El Distrito: El 98 abarca una amplia combinación de áreas rurales y suburbanas en la parte occidental del condado. Aunque incluye algunos pequeños grupos de demócratas en Columbia y Elizabethtown, en general es un distrito republicano seguro. Bill Troutman, quien desafía al legislador de ocho mandatos Dave Hickernell, se ha postulado sin éxito para varios cargos electos en el pasado, incluidos el Congreso y el Senado estatal.

Representa: las municipalidades de Conoy, East Donegal, West Donegal; los municipios de Columbia, Elizabethtown, Marietta y Mount Joy; y la municipalidad de Londonderry del condado de Dauphin.

Candidato: Dave Hickernell (titular)

Partido: Republicano.

Edad: 61.

Residencia: municipalidad de West Donegal.

Ocupación: Legislador desde 2003. Anteriormente, secretario de tribunales del condado de Lancaster, miembro del personal de la Cámara estatal.

Educación: Elizabethtown College, Licenciatura en psicología.

Familia: esposa Karen e hija Jessica.

1. ¿Por qué se postula? ¿Cuál es su propuesta para los votantes?

Es un honor servir a mis amigos y vecinos como su representante estatal. Mi compromiso siempre ha sido claro: dejar la política a un lado y centrarme en los problemas que importan a nuestra comunidad. Tengo un historial probado de poner a las personas primero y obtener resultados positivos trabajando juntos.

Si soy reelegido, continuaré mejorando mi historial de servicio a mis electores tanto en Harrisburg como en el distrito. En estos tiempos difíciles, necesitamos líderes que conozcamos y en los que confiemos.

Espero haberme ganado el apoyo de los residentes del Distrito 98 y les pido su voto para poder seguir representándolos en la Cámara de Representantes de Pensilvania.

2. ¿Cuáles son sus prioridades para ayudar al estado a recuperarse del costo económico y humano que ha causado la pandemia de coronavirus?

Los últimos siete meses han tenido un gran impacto en todos y cada uno de nosotros. He escuchado muchas historias tristes de personas que han perdido tanto debido a la pandemia. Si bien debemos continuar protegiendo a nuestros ciudadanos más vulnerables, debemos trabajar todos juntos para reconstruir y reiniciar vidas de manera segura.

Estoy comprometido a continuar apoyando a nuestros trabajadores de primera línea y proporcionar fondos críticos para las pequeñas empresas que tienen dificultades y los trabajadores desplazados. También debemos centrarnos en la creación de empleo para ayudar a que nuestra economía local se recupere lo más rápido posible.

3. ¿Puede describir brevemente lo que haría para abordar lo que los residentes nos han dicho que son los temas que más les preocupan: la atención médica, el presupuesto estatal y los impuestos a la propiedad escolar? Dado el límite de 200 palabras, puede optar por responder a un solo tema en lugar de a los tres.

Por el momento, el problema número uno que escucho de los residentes del Distrito 98 son los impuestos a la propiedad escolar. Casi no pasa un día sin que alguien no me llame, envíe un correo electrónico o me hable sobre la carga que pesa sobre sus finanzas por los impuestos a la propiedad en constante aumento. Por eso he sido un firme defensor de la eliminación de los impuestos a la propiedad.

Durante mi tiempo en la Cámara de Representantes, he copatrocinado y votado numerosos proyectos de ley para eliminar y / o reducir en gran medida este oneroso impuesto. Hace varios años, aprobamos una ley que dificulta que los distritos escolares aumenten los impuestos, pero debemos hacer más. Continuaré luchando por nuestras personas mayores y otros propietarios, muchos de los cuales ya no pueden pagar este impuesto.

4. Las encuestas muestran que el partidismo está aumentando y las personas de diferentes puntos de vista políticos son cada vez menos dignas de confianza entre sí. ¿Cómo buscará construir puentes con los votantes que no lo apoyan o no comparten sus puntos de vista?

Siempre he trabajado con republicanos, demócratas e independientes para hacer lo correcto para las personas a las que represento. El servicio público consiste en anteponer a las personas a la política y mi historial habla por sí solo. Mis oficinas locales sirven a todas las personas que buscan ayuda, independientemente de su partido político.

Como presidente de comité durante los últimos seis años, he trabajado de la mano con mis colegas demócratas en estos comités y me he ganado la reputación de constructor de consenso y alguien que deja la política a un lado para hacer las cosas. Mi trabajo es representar a todos lo mejor que pueda, y me comprometo a continuar enfocándome en poner a las familias y nuestras comunidades en primer lugar.

Candidato: Bill Troutman

Sign up for our newsletter Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

Partido: Demócrata.

Edad: 61.

Residencia: municipio de Elizabethtown.

Ocupación: electricista IBEW.

Educación: Diploma de escuela secundaria de Elizabethtown Area High School.

Familia: esposa Joan, hija Lindsay e hijo Bill.

1. ¿Por qué se postula? ¿Cuál es su propuesta para los votantes?

He vivido en el Distrito 98 de Pensilvania toda mi vida. He participado en muchas actividades (exploración, entrenamiento y consejo municipal) que sirven a esta comunidad. Ni una sola vez pregunté si estaba sirviendo a un demócrata o republicano. Ayudé a hacer avanzar a la gente, a todas las personas, en esta área.

Trabajé en muchos trabajos, desde el trabajo agrícola hasta el manejo de control de calidad en una planta farmacéutica local hasta que me convertí en electricista de IBEW. Mi trabajo eléctrico me llevó por todo el estado. Trabajé y también coordiné trabajos multimillonarios.

Estas experiencias de trabajo y como voluntario me han dado una gran comprensión de cómo construir y / o reconstruir la economía en nuestra comunidad. La disminución de los salarios y la pérdida o el costo de la atención médica han destrozado a las familias trabajadoras. Los propietarios, las pequeñas empresas, la construcción e incluso los platos de ofrenda en la iglesia han experimentado una caída en los ingresos. La economía de oferta y demanda está aumentando los costos de las necesidades.

Planeo encontrar las respuestas para que mis vecinos superen esta dificultad financiera y de salud. Ni una sola vez preguntaré si estoy sirviendo a un demócrata o un republicano. Trabajaré incansablemente para buscar cómo podemos superar colectivamente estos problemas.

2. ¿Cuáles son sus prioridades para ayudar al estado a recuperarse del costo económico y humano que ha causado la pandemia de coronavirus?

Aunque afectó más a los sectores pobres y medios de nuestra fuerza laboral, este virus fue particular en quienes afectó. Ciertos grupos étnicos y aquellos con condiciones existentes resultaron más perjudicados. Obviamente, a quienes tienen atención médica y a quienes están más sanos les ha ido mejor a través de esta pandemia hasta ahora. Los que tenían Medicaid, Medicare, los que no tenían seguro y los trabajadores pobres sufrieron trágicamente.

Un mejor sistema de salud asequible sería un gran comienzo. Las pequeñas empresas sufrieron un golpe más devastador que las grandes empresas cuando se trata de esta pandemia asesina, aunque a ciertos tipos de empresas les ha ido muy bien. Las empresas de entrega han tenido un negocio fantástico, mientras que la fabricación se redujo en un porcentaje de la fuerza laboral permitida debido a razones sociales de salud.

Las empresas de todos los niveles, dependiendo de los detalles específicos, necesitarán ayuda. Las pequeñas empresas necesitarán más ayuda para recuperarse. El congreso actual de Pensilvania está completamente desconectado de las necesidades de los trabajadores en Pensilvania. Las empresas desaparecieron, se perdieron puestos de trabajo y la forma más rápida de crear puestos de trabajo y de que fluya el dinero es la inversión en la infraestructura de Pensilvania. Construir Pensilvania y crear empleos es beneficioso para todos.

3. ¿Puede describir brevemente lo que haría para abordar lo que los residentes nos han dicho que son los temas que más les preocupan: la atención médica, el presupuesto estatal y los impuestos a la propiedad escolar? Dado el límite de 200 palabras, puede optar por responder a un solo tema en lugar de a los tres.

Con el Fed apoyando el Dow Jones haciendo que parezca que nuestra economía está en auge, aunque no lo está, y las 270 principales empresas de Pensilvania evitando colectivamente pagar $73 mil millones en impuestos estatales sobre la renta durante un período de cinco años, los residentes de Pensilvania deben ponerse de pie.

La familia trabajadora promedio no significa absolutamente nada para la legislatura actual de Pensilvania. Los recortes de impuestos actuales de Pensilvania han hecho muy poco para traer nuevos empleos a nuestro estado. El crecimiento del empleo en el estado se ha quedado muy por detrás de la mayoría de los otros estados ocupando los puestos 48 o 50.

En un momento en que los servicios públicos de los que depende la gente común enfrentan una financiación inadecuada, no deberíamos tener una conversación sