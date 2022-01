College news

Dean's List

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2021 semester at York College of Pennsylvania. They are listed with their hometowns.

Adamstown — Tyler Cloud.

Atglen — Sydney Burkhardt, Sean Foster.

Bainbridge — Brooke Geyer.

Christiana — Kelsey Sheets.

Columbia — Jacob Ayala, Emily Braungard, Jordan Haberstroh, Ilarya Harfy, Olivia Tucker, Elena Young.

Conestoga — Julisa Batista, William Briegel Jr..

Denver — Julia Milligan.

East Petersburg — Adrian Hain.

Elizabethtown — Chloe Bomgardner, Jordyn Evans, Joannis Garcia Rivera, Michael Hensel, Lara Hummer, Zoe Myers, Evan Schneider, Kaitlyn Smith.

Ephrata — Grant Deguzman.

Honey Brook — Tate Miller, Cody Ross.

Lancaster — Reagan Ansel, Giovanina Bell, Herbert Bryner, Emma Conner, Victoria Good, Jenna Groff, Sarah Mendizabal, Aliyah Newcomer, Mason Norris, Janna Oyola, Emma Quigley, Jacob Rutland, Cassadi Sangrey, Kami Schober, Hayley Smith, Logan Stevenson, Megan Stoltzfus.

Leola — April Achey.

Lititz — Peter Carrigan, Kimberly Delk, Lauren Drost, Savannah Jordan, Alexa Landis, Salem Longer, Brendan Martin, Jasmine Weaver.

Manheim — Trevor Beck, Taylor Herr.

Marietta — Kate Barrelle, Shyanne Binder, Aaliyah Burkhart, Jaymee Hynes, Sydney Skirboll, Evan Stehman, Claire Stoviak.

Millersville — Sarah Harthan.

Mohnton — Ella Hazlett, Bethany Ruoss.

Morgantown — Emily Netterville.

Mount Joy — James Fuchs.

Mountville — Branden Goromaru, Kaitlin Sites, Gabriella Thomas.

New Holland — Alayna Henry, Kassidy Hollinger.

New Providence — Georgia Ewing.

Nottingham — Hunter Hendrickson, Montana Lockhart.

Oxford — Quinn Burton, Aidan Hill, Nathaniel Mcdowell, Anastasia Rzucidlo, Elena Stoleriu.

Peach Bottom — Jenna Bleacher.

Quarryville — Hanna Rudick.

Robesonia — Gabriel Trevena.

