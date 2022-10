College news

Dean’s list

Area part-time students were among those named to the dean’s list for the 2021-22 academic year at HACC. They are listed with their hometowns.

Adamstown — Marissa L. Martin.

Akron — Yannick N. Harris, Brandon S. Ober, Carrie C. Olson, Savannah N. Stauffer.

Bainbridge — Taylore A. Bradley, Matthew B. Hoffer, Shona L. Roush.

Christiana — Shane K. Huyard.

Columbia — Riham Abdalla, Emilee E. Ackerman, Kylie R. Aston, Paige M. Dickinson, Angela Foutz, Kane J. Howard, Maria I. Morales, Melanie Rodriguez, Kaitlin A. Titler, Jarred A. White.

Conestoga — Kelly A. Chodkowski, Andrea Zelinski.

Denver — Thomas G. Andress, David R. Mikus, Shuacua Moua, Angela P. Rogozin, David E. Turner, Miranda K. Wenger.

East Earl — Sarah L. Dunlap, Garrett Gehr.

East Petersburg — Julianne A. Auker, Carly N. Black, Danielle M. Fouad, Billie Lowe.

Elizabethtown — Lori R. Altimore, Bailey Cleckner, Alyssa M. Foy, Alyssa M. Geib, James R. Harkness, Tiffany R. Hernandez, Eleni M. Houck, Katherine R. Jones, Amanda Kessler, Savanna M. Penn, Nicolas B. Shearer, Emily R. Singiser, Heidi N. Stauffer, Sydney L. Stewart, Faydra D. Willis, Tyler Zidik.

Ephrata — Lauren N. Avery, Wesley P. Beckham, Kimberly E. Earl, Tetiana Falchuk, Michelle E. Galovic, Adam R. Gray, Megan P. Hennigan, Abigail G. Hertzog, Melissa A. Hostetter, Alona Kapuza, Alyssa T. Klobosits, Christina Martin, Nicole Rote, John C. Weber.

Gap — Allison E. Halota.

Gordonville — Max F. Scheibe.

Holtwood — Alexandra P. Staub.

Kinzers — Jamison Castor, Yudelki Ruiz Rodriguez, Ashley N. Stoltzfus.

Lampeter — Kenneth C. Barton, BaiLee V. Herr.

Lancaster — Zahra Asghari, Kiera Austin, Paul W. Becker, Nikayla G. Blank, Kyra M. Boone, Isaac M. Braegelmann, Molly A. Bramble, Jonathan M. Brein, Eric L. Brown, Gabriella A. Buckley, Mary E. Burgess, Julie A. Butler, Nihat Canleblebici, Gabrielle M. Carlucci, Arlyn I. Carrero, Ian B. Casper, London A. Chamberlin, Gabrielle Chapman, Caleb J. Coates, Juliana M. Dailey, Jenna K. Daveler, Kristi M. Deascenti, Matthew R. DeBord, Ella C. Deck, Samantha M. Dennen, Joshson Desir, Erwin A. Diaz, Matthew Dombek, Lovely N. Dorcelin, Diego J. Duran, Peter Eckenrode, Nicole Edwards, Macy E. Eisenhart, Olivia Feliciano, Mireya Fland, Kara E. Frazier, Ban Fru, Jennifer L. Gebhart, Randy L. Gebhard, Verna R. George, Christine G. Gharbi, Maygen R. Giliberti, Erica M. Gordon, Henry W. Greiner, Lachelle R. Hackman, Brian R. Haflin, Lubna Harran, Emily J. Hertzler, Desiree J. Hess, Ocean M. Hibshman, Justin M. Hildebrand, Lauren A. Irwin, Clare M. Jackubowski, Liberty Jacques, Daniel M. Jean, Hailu N. Kebada, Susanne M. King, Stephen A. Kramer, Noah G. Kuhn, Charles G. Lapp, Darren M. Layton, Taylor D. Lewis, Jordan P. Lord, Alexia K. Mackrides, Moses Madavaram, Alexander Mahajan, Leah N. Maina, Joseph B. Martin, Rochelle A. Martin, Ryanna N. McElrath, Gabriela N. Mendez, Madeline S. Mengel, Emily C. Miller, Natalie A. Mimoso, Lylian R. Minnich, Elise Mitchell, Angela Mohamed, Victoria M. Montanez, Robert J. Murray, Tyana M. Murrey-Santiago, Meghan M. Myers, Matthew R. Newswanger, Carmen B. Nieves, Carlee M. Noel, Jack D. Novis, Vladimir Ortiz, Jonathan Ostalaza, Elena Padilla, Tiffany M. Pagan, Gabrielle N. Phyillaier, Chelsea M. Plank, Joseph Polizzi, Alyssa M. Porr, Joshua J. Pryce, Linda M. Quinones Acevedo, Stephanie Quintero, Tariq Qureshi, Jasmine Ramos, Cutter Recher, Olivia B. Reichert, Devin M. Riegel, Edgardo J. Rivera, Raquel V. Rivera, Tyler G. Rivera, Lucas G. Rutt, Corianne M. Sahd, Jennifer Salvador, Yaileny San Martin, Noelle K. Saylor, Adam J. Showalter, Rushi K. Shukla, Lexi M. Smith, Rachel A. Smolizer, Michael L. Spangler, Elizabeth K. Stahovich, Bailey M. Stechman, Peyton E. Stremmel, Zixuan Tang, Barok T. Tekele, Timothy Q. Tien, Camila Torres, Samantha E. Travitz, Karen A. Walters, Noah J. Westerman, Kristin M. Wile, Noreen J. Winters, Fox H. Williams, Kelly M. Wright, Jonathan Wolf, Baraa S. Zaidi, Stephen Zalalas.

