College news

Dean’s list

Area full-time students were among those named to the dean’s list for the fall 2021 semester at HACC. They are listed with their hometowns.

Akron — Mara E. Stauffer, Matthew E. Stauffer.

Bainbridge — Scyla M. Crozier, Haley M. Laughlin.

Bird-in-Hand — Trevor S. Groff.

Blue Ball — Monica M. Yang.

Columbia — Leah Allison, Emily D. Bolton, Nicholas R. Cover, Brigit Downey, Danielle A. Fossett, Ruby M. Hartman, Emmanuel T. Karpathios, Amber Mooney, Crystal E. Moore, Alliyah M. Simms, Megan L. Walter.

Conestoga — Amanda M. Pryzbylkowski.

Denver — Leah E. Knepper, John I. Turner, Joseph B. Turner, Israel D. Gonzalez Valdebenito, Jacob R. Walsh.

East Earl — Tamara A. Airulla, Zachary P. Witman.

East Petersburg — Hannah J. Kirk, Kylie C. Morgan.

Elizabethtown — Elicia A. Brunner, Paul A. Bucher, Allison K. Deibler, Eric R. Habecker, Lily S. Hahn, Hugo Hernandez, Carley S. Herndon, Joshua D. Humbert, Jenna E. Kelley, Isabella N. Knudsen, Emma J. Kreiser, Victoria Lehman, Kaylee N. Musser, Matthew B. Rodriguez, Kali R. Schreffler, Nikita Sharma, Olivia P. Shenk, Reilly J. Smullen, Athena K. Vinson.

Ephrata — Lauren DeBoer, Davely Gomez, Hope M. Hess, Eleana Hintz, Hannah Lowery, Brittany E. Lutz, Jessica P. Pratt, Sam J. Savage, Kendall N. Wales.

Gap — Ashley L. Posey, Devyn Williams.

Gordonville — Renuben J. Patel, Alias A. Reiter, Faith G. Strenck.

Holtwood — Austin D. Cosby, Hannah E. Sterling.

Lancaster — Tesfahun B. Abose, Emre Akarsu, Mengistu T. Alemu, Matthew A. Alexander, Katherine Angeline, Francheska Auquilla, Dawit T. Ayanto, Eric C. Bauman, Brittany A. Boyer, Alexandra M. Broomell, Patrick Campbell, Natalie Carlin, Brendon R. Carver, Gabriel I. Conley, Joslyn A. Conner, Jennifer R. Crumbling, Noel X. Cruz, Matthew E. Dall, Nana Aichatou G. Djimraou, Emily Do, Herve Dorsainvil, Chaz Eavenson, Devin Fahnestock, Hannah C. Foster, Avery S. Garber, Nathaniel X. Garcia, Joseph A. Guest, Anna M. Huber, Natalie Hunt, Freedom J. Jacques, Jasmine E. JonesvTyler R. Jones, Dorathy L. Kammerer, Benjamin E. Kauffman, Samwuel Kihorezo, Nini Kim, Kaitlyn M. Kuhns, Melissa Le, Hannah Lerew, Richard M. Lewis, Rohan Maharjan, Salina Mali, Aissata Mamadou, Gabriel W. Marx, Hailey M. Mcbride, Jolee T. McCarthy, Brian E. McLaughlin, Timothy A. Miller, Hunter R. Modene, Evelyn G. Morales, Zulfiya Muradova, Isaac E. Murphy, Noel Murrieta, Thuan M. Ngo, Anaya L. Nieves, Lauren E. Novakoski, Ethan J. Payne, Ian M. Payne, Kyah L. Peifer, Alex R. Peles, Michael Pileckas, Justice E. Prall, Victoria L. Quenzer, Stephanie H. Radcliffe, Sophia L. Rineer, Narae Risser, Nicolas E. Rivera, Antaleena Robinson, Jesus M. Rosa, Vincenzo A. Rosado Giannini, Kaitlyn M. Russell, Jelena Rutter, Daniel P. Sauve, Jesmary N. Seda, Joanna D. Seedorf, Therese M. Sexton, Emily M. Sipko, Anh T. Tran, Tien C. Tran, Anne-Joelle Valcin, Naomi B. Vosburgh, Joseph B. Walden, Madelyn R. Whispell.

