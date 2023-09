College news

Dean’s list

Area students were among those who earned dean’s list honors for the spring 2023 term at Central Penn College, Summerdale. They are listed with their hometowns. Atglen — Dalton Koller, Hayley Koller, Diego Tenorio. Columbia — Jennifer Alicea. Denver — Jeanine Oliver. Elizabethtown — Brianna Thomas. Ephrata — Amber Funk, Kimberly Matthews, Sarina Vang. Lancaster — Kebron Dawit, Carmen Delvillar, Sarah Farley, Jania Freeman, Arlene Jones, Jordan Manlove, Kaite Parraga, Safiya Purcell, Raquel Rivera Velez, Desiree Rivera, Edna Santiago Quirindongo, Lauren Shafer, Tim Shonk, Michael Turoczi. Landisville — Jessica Doman, Chandra Niroula. Leola — Joel Knepper. Lititz — Lexi Hoover, Robert Sabol, Molly Walmer. Manheim — Alyssa Markley. Marietta — Amanda Bucher. Mountville — Tainisha Faber. Mount Joy — Haley Murphy, Katelyn Pilsner. Nottingham — Johanna Bertogli. Oxford — Nicholas Fernandez. Robesonia — Violet Zimmerman-Cadmus.

