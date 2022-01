College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2021 semester at Millersville University. They are listed with their hometowns.

Adamstown — Yu Huang.

Akron — Stephanie C. Beiler, Gavin R. Grove, Victoria L. McPeek, Oceane Serrano.

Atglen — Jada L. Morris.

Bainbridge — Mackenzie J. Hammaker, Gracie A. Mummau.

Brownstown — Amy E. Haldeman, Alex Hoangvan.

Christiana — Giovanni P. DiJoseph.

Cochranville — Allison L. Martinie, Taryn M. Nardi.

Columbia — Matthew S. Baker, Riannah A. Barndt, Alyssa M. Diffenderfer, Kaitlyn B. Fischer, Logan Y. Gable, Larissa K. Mann, Hannah B. Miller, Lynsey S. Musser, Tanner V. Ness, Emma M. Redcay, Kirsten E. Reisinger, Grace E. Rhine, Dario Santa Cruz Sanchez, Elyse M. Shank, Rachel M. Slough, Sierra O. Stoner.

Conestoga — Samantha R. Adelman, Colton A. Esbin, Katie L. Gingerich, Summer J. Stone.

Denver — Olivia T. Brendle, Katelyn A. Ebersol, Connor J. Field, Olivia R. Hess, Jordan M. Leasure, Kayleen R. Martin, Duahli Moua, Shelby P. Robb, Tania L. Turner.

Drumore — Nicole L. Taylor.

East Earl — Tierra L. Zimmerman.

East Petersburg — Brooke M. Bechtold, Shayla N. Denk, Megan E. Gockley, Emily M. Larry, Raynelda G. Mondesir, Matthew D. Moseman, Yongqiu Ou, Odette Wakefield.

Elizabethtown — Alexandria G. Frantz, Emily E. Gerlach, Jonathan D. Heisey, Deborah J. Henny, Jessica L. Lloyd, Hunter C. Lohmann, Timothy J. Losh, Thomas R. Maloney, Zoey N. Noble, Alyssa K. Olweiler, Sierra R. Reed, Ana M. Santiago, Alexis M. Smith, Rachel N. Szivos, Malayna S. Van Winkle, Nicholas A. Weidman.

Ephrata — Natalia Bedoya, Olivia Bernardini, Isaiah C. Boyer, Brady A. Carper, Niamh Q. Cushey, Elizabeth M. Duchesneau, Serena J. Eberly, Victoria J. Fitzwater, Brigette V. Garcia, Hannah A. Gehman, Abigail R. Greenawalt, Maria A. Guevara, Bridgette A. Hanna, Johanna E. Hoffer, Lauren Leister, Kandice M. Liebl, Julia H. Longenecker, Lucia M. Martin, Brianna N. Nelson, Marleigh K. Oberholtzer, Josue Perez-Crespo, Juliana H. Schafer, Kevin Singh, Jason A. Sostre, Emma S. Weirich, Sebastian A. Wright.

Gap — Andrea L. Perring, Alyssa C. Serianni, Hunter G. Weaver.

Holtwood — Jessica N. Smith.

Honey Brook — Julie A. Capato, Sara G. Stoltzfus.

Kinzers — Margoth E. Alvaro, Josephine K. Newnam, Dale C. Stoltzfus.

Kirkwood — Isaiah S. Eshelman, Adam S. Lisinski, Andrew T. Stocker, Douglas M. Zook.

