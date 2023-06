College news

Dean’s list

Area students were among those who earned dean’s list honors for the winter 2022-23 term at Central Penn College, Summerdale. They are listed with their hometowns. Atglen — Diego Tenorio. Brownstown — Joel Antrim. Columbia — Jennifer Alicea, Luz Bell, Kaycee Hess. Conestoga — Sarah Bleacher. Denver — Jeanine Oliver. East Petersburg — Joy Mutuku. Elizabethtown — Hope Luscian. Ephrata — Amber Funk, Sarina Vang. Lancaster — Henry Dao, Kebron Dawit, Susan Enlow, Sarah Farley, Jania Freeman, Aileesha Guerra, Angel Habecker, Jordon Harsh, Anthony Nguyen, Chelsie Ober, Kaite Parraga, Safiya Purcell, Zyerah Purcell, Briana Riley, Desiree Rivera, Richard Rosa, Edna Santiago Quirindongo, Lauren Shafer, Tim Shonk, Michael Turoczi, Kayla Vazquez, Kerstin Wiegand, Angela Williams. Leola — Joel Knepper. Lititz — Lindsey Collett, Lisa Little, Robert Sabol. Manheim — Alyssa Markley. Marietta — Amanda Bucher, McKenna Palmer. Millersville — Laura Pontz. Mount Joy — Katelyn Pilsner. Nottingham — Johanna Bertogli. Oxford — Nicholas Fernandez. Quarryville — Katlyn Gehman. Salunga — Emily Sinclair. Stevens — Alesya Rybaltouski.

