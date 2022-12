College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the summer 2022 semester at Central Penn College. They are listed with their hometowns. Atglen — Hayley Koller, Diego Tenorio. Columbia — Jennifer Alicea, Marina Hanna. Conestoga — Sarah Bleacher. Denver — Jeanine Oliver. Elizabethtown — Daniel Lake, Hope Luscian. Ephrata — Amber Funk. Lancaster — Henry Dao, Kebron Dawit, Felicia Del Villar, Carmen Delvillar, Blaise Diehl, Susan Enlow, Sarah Farley, Jania Freeman, Angel Habecker, Alden Hahn, Jordon Harsh, Kelly Kieffer, Tarah Lopez, Anthony Nguyen, Estephany Nunez Jimenez, Kaite Parraga, Julio Pochet Edmead, Safiya Purcell, Briana Riley, Raquel Rivera Velez, Desiree Rivera, Ellaleen Roman, Cassandra Sanchez, Lauren Shafer, Casey Trone, Michael Turoczi, Kayla Vazquez, Deborah Yocum. Lititz — Kylie Hershey, Lexi Hoover, Kelly Kemper, Kerrigan McCardell, Vivian Stoltzfus. Manheim — Valerie Colon, Alyssa Markley, James Schrecengost. Marietta — Amanda Bucher, McKenna Palmer. Mount Joy — Tanner Kennedy. Mountville — Daulton Parmer. Nottingham — Tyasia Barrett, Johanna Bertogli. Oxford — Nicholas Fernandez. Quarryville — Katlyn Gehman. Salunga — Emily Sinclair. Washington Boro — Kathryn Wilson.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.