College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2021 semester at Central Penn College, Summerdale. Christiana — Holly Moats. Drumore — Harleigh Church. East Earl — Jane Grafenstine. Elizabethtown — Coreena Boyer, Benjamin Frick, Katy Krug. Ephrata — Nicole Eberly, Katie Souders. Lancaster — El-kezia Acheampong, Amy Alcantara, Barsha Chhantyal, Courtney Darden, Arlene Diaz, Ray Duzan, Susan Enlow, Kaitlyn Fulgenzi, Olivia Gibson, Bishal Gurung, Alden Hahn, Gracie Hess, Colby Jelks, Candace Kendig, Brittany Larzelere, Tarah Lopez, Rafael Mateo-Mota, Kevin Mejia, Chelsie Ober, Nathan Pannebecker, Alexandra Paparo, Cynthia Parrales, Beverly Sloan, Casey Trone, Michael Turoczi, Myrna Vicente-Cruz, Kerstin Wiegand, Erica Williams. Leola — Justin Oberholtzer. Lititz — Brett McCoy, Catherine Rivera. Manheim — Allison Huhn, James Schrecengost, Connor Sylvester. Marietta — Holly Willing. Mount Joy — Tanner Kennedy, Haley Murphy, Kayla Murren, Stephanie Rineer. New Providence — Pamela Whisman. Refton — Marissa Rabold. Willow Street — Brooke Morgano.