Lancaster — Skyler D. Aldinger, Fatimah R. Alqudsi, Gloria E. Apolinario Mallqui, Demetrius P. Archer, Analiset Baldwin, Allegra D. Banks, Michael L. Basile, Alia M. Batts, Samuel E. Beauregard, Blaikley E. Behmer, Quinn E. Benner, Deborah R. Bernstein, Eshika Bhanot, Emily R. Bishop, Emma G. Bitner, Nicholas E. Blair, Parker J. Brown, Thea L. Buckwalter, Robert Bunning, Paul B. Charles, Megan R. Chichester, Julie A. Claar, Natalie M. Clark, Ashley N. Coblentz, Jonas R. Commero, Samantha E. Connelly, Nevaeh N. Covington, Yinghong H. Crone, Nelian Cruz, John R. Dehaven, Anthony J. Del Grande, Riely L. Delerna Huaman, Ethan N. Demler, Juliana E. Diehl, Thomás Augusto dos Santos Claro, Delanie G. Dugan, Claire E. Eberly, Thomas E. Eby, Kiersten A. Engle, Angelica M. Fajardo, John-Michael R. Fallatik, Haley S. Fegley, Brittney T. Fisher, Rhiannon M. Flaig, Daniel M. Foreacre, Justine K. Fry, Rufus A. Fulton, Joseph A. Galante, Mari J. Gangl, Yohannes S. Geleta, Timothy J. Geyer, Joshua A. Gingrich, Alexandra N. Goldman, Philip D. Gomba, Victoria L. Good, Joshua M. Greineder, Estir H. Gries, Garrett F. Groshong, Christopher Hamlin, Briana N. Harsh, Edith O. Hazbun, Aaron Heinbaugh, Janet T. Hershey, Olivia J. Hess, Jodi Hillard, Janna Hilliard, Emily M. Hohenwarter, Kiley Horne, Taryn N. Hostetter, Sarah E. Hunsiker, Isabella J. Hurdle, Daniel J. Irwin, Bethany S. Jimenez, Ristha Kafley, Kyle V. Kalbach, Jenna M. Karr, Ashley H. King, Chase A. Kinsey, Joshua R. Kirchner, Kiera A. Kirchner, Anastasios Kovack, Leilani I. Krady, Joshua D. Kulp, Julia N. Lambert, Elizabeth A. Landis, Allison M. Leonard, Sheila R. Long, Elias E. Lountzis, Angelique V. Mancini, Alexandria J. Marquart, Jared P. Martin, Rachel R. Matto, Sarah C. Mazur, Shiloh M. McGaha, Veronica C. McLean, Jhimm A. Mejia, Alebachew Melaku, Eden E. Miller, Marizah M. Moore, Anne C. Morris, Ruby M. Mundok, Alison S. Murphy, Peter G. Mylonas, Danielle C. Newswanger, Joanna E. Newton, Dennis Nguyen, Katherine R. Nichols, Lizmarie D. Nieves, Matthew J. North, McChesney O'Neal, Anna Marie Page, Davit Petrosyan, Katherine D. Pheysey, Mitchell G. Rankin-Wise, Crosby D. Renninger, Elina H. Riccardelli, Olivia A. Roberts, Gabriella M. Rodriguez, Elizabeth G. Rohrback, Ariandy A. Roubert, Gabrielle W. Rudig, Simon E. Schoelkopf, Cassidy N. Schronce, Paige E. Shelley, Hannah E. Shenk, Morgan H. Slough, Leah R. Stannard, Morgan P. Stauffer, Monica E. Steffy, Sara P. Stinchcomb, Jenna L. Stoltzfus, Sierra F. Stoltzfus, Abagail V. Stone, Nayan Sunuwar, Crimson R. Swinton, Henok Teklu, Brianna P. Thompson, Jasper H. Trott, Draelyn R. Turner, Greta B. Van Arman, Nyasia S. Vasquez, Peter P. Vassil, Madison L. Vaughen, Esperansa M. Vidal, Taylor M. Vulgaris, Sophia G. Walters, Logan T. Weaver, Elizabeth J. Whalen, Emma K. Williams, Michael J. Wilson, Nicholas E. Woleab, Kritsada Wongsa, Cooper W. Younger, Tyler J. Ziegler.

Landisville — Brooke N. Bowman, Caitlin E. Cazad, Jackson D. Fogel, Zachary A. Gehman, Jordan Groff, Isabella G. Merced, Makaila E. Rehkugler, Tessalyn M. Rehkugler, Abigail B. Savicky.

Leola — Chase R. Detwiler, Ashly N. Dodd, Melany Escobar, Anna R. Haldeman, Kamry Lor, Katelyn A. Nolt, Kayleigh J. Ragland, Ethan S. Robinson, Alexandria M. Stambaugh, Jennie M. Yang.

Lincoln University — Tyler N. Keenan, Gina I. Salerni, Chloe P. Snader, Kristen F. Sweet, Sean M. Wolk.

Lititz — Conor R. Adams, Madison A. Behn, Carolyn E. Bertrand, Melanie A. Bess, Justin J. Bradley, Molly E. Bushong, Lindsey J. Cammauf, Carissa R. Collins, Courtney A. Cook, Hunter S. Dillman, Breonna J. Dull, Alyssa S. Ehrhart, William J. Eichorst, Breanna H. Enright, Natalie G. Flory, Sara M. Heavner, Abigail R. Hostetter, Alexis E. Kellogg, John T. Knecht, Megan E. Kurtz, Morgan K. Leakway, Dane K. Leong, Nanga Lin, Anthony R. Lutz, Savana R. Martin, Anastasia J. Master, Mary G. Miller, David J. Modica, Connor J. Nissley, Samantha L. Peffer, Benjamin B. Pennypacker, Megan A. Quandt, Hannah N. Reinhart, Michael L. Ruchalski, Josiah D. Shvartsakh, Alan G. Snavely, Marissa R. Treibley, Luke J. Vance, Marenthia L. Wentzel, Wyatt B. Wingenroth, Chloe E. Wood, Hannah M. Wood.

