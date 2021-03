College news

Dean’s list

Area students were among those named to the full-time dean’s list for the fall 2020 semester at HACC. They are listed with their hometowns.

Akron — Oceane Serrano, Matthew E. Stauffer.

Bainbridge — Elizabeth R. Nyveldt.

Bowmansville — Jordan F. Brenneman.

Columbia — Brian D. Baxter, Nicholas R. Cover, Raven S. Dill, Kylee E. Kitch, Abigail R. Mertz, Joshua M. Slaymaker.

Conestoga — Miah L. Nolt.

Denver — Melissa A. Atanasio, Abigail K. Martin, Kayleen R. Martin.

East Earl — Brandon C. Ramiro, Zachary P. Witman.

East Petersburg — Tori G. Hamilton, Scott E. Haver, Nadia E. Martin, Kylie C. Morgan, Brianna D. White.

Elizabethtown — Jill M. Abell, Joseph E. Barone, Lance L. Brosey, Olivia L. Coakley, Melissa M. Eckroth, David A. Gladfelter, Nicholas R. Goodling, Lily S. Hahn, Anna V. Hart, Lydia H. Heisey, Carley E. Herndon, Jenna E. Kelley, Emily J. Kriner, Camryn M. Leitzell, Oxzonna M. Lewis, Brooke A. Manifold, Harrison P. Monahan, Alex M. O'Shea, Kevin Segura Hernandez, Nicholas A. Sumpman.

Ephrata — Vanessa Borisik, James B. Green, Hope M. Hess, Melissa A. Hostetter, Dakota L. John, Natalie Y. Klees, Matthias J. Krauter, Francisco L. Maldonado, Maryelizabeth Marquis, Benjamin C. Newhook, Amy L. Rittenhouse, Ranita Sawh, Thomas L. Sexton, Anastasiya Varlamova, Naomi E. Velazquez, Thomas Wissler, Pauline Zimmerman.

Gap — Kayla S. Diluzio, Devyn Williams.

Gordonville — Faith G. Strenck.

Holtwood — Madison J. Getz, Joseph D. Marshall.

Kinzers — Dale C. Stoltzfus.

Kirkwood — Chad P. Hayes.

Lancaster — Dignakumari D. Ahir, Emre Akarsu, Alicia Barr, Shirley Batista, Meghan E. Becker, Nikayla G. Blank, Brittany A. Boyer, Logan P. Bradley, Kenzie M. Braegelmann, Shayne Brunsch, Edward Bucks, Kirsten Cannoy, Natalie Carlin, Arlyn I. Carrero, Lena M. Caudill, Pornpana Chantarin, Elizabeth A. Chapman, Gabriel I. Conley, Julianne M. Conley, Elijah Dia, Benjamin G. Earhart, Mikayla J. Fallas, Julia M. Fidgett, Daniel M. Foreacre, Yamilette L. Galarza, Kyle Gander, Nathaniel X. Garcia, Maygen R. Giliberti, Bradley M. Glass, Ashley R. Groff, Joseph A. Guest, Alexis J. Hamsher, Katrina T. Holmes, Thao Hong, Natalie Hunt, Daniel M. Jean, Carolyn H. Keen, Mindy N. Le, Amanda Leboda, Daniella R. Lord, Rohan Maharjan, Salina Mali, Christopher M. Manzi, Diana T. Manzi, Hailey M. McBride, Brian E. McLaughlin, Alexandra J. Mellinger, Anaya M. Milligan, Noah Miranda, Elise Mitchell, John F. Monek, Evelyn G. Morales, Camille G. Morrison, Shruti A. Nandedkar, Celina M. Nazario, Elisine Nemai, Savannah Q. Nguyen, Johanna E. Pacheco, Clayton A. Parker, Vasudha L. Patel, Ethan J. Payne, Ian M. Payne, Julia A. Pelsinski, Nicholas Picciani, Carissa C. Pinkard, Holly R. Pisani, Ryan T. Querry, Hannah E. Rau, Brynn Remsburg, Briana Riley, Idalys Rivera, Hannah M. Rongione, Thanamas Rugaber, Margaret-Mary T. Russoniello, Jesmary N. Seda, Madeline L. Spidel, Alexis H. Stengel, Bruce M. Stine, Jisela Teron, Saulo M. Urena Santos, Frangelliz K. Valentin-Colon, Stephanie L. Walker, Erin N. Weidner, Chantelle L. Williams, Nicholas G. Wilson, Joslyn K. Yates, Kaitlyn N. Yost.