Landisville — Ava Keller, Emily R. Wilson.

Leola — Suzanna Hrishka, Phinehas M. Maina, Paige E. Miller, Delanie M. Ouk, Emily Ranson.

Lititz — John R. Bomgardner, Troy A. Castellitto, Mary Elizabeth De Biasi, Madison R. Ehrgood, Preston Fahnestock, Gabriela Fernandez Leon, Kyiah Flahive, Colin Fox, Adam H. Glick-Lynch, Bailey Hamer, Kylie S. Hershey, Harrison B. Hulst, Zariana Jenkins, Sarah E. Kilgore, Ava M. Layton, Eric B. Martin, Leah S. Medvedev, Mu Mu, Emily M. Paynter, Madelyn O. Snavely, Autumn M. Stefanick, Jayda N. Thomas, Laquane Thomas, Ashlyn C. Tyson.

Manheim — Sarah K. Baak, Trenton B. Balmer, Alain J. Espinosa, Eugene R. Martin, Angelin Nasser, Jenna R. Nolt, Laura D. Patches, Ariella J. Ruhl, Benjamin D. Sick.

Marietta — Sydney Bauer, Kailey H. Frownfelter, Grace Haas, Philip C. Herzog, Aaron Kravette, Anthony J. Miller.

Maytown — Dustin E. Gayer, Alexis A. Swartz.

Middletown — Brianna D. Bailey, Ean M. Benner, Britney Benzie, Emily A. Beutler, Dalton Brannen, Morgan J. Dinger, Truc Dinh, Kyle Kincaid, Alexandra K. Kulp, Amanda L. Gotshall, David D. MacFaline, Tyler J. Milsop, Zachary J. Mitchell, Alexander W. Scheetz, Lia K. Schlauderaff, Sophia Waiba, Jessica B. Wallace Chandler, Adam T. Weaver, Lachi M. Yonjan.

Millersville — Katherine A. Landis, Derek Reinmiller, David A. Reist.

Mount Joy — Maichel AlSaqqa, Chiara R. Amato, Natalie L. Fellenbaum, Carson R. Hepner, Quinn Holdridge, Curtis A. Johnson, Micah T. Kurtz, Monica L. McNaughton, Victoria Medvedev, Chase M. Piper, Joseph E. Rhoads, Alexandra R. Stauffer, Kassidy R. Stoudt, Haylie A. Tierney, Miguel A. Welch, Brianna Wenger, Rebecca A. Wilson.

Mountville — Carrington J. Frick, Concetta M. Huslin, Madeline Saraka.

Narvon — Timothy J. Murphy, Ann J. Slider.

New Holland — Japheth Beiler, Zachary B. Hannum, Justin D. King, Samantha A. McComsey, Cheyenne J. Rittle.

Oxford — Madison T. Mosley.

Paradise — Alyssa S. Keenan.

Parkesburg — Michelle T. Chiwara, Jayda N. Stoltzfus.

Peach Bottom — Colin J. Althoff, Travis A. Heisler, Makaela J. Moatts, Mackenzie L. Roth, Courtney M. Stuart.

Quarryville — Shanon May, Deven Rapant, Hannah E. Walters.

Reamstown — Madison N. Heilman.

Reinholds — Samantha R. Zimmerman.

Schaefferstown — David A. Bell.

Smoketown — Putheary Chum, Shannon V. Rineer.

Stevens — Natasha L. Bowman, Grace Holmes, Maximilian N. Holmes, Alana R. Sterner.

Strasburg — Keira N. Burns.

Washington Boro — Preston L. Hunter, Jewel L. Wall.

Willow Street — Jose R. Godoy, Emma J. Grumbling, Grace G. Hill.

Wrightsville — Olivia P. Greenwood, Hannah B. Lentz, Sean M. McKitrick, Shane D. Mumma, Haidyn R. Shaffer.

