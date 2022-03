College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2021 semester at Alvernia University, Reading. They are listed with their hometowns. Christiana — Noahli Fisher. Denver — Kevin Albertson, Brooklyn Brian, Brianna Burkholder, Lindsay Eberly, Allysa Hirneisen, Megan Mack, Delaney Wise, Anita Zakharov. East Earl — Kayla Duncan, Joshua Kreider. Elizabethtown — Braden Kreider. Ephrata — Jhenny Carpio, Calie Kraft, Peter Smith. Gordonville — Karlee Smith. Honey Brook — Amanda Thomas. Lancaster — Nick Denlinger, Ana Fernandez Cruz, Katherine Lapinsky, Alliyah McCloud. Leola — Trent Rider. Lititz — Sydney Bradley, Marissa Martin, Mickenzie McLucas, Noah Rogers. Manheim — Isaac Hain. Marietta — Lindsey Draine, Christine Hall, Sean Haines. Millersville — Brooke Spezialetti. Mohnton — Shuruq Albalawi, Ashleigh Leinbach, Eliana Tompkins. Morgantown — Garret Hershberger, Paige Hershberger. Mount Joy — Avery Walker. New Holland — Katelyn Canning, Nicole Scarle. Robesonia — Katelynn Border. Ronks — Luke Peifer. Stevens — Irelynn White, Brandon Yang. Strasburg — Josephine Lau. Willow Street — Elijah Carr.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.