Landisville — Laura A. Arment, Erin Conner, Gage M. Lowery, Samuel B. Wheeling.

Leola — Lawrence K. Bray, Shannon A. Howard, Rachel E. Stoltzfus.

Lincoln University — Victoria A. Nutt.

Lititz — Ethan T. Arters, Jaycie A. Augustin, Emily K. Behn, Kevin L. Brubaker, Connor D. Buccilla, Holly M. Colvin, Melissa Combs, Virginia M. Enck, Elissa K. Farrar, Susan K. Hixson, Lydia Hocker, Charlotte Keays, Kenneth E. Kinter, Rachel S. Lapp, Richard H. Lynch, Jessica E. Marcia, Nicole A. Martin, Chad S. Mason, Joseph M. Mateyak, Gabriel M. Musser, Ashley N. Noland, Olivia A. O’Connell, Ilker Ozari, Gracy Par, Lindsey M. Paszczuk, Jillian M. Preniczky, Melissa A. Prouse, Shannon M. Reiley, Luke J. Rohrer, Lauren N. Ruiz, Michael Ruiz, Jared R. Shaffer, Jacob Simpson, LeAnn F. Snyder, Paige R. Snyder, Samantha C. Stiger, Gabrielle M. Theros, Laura Vinroe, Grace J. Weinheimer.

Manheim — Kimberly M. Arroyo, Jean P. Aviles, Taylor Bloom, Eboni A. Carroll, Shekhar Gc, Alexandria Geib, Rylei H. Geib, Janaya K. Hess, Lillie R. Horst, Michele Juliano, Corinne N. King, Kyle Kreider, Debra S. Landis, Charlotte G. Martin, Alexa Pacheco, Brittany Renninger, Shtefan Rhoads, Claire Tracy, Alyssa N. Turner, April E. Warihay.

Marietta — Ann E. Arbuckle, Zachary A. Brown, Josue E. Conesa, Joshua B. Foster, Kirsten Gregg, Mariah H. Kitrell, Clifford T. Patriss, Chaelan Q. Summers, Quonesha A. Summerville, Roshonda K. Summerville.

Maytown — Kaylee R. Pfeiffer.

Middletown — Angelica M. Arzola, Arielle M. Brill, Jason M. Brill, Milady Y. Colon, Kara Davis, Brayden R. Erickson, Donna Forgione, Raul Gonzalez, Donna L. Gudoski, Collin J. Heffner, Carole E. Hoover, Kaitlyn J. Knaub, Tiffiny A. Leiter-Wall, Cheyenne N. Lesher, Jaime L. Mackrell, Brittany L. McGuire, Brady T. Neithercoat, Cheyenne M. Pearson, Katherine Phillips, Lauren E. Rastovac, Tyler A. Schweitzer, Olya A. Stahlman, Cameron M. Strouse, Camila Toledo-Chavez, Emily R. Wealand, Jennifer R. Weese, Jessica I. Wellman.

Millersville — Sendy Gabriel, Caleb W. Oyler, Molly A. Zerbe.

Mohnton — Amanda M. Hoover.

Mount Joy — Samantha J. Beckman, Kaylie A. Feria-Castillo, Jessica L. Fry, Christopher A. Gladfelter, Justin S. Lewis, Saoirse A. Loose, Jana Miller, Emma M. Musser, Evette Negron, Angelica M. Pagan-Santos, Erica N. Shonk, Chloe Vasquez.

Mountville — Esma Alagic, Lam D. Mai, Mary Ann Oettel, Amna E. Osman, Ha Hong Nhung Phan, Ha Ngoc Anh Phan, Muluken A. Temsgen.

Narvon — Amanda M. Berardo, Briana P. Thompson.

New Holland — Heather L. Allison, Christie J. Bathurst, Jack E. Bruggeman, Lauren G. Esh, Samantha Gorens, Keirra N. Laird, Micah S. Lapp, Stephen M. Malenchek, Anaam K. Rahman, Jaiden N. Starr, Diane L. Stoltzfus, Tabitha J. Stoltzfus, Carley R. Troop.

New Providence — Evan D. Peckman.

Oxford — Ashley Collins, Yazmin Guzman Juarez, Madelyn R. Heisler.

Paradise — Danielle Becker, Jacqueline A. Sanchez, Rosanna Wakley.

Parkesburg — Carlish M. Brown, Samantha N. Ramos.

Peach Bottom — Paige M. Althoff, Renee Althoff, Jacqueline R. Groff, David A. Jones.

Quarryville — Dalton M. Bare, Jon R. Bitler, Madeline G. Davis, Lina P. Dominguez, Marlee L. Haupt, Trent A. Henry, John W. Hostetter, Kendal E. Janssen, Katelyn Johnson, Jaime M. Padilla, Daniel J. Payne, Sarah M. Wimer, Levi D. Zook.

Reinholds — Madeline G. Beichner, Nyla K. Gensemer, Abby N. Marx, Lydia A. Weber.

Ronks — Mary E. Lowery.

Schaefferstown — Hillary A. Hogan.

Silver Spring — Jennifer S. Abbott.

Stevens — April R. Bennett, Christina M. Lawson, Ashton K. Zimmerman.

Strasburg — Audrey Barrett, Shannon A. Coates, Zachary Horst, Andrew T. Kauffman.

Washington Boro — Matthew Moran.

Willow Street — Ramona L. Bowers, Emaly M. Garrett, Paige A. Groff, Jessie A. Occhionero, Rosalyn Ortiz, Royce Roman, Elizabeth Wolfe.

Wrightsville — Olivia M. Adkins, Amy N. Blakney, Amber Bowman, Travis M. Burg, Lydia Massa.

