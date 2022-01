College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2021 semester at Bloomsburg University of Pennsylvania. They are listed with their hometowns.

Atglen — Tatyana Caraballo-Healy, Meredith Norris.

Denver — Rachael Brown, Phillip Friggle, Allyson Hirneisen, Elaine Mast.

East Petersburg — Amy Carpenter, Margaret Shaffer.

Elizabethtown — Kimberly Bucher, Kasey Halbleib, Olivia Hershey, Katrielle Hoffman, Aubrie Koser, Lauren Masser, Justin Shelly, Claire Thomas, Gabrielle Walsh.

Ephrata — Hannah Camacho, Andrew Kasatkin.

Honey Brook — Alexa Defulgentis.

Kirkwood — Clare Remaley.

Lancaster — Kylee Bennett, Madelyn Canady, Samantha Carney, Hecenit Cruz, Hannah Dawson, Riley Dawson, Katherine Fluck, John Franklin, Erin Gingrich, Logan Graves, Lemaire Jean, Connor Mellinger, Meredith Reed.

Landisville — Lucy Coller, Christian Labarbera.

Leola — Sarah Castronova.

Lititz — Andrea Acosta, Mckayla Baker, Mikayla Becker, Christopher Gyles, Alexa Hess, Alexa Hoover, Tayler Leonard, Samuel Peters.

Manheim — Bradley Roth, Dalton Shirk-Gainer.

Marietta — Morgan Creek.

Maytown — Nicholas Ketner.

Millersville — Anna Sugra, Julia Tappany.

Mohnton — Emily Zillhardt.

Morgantown — Emily Glass, Nicholas Kurtz, Erica Wolfgang.

Mount Joy — Ashley Maxwell, Carlee Stankiewicz, Julianne Wheeler.

New Holland — Megan Fisher, Karoline Fitz.

New Providence — Mason Simpkins.

Nottingham — Abigail Rush.

Oxford — Rachel Florio.

Reinholds — Mallory Moyer.

Robesonia — Caitlin Pearsall.

Strasburg — Christine Fritz, Emma Gochnauer.

Willow Street — Kara McClune, Shayna Warfel.