Manheim — Nina A. Bonanno, Trevor J. Fink, Timothy R. Garner, Kailyn M. Gebhard, Allysen Leber, Destiny F. Lebron, Joshua D. Longenecker, Josiah M. Lutz, Abigail G. Miller, Kamryn E. Miller, Malia G. Nauman, Amanda Richardson, Annisa Saengdara, Nina Saengdara, Stephanie R. Sauder, Cole J. Simpson, Ashley L. Smith, Alex M. Stone, Rolynn M. Trissler, Paige M. Weaver, Alexis M. Weit.

Marietta — Yowel S. Alibakhsh, Stephen Cretella, Thomas J. Delich, Marissa A. Farmer, Dale W. Houser, Savanna G. Kolenda, Madison E. Reisinger, Emily M. Shreve.

Maytown — Autumn G. Schmoel, Logan Zug.

Middletown — Maeve N. Corrigan, James T. Fitzpatrick, Deborah R. Gantz, Bethany E. Keyser, Janelle O. Leggore, Sierra J. Slentz, Kendall R. Stiffler, Rebecca E. Yeager.

Millersville — Katelyn A. Bader, Brianne D. Beiler, Grace E. Bibus, Hannah E. Brown, Michael A. Carew, Emily J. Dalessandro, Lianny De Oleo Ogando, Claire E. DeVinney, Emma G. Elwell, Lindsey R. Fair, Callie J. Fisher, Nyomi Gonzalez-Evans, Elva M. Hoover, Stephanie D. Kochel, Taylor A. Lefever, Richard J. Mehrenberg, Nathan R. Meyers, Karina M. Morales, Santiago Ramos, Brianna J. Reitnauer, Rebecca N. Ressel, Kasey W. Souder, Nichole L. Stanley, Clara M. Studdard, James K. Sullivan, Hannah E. Sweda, Sarah Sweda, Grace Weaver, Amanda N. Wolf, Daniel A. Yost, Fei Yu.

Mohnton — Stefania J. Fonte, Sarah E. Pacharis, Alissa A. Wenrich.

Morgantown — Emily E. Angelo, Steven A. Armstrong, Kenneth A. Miller, Holly L. Rutherford.

Mount Joy — Brendan J. Donough, Bryce E. Eaby, Rachel L. Fernald, Jacqueline I. Flick, Sariah A. Heisey, Alicia A. Hill, Ashlyn D. Lanza, Nasser Nasser, Gabriela A. Turner, Owen V. Weber, Desire'e S. Whitcraft, Trinity S. Young.

Mountville — Ariana Cuba Rivera, Chandra Dhimal, Betel Erkalo, Austen K. Goodling, Sanela Gunic, Rachel A. Jimenez, Ethan Kauffman, Patrick A. Shepherd, Briana N. Shyver, Michele E. Wenger, Lyric A. Williams.

Narvon — Amber V. Stuart.

New Holland — Jason T. Belgrod, Leeah S. Figueroa, Lindsey N. Sweigart, Amanda N. Weaver, Stephanie M. Weaver, Cody J. Zook.

New Providence — Autumn R. Aukamp, Skyler M. Bemesderfer, Dekklan P. Clark, Makensy A. Pletcher.

Nottingham — Emily R. Bell, Allison P. Brinton, Alexander Buitron-Zavala, Morgan C. Chapman, Hailie N. Scott, Adam C. Stay.

Oxford — Daniel Fonseca Davalos, Elizabeth R. Henderson.

Paradise — Per-Erik T. Ahlseen, Luke A. Purcell.

Parkesburg — Luke F. Misciagna, Simren R. Shah, Lee H. Tarter.

Peach Bottom — Jenna E. Brown, Jonathan T. Kraynak.

Pequea — Micah H. Francis, Grace A. Himchak.

Quarryville — Jenna M. Coleman, Christina R. Cylc, Kyle D. Johnson, Nicole E. Kudia, Gregory P. Sinclair, James C. Sprout, Aidan Q. Ward.

Reinholds — Ian D. Martin, Elizabeth A. Porter, Victoria J. Stief.

Robesonia — Kaitlyn E. Leister.

Ronks — Quinn D. Beitzel, Alexis P. Spencer.

Stevens — Robert J. Corle, Samantha J. Dutch, Preston M. Gaines, Kaitlyn R. Myer, Austin M. Sauder, Sierra M. Wilcox, Abagail R. Winger, Connor J. Wolszczenski.

Strasburg — Logan L. Callithen, Colin N. Fry, Molly M. Patches, Rebecca E. Patches, Kristofer B. Pirozzi, Taya L. Puffenberger, Jared T. Rice.

Willow Street — Sean R. Burke, Aaron M. Jacoby, Victoria A. Knollmeyer, Abigael R. Martin, Emily L. McComsey, Zachary C. Shelley, Landon B. Teeter, Braeden K. Weaver.

Wrightsville — Kira E. Heaps, Ashley E. Krueger, Jalise S. Lopez, Evan T. Rishell, Halee J. Shick, Faith M. Strausbaugh, Sarah Tarbert, Memphis A. Tucker.

