College news

Graduations

Area students were among those who graduated in May 2023 from Commonwealth University of Pennsylvania. They are listed with their hometowns and honors.

Columbia — Alivia Loercher.

Denver — Lydia Althouse, magna cum laude; Allyson Hirneisen, cum laude; Laura Sauder, summa cum laude.

East Earl — Mallory Metzger.

East Petersburg — Elijah Washington, summa cum laude.

Elizabethtown — Zachary Kreider, Marena Lonardi, magna cum laude; Megan Peters, summa cum laude; Corey Williams.

Ephrata — Alexia Jones; Cheyenne Rios, magna cum laude.

Honey Brook — Jesse Jones, Jack Niedenthal.

Lancaster — Mikayla Boldizar; Madelyn Canady, magna cum laude; Sarah Capoferri; Hannah Davis; Camden D’Imperio; John Franklin, magna cum laude; Kalina Grant; Brooke Nicodemus; Yotam Petros; Sophia Ramsey, summa cum laude; Meredith Reed; Shannen Roy, summa cum laude; Lauren Tubay.

Landisville — Justin Lichtenwalner, magna cum laude; Brandan Talbott.

Leola — Sarah Castronova, cum laude; Thomas Fugate; Brock Rennekamp.

Lititz — Carson Armstrong; Victoria Bowman; Tabitha Delmont, cum laude; Joshua Farina, summa cum laude; Maicy Herr; Alexa Hoover; Mason Horsburgh; Samuel Peters; Graham Wolf.

Manheim — Billie Jo Bollinger, Evan Hosler, Bradley Roth.

Marietta — Leigha Lehman-Funk.

Millersville — Anna Sugra, summa cum laude.

Mohnton — Jessica Halligan; Courtney Hubric, cum laude; Lydia Mohn.

Morgantown — Regina Springer.

Mount Joy — Bailey Crager, cum laude; Daniel Mueser; Logan Nauman; Jenna Park.

Mountville — Sara Brooks.

New Holland — Karoline Fitz, magna cum laude.

Oxford — Elizabeth Lentz; Courtney Schneider, cum laude.

Reinholds — Mallory Moyer, cum laude.

Robesonia — Alyssa Turkowski, summa cum laude.

Strasburg — Christine Fritz, magna cum laude; Emma Gochnauer, cum laude.

Willow Street — Megan Breneman, summa cum laude; Megan Fisher, cum laude; Kara McClune.

