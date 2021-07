College news

Dean’s list

Area full-time students were among those named to the dean’s list for the spring 2021 semester at HACC. They are listed with their hometowns.

Adamstown — T. Polverini.

Akron — Nicole P. Neufeld, Oceane Serrano, Macie R. Zimmerman.

Christiana — Christopher A. Roten.

Columbia — Claude R. Benevento, Amber Bisking, Nicholas R. Cover, Danielle A. Fossett, Jordan L. Heagy, Kane J. Howard, Emmanuel T. Karpathios, Natalie M. Lightcap, Madison J. Ludlow, Joshua M. Slaymaker, Jennifer L. Stack, Mitchell A. White.

Conestoga — Elizabeth K. Davis, Conestoga.

Denver — Kayleen R. Martin, Blake A. McGowan, Elvira P. Pereyaslov, Joseph B. Turner.

East Earl — Zachary P. Witman.

East Petersburg — Tori G. Hamilton, Scott E. Haver, Nadia E. Martin, Kylie C. Morgan, Brianna D. White, Kelly A. White.

Elizabethtown — Joseph E. Barone, Lance L. Brosey, Amairanys Cedeno, Olivia L. Coakley, Shannon S. Ginder, Lily S. Hahn, Kevin Segura Hernandez, Carley S. Herndon, Aryanna A. Hughes, Michael P. Kennedy, Camryn M. Leitzell, Oxzonna M. Lewis, Harrison P. Monahan.

Ephrata — Daria A. Artemyeva, Vanessa Borisik, Grace Camacho, Hope M. Hess, Negel K. Martell, Benjamin C. Newhook, Thomas Wissler.

Gap — Devyn Williams.

Gordonville — Faith G. Strenck.

Holtwood — Madison J. Getz.

Kirkwood — Robert Z. Vincent.

Lancaster — Tarek K. Abdelaal, Mohammed Z. Abdulrahman, Ormari Perez Abreu, Matthew A. Alexander, Meghan E. Becker, Mary L. Betancourt Ferreras, Michael A. Bhopa, Faith Boisen, Kyra M. Boone, Brittany A. Boyer, Logan P. Bradley, Shayne Brunsch, Jack R. Burkhart, Lena M. Caudill, Gabriel I. Conley, Guadalupe Cuartas, Matthew E. Dall, Evan J. Dommel, Benjamin G. Earhart, Kayly J. Feliz, Julia M. Fidgett, Bradley M. Glass, Daniel J. Greener, Cory H. Grey, Joseph A. Guest, David F. Helms, Sarah N. Horst, Natalie Hunt, Deanna M. Jones, Jasmine E. Jones, Benjamin E. Kauffman, Carolyn H. Keen, Emily M. Kroh, Michelle N. Le, Amanda Leboda, Marissa Lee, Daniella R. Lord, Francesco LoVerde, Rohan Maharjan, Robert S. Manning, Christopher M. Manzi, Hailey M. Mcbride, Divora A. Mengisteab, Anaya M. Milligan, Kayla Mills, Sasha M. Moore, Evelyn G. Morales, Camille G. Morrison, Rob F. Muise, Isaac E. Murphy, Morgan L. Murphy, Celina M. Nazario, Savannah Q. Nguyen, Yachezqel U. Ogbonna, Kristy Paul, Carissa C. Pinkard, Olivia I. Pinneo, Lisa R. Polito, Ryan T. Querry, Stephanie H. Radcliffe, Hannah E. Rau, Joshua D. Ressler, Briana Riley, Natalia Sanchez Rivera, Jesus M. Rosa, Lucas G. Rutt, Courtney E. Seace, Jesmary N. Seda, Megan G. Shirk, Madeline L. Spidel, Alexis H. Stengel, Bruce M. Stine, Tylar D. Thomas, Isaiah S. Tshudy, Sara A. Tynes, Anne-Joelle Valcin, Joseph B. Walden, Nicholas G. Wilson, Elizabeth Wolfe, Marriaye H. York.

Landisville — Ava Keller.

