College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2021 semester at Alvernia University, Reading. They are listed with their hometowns. Brownstown — Avery Barton, Lisa Kantner. Denver — Brianna Burkholder, Leah Kemper, Marina Matsuk, Delaney Wise, Anita Zakharov. Elizabethtown — Braden Kreider, Alexandrea McKinney. Ephrata — Jhenny Carpio, Taylor Geiss, Anna Gockley, Calie Kraft, Peter Smith, Jaisha Toro-Soto. Honey Brook — Alexa Parlaman, Amanda Thomas. Lancaster — Feliberto Fana, Ana Fernandez Cruz, Isaac Hain, Danielle Reed, Rachel Sipling. Leola — Trent Rider. Lititz — Patrick Tocci. Manheim — Emma Beamesderfer, Talia Galbreath, Cole Lastinger. Marietta — Mckenna Palmer. Millersville — Brooke Spezialetti. Mohnton — Sierra Kachel, Ashleigh Leinbach, Rachel Lowrie. Morgantown — Isabella Avadanian, Paige Hershberger. Mount Joy — Avery Walker. Narvon — Margaret Johnson, Nicole Scarle. New Holland — Katelyn Canning. Newmanstown — Christopher Brandt, Tatum Landis, Jenna Oliviero. Reinholds — Amanda Page, Keira Swoyer. Robesonia — Christian Burrus, Sarah Maurer. Willow Street — Michaela Brenneman, Corinne Hambleton.

