College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the winter 2020-21 term at Central Penn College, Summerdale. They are listed with their hometowns. Christiana — Holly Moats. Columbia — Brittney Fatta, Natasha Perez, Morgan Rendler, Jolene Rojas. Drumore — Harleigh Church. East Petersburg — Lindsey Fetter. Elizabethtown — Coreena Boyer. Ephrata — Nicole Eberly, Kristin Gift, Sarah Long, Alyssa Sadorf, Katie Souders. Kinzers — Shannon Saucier. Lancaster — El-kezia Acheampong, Courtney Darden, Kebron Dawit, Carmen Delvillar, Felicia Delvillar, Jayna Detweiler, Susan Enlow, Joseph Fittipaldi, Kaitlyn Fulgenzi, Olivia Gibson, Tyler Glick, Bishal Gurung, Maria Guzman-Castillo, Gracie Hess, Meredith Kaucz, Candace Kendig, Brittany Larzelere, Casey Leon-Durkee, Tarah Lopez, Rafael Mateo-Mota, Kevin Mejia, Thyda Nuon, Chelsie Ober, Nathan Pannebecker, Daulton Parmer, Cynthia Parrales, Sally Rivera, Michael Turoczi, Kerstin Wiegand, Erica Williams. Leola — Justin Oberholtzer. Lititz — Deborah Bachman, Cassandra Burkholder, Shane Howell, Kiersten Iseman, Brett McCoy, Catherine Rivera. Manheim — Allison Huhn, James Schrecengost, Jaime Yoder. Millersville — Laura Pontz. Mount Joy — Tanner Kennedy, Kayla Murren, Ashley Scheaffer. New Providence — Pamela Whisman. Pequea — Ericka Grumbein. Strasburg — William Magargle. Willow Street — Brooke Morgano.