Leola — Melissa R. Cabanas, Brianna L. Erdman, Isabel L. Harsh, Regina L. King, Delanie M. Ouk, Inga D. Petry.

Lititz — Sean A. Badessa, Ethan J. Blazek, Olivia G. Bolettieri, Chloe A. Bomberger, Bryce A. Cheesman, Kristen N. Claar, Breonna J. Dull, Brittany M. Forsythe, Michael A. Governanti, Michaelyn R. Haley, Bailey Hamer, Robert A. Heckman, Kylie S. Hershey, Mikayla A. Hiatt, Zariana Jenkins, Autumn P. Kready, Sean Lare, Gabriela Fernandez Leon, Chad S. Mason, James J. McGarrigle, David A. Merritt, Mu Mu, Tan H. On, Arianna M. Sabbagh, Vincent T. Strosser, Tyler D. Tenreiro, Brooke Thomson, Samantha G. VanBrookhoven, Haley N. Vandewall.

Manheim — Trenton B. Balmer, Francisco L. Maldonado, Angelin Nasser, Ariella J. Ruhl, Eliana N. Shenk, James E. Sherer, Molly E. Stehman, Jade R. Trovinger, Brielle E. Wagner, Olivia L. Walters, Courtney A. Weaver.

Marietta — Emily M. Boller, Kailey H. Frownfelter, Grace Haas, Aaron Kravette, Abigail R. Oster, Lexington R. Reed, Nicole M. Smith.

Maytown – Alexis A. Swartz.

Middletown — Zahra J. Alkhalaf, Britney Benzie, Emily A. Beutler, Chloe Buckwalter, Destiney M. Gutshall, Kayla Gutshall, Jason H. Haller, Marie E. Hector, Brittany D. Holskey, Kyle Kincaid, Thomas K. Kristich, Alexandra K. Kulp, Tyler J. Milsop, Starlett V. Reason, Alexander W. Scheetz, Marie G. Schopf, Jaxson T. Senior, Rashawn M. Sherman, Alexa J. Youtz.

Millersville — Whitney Eichelberger, Katherine A. Landis, Dayana Monsalve, Jordan Sproul.

Mount Joy — William J. Bemesderfer, Kolbe Card, Annabella S. Devitz, Iain D. Mattison, Monica L. McNaughton, Victoria Medvedev, Yeshkumar V. Patel, Ryan J. Shiner, Jesse L. Smit, Samantha Stoner, Nathan J. Warfel.

Mountville — Esma Alagic, Carrington J. Frick, Madeline Saraka, Ryan P. Secord, Helen L. Seeber.

Narvon — Abby J. Brown, Emily R. Crimaldi, Abby M. Thompson, Megan A. Yoder.

New Holland — Nolan P. Fletcher, Hadassah F. Hoover, Michael L. King, Karina R. Morales, Julia A. Mylin, Annie C. Sensenig, Lindsey N. Sweigart.

New Providence — Rebecca L. Burns, Carson E. Kilgore, Emily Kirk, Rebecca P. Peckman.

Nottingham — Ashley L. LaRicci.

Paradise — Luke A. Purcell.

Parkesburg — Peyton Musselman.

Peach Bottom — Colin J. Althoff, Alexis G. Heisler, Hunter D. Heisler, Makaela J. Moatts, Melissa J. Moatts, Steven L. Williams.

Pequea — Rachel A. Mahoney.

Quarryville — Molly N. Baber, Andra L. Beiler, Elisa R. Perez, Hannah E. Walters, Morgan P. Whaley.

Reinholds – Morgan Groff, Graci Martin, Gabrielle J. Rutt, Laura A. Zimmerman, Samantha R. Zimmerman.

Stevens — Reese Kline, Corina J. Stauffer.

Strasburg — Zachary Horst.

Willow Street — Jacob Immanuel G. Garcia, Grace G. Hill, Victoria Knollmeyer.

Wrightsville — Tyler J. Garver, Zachary Goss, Sean M. McKitrick, Ethan J. Moore, Shane D. Mumma, Peter L. Rivera, Haidyn R. Shaffer, Pamela J. Withers.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.