Landisville — Ava Keller, Jen M. Voshell.

Leola — Melissa R. Cabanas, Isabel L. Harsh, Estera V. Hrishka, Mariya V. Hrishka, Joel Knepper, Inga D. Petry.

Lititz — Tarek K. Abdelaal, Sean A. Badessa, Allison L. Blankenmyer, Olivia G. Bolettieri, Emily R. Colvin, Mary Elizabeth De Biasi, Isabella R. Forgione, Michaelyn R. Haley, Bailey Hamer, Mikayla A. Hiatt, Zariana Jenkins, Justin N. Jolin, David A. Merritt, Mu Mu, Felicia M. Nellius, Makenna M. Ruth, Arianna M. Sabbagh, Yanna R. Sayevskiy, Mary L. Sukala, Brooke Thomson, Samantha G. VanBrookhoven, Micah J. Wenger, Noreen J. Winters.

Manheim — Trenton B. Balmer, Samantha C. Ditzler, Amy Dombach, Laura K. Good, Nickolas Griest, Jessica L. Iehle, Angelin Nasser, Stephanie L. Prete, Reagan Rohrer, Ariella J. Ruhl, Eliana N. Shenk, Molly E. Stehman, Jade R. Trovinger, Courtney A. Weaver, Alexis M. Weit, Devan L. White.

Marietta — Kirsten Gregg, Riley W. Homsher, Aaron Kravette, Alexis A. Licopoli, Alexander N. Prudhomme, Lexington R. Reed, Nicole M. Smith, Devin A. Taylor, Jessica M. Velazquez.

Middletown — Zahra J. Alkhalaf, Britney Benzie, Chloe Buckwalter, Joshua Burrows, Maygua I. Cotto, Rhianna L. Dupla, Aly A. Gheith, Amanda L. Gotshall, Destiney M. Gutshall, Jason H. Haller, Michael D. Howk, Thomas K. Kristich, Andaysha J. Mendez, Tyler J. Milsop, Cameron J. Parkhill, Sharon Pauley, Alexander W. Scheetz, Jaxson T. Senior, Courtney C. Shaffer, Craig A. Wike.

Millersville — Austin T. Ackerman, Abigale G. Bailey, Brianne D. Beiler, Mary R. Christman, Whitney Eichelberger, Katherine A. Landis, Nassim Loutfi, Jordan Sproul.

Mount Joy — Kolbe Card, Keyana E. Daye, Annabella S. Devitz, Lydia J. Haas, Iain D. Mattison, Avery E. McVicker Bleacher, Victoria Medvedev, Yeshkumar V. Patel, Brooke Sauder, Jesse L. Smit, Jordyn S. Snyder, Ashlea Woodring.

Mountville — Esma Alagic, Carrington J. Frick, Madeline Saraka, Helen L. Seeber.

Narvon — Abby J. Brown, Abby M. Thompson.

New Holland — Japheth Beiler, Natalia A. Echavarria, Nolan P. Fletcher, Hadassah F. Hoover, Eli W. Martin, Marjory I. Martin, Nkauj N. Pha, Lindsey N. Sweigart.

Newmanstown — Amanda J. Brown, Julia L. Chekanov.

New Providence — Emily Kirk.

Nottingham — Emily R. Bell.

Paradise — Elizabeth Gonzalez, Derek A. Hershey, Luke A. Purcell.

Parkesburg — Peyton Musselman.

Peach Bottom — Colin J. Althoff, Alexis G. Heisler, Hunter D. Heisler, Makaela J. Moatts.

Quarryville — Molly N. Baber, Andra L. Beiler, Abbie A. Buckwalter, Alexandra Glomb, Emily K. Moore, Elisa R. Perez, Randi R. Rambo, Hannah E. Walters.

Reinholds — Gabrielle J. Rutt, Samantha R. Zimmerman.

Robesonia — Lynnann M. Moyer.

Stevens — Courtney F. Miller, Corina J. Stauffer.

Strasburg — Gabriel F. Strauss.

Terre Hill — Elva M. Hoover.

Willow Street — Jacob Immanuel G. Garcia, Victoria Knollmeyer.

Wrightsville — Kaci N. Decker, Zachary Goss, Sean M. McKitrick, Ethan J. Moore, Shane D. Mumma, Pamela J. Withers.

