Bauman, Cassandra Becker, Anju Bhattarai, Brittany A. Boyer, Alexandra M. Broomell, Audrey G. Bublitz, Cristina N. Burton, Patrick Campbell, Teresa A. Canfield, Brendon R. Carver, Yahelis Castillo, Sarah E. Cervantes, Jennifer R. Crumbling, Noel X. Cruz, Rylin Curry, Herve Dorsainvil, Lee B. Duong, Michael J. Ford, Hannah C. Foster, Avery S. Garber, Jose R. Godoy, Michell A. Gordillo, Daniel Helms, Natalie Hunt, Joy Hutson, Benjamin E. Kauffman, Kristina L. Keil, Isabella G. Ketels, Nirmala Khanal, Kaitlyn M. Kuhns, Hannah Lerew, Richard M. Lewis, Salina Mali, Gabriel W. Marx, Samantha A. Mayer, Hailey M. Mcbride, Ryanna N. McElrath, Brian E. McLaughlin, Tatenda Mhloyi, Timothy A. Miller, Hunter R. Modene, Noel Murrieta, Steven Navarro, Thuan M. Ngo, Lauren E. Novakoski, Olajumoke Obadofin-Thomas, Kevin J. Olson, Tim A. Palage, Kyah L. Peifer, Alex R. Peles, Justice E. Prall, Sophia L. Rineer, Joseph A. Ruiz, Daniel P. Sauve, Highland R. Sibrava, Emily M. Sipko, Stacy S. Summers, Sara A. Tynes, Naomi B. Vosburgh, Madelyn R. Whispell, Erin M. Zimmerman.

Landisville — Sophia L. Laudien.

Leola — Tessa R. Baldwin, Suzanna Hrishka, Phinehas M. Maina.

Lititz — Genesis S. Arauz, Sean A. Badessa, Troy A. Castellitto, Bryce A. Cheesman, Mary Elizabeth De Biasi, Diana A. Demidovich, Jereme S. Elmer, Mallory A. Ferber, Kyiah Flahive, Adam H. Glick-Lynch, Bailey Hamer, Rebecca J. Hoyer, Steven Huang, Harrison B. Hulst, Zariana Jenkins, Leah S. Medvedev, Alexandra P. Meyers, Mu Mu, Emily M. Paynter, Veronica L. Rojo, Ariella J. Ruhl, Haley N. Vandewall, Angela Weiler, Christabel A. Willson.

Manheim — Trenton B. Balmer, Alexis L. Bernhardt, Jodi-Ann S. Clarke, Jason C. Dixon, Meghan M. Healy, Matthew J. Johnson, Eugene R. Martin, Kelly Mercado, Angelin Nasser, Jenna R. Nolt, Abigail R. Smith.

Marietta — Emily M. Boller, Kailey H. Frownfelter, Grace Haas, Philip C. Herzog, Aaron Kravette, Anthony J. Miller.

Maytown — Dustin E. Gayer.

Middletown — Tomas Adames, Brianna D. Bailey, Madalynn R. Brittelli, Jaquita T. Carter, Morgan J. Dinger, Truc Dinh, Scott G. Etnoyer, Destiney M. Gutshall, Marie E. Hector, Kody M. Hurst, Alexander W. Scheetz, Lia K. Schlauderaff, Courtney C. Shaffer, Emma Skrinak, Adam T. Weaver, Lachi M. Yonjan, Purni M. Yonjan.

Millersville — Sydney Bauer, Alex H. Mowery, Brandon T. Newell, Derek Reinmiller.

Mount Joy — Chiara R. Amato, Carson R. Hepner, Monica L. McNaughton, Chase M. Piper, Joseph E. Rhoads, Alexandra R. Stauffer, Emily M. Stuck, Breanna H. Welch, Miguel A. Welch.

Mountville — Carrington J. Frick, Concetta M. Huslin, Benjamin Shaub.

Narvon — Bailey M. Reiff.

New Holland — Japheth Beiler, Melanie J. Esh, Zachary B. Hannum, Justin D. King, Marjory I. Martin.

New Providence — Rebecca L. Burns, Kyle W. Kanuha, Narae Risser, Sarah J. Schaefer.

Nottingham — John Rogan, Carly N. Wolff.

Parkesburg — Michelle T. Chiwara, Jayda N. Stoltzfus.

Peach Bottom — Heather A. Baker, Travis A. Heisler, Mackenzie L. Roth, Courtney M. Stuart.

Quarryville — Shanon May, Deven Rapant.

Reamstown — Madison N. Heilman.

Reinholds — Samantha R. Zimmerman.

Smoketown — Putheary Chum, Shannon V. Rineer.

Stevens — Natasha L. Bowman, Grace Holmes, Donika B. Neiger, Alana R. Sterner.

Strasburg — Keira N. Burns, Ryan L. Gerhardt, Elizabeth M. Graff, Marshall B. Moyer.

Washington Boro — Preston L. Hunter.

Willow Street — Emma J. Grumbling.

Wrightsville — Tyler J. Garver, Ethan J. Moore, Shane D. Mumma, Haidyn R. Shaffer.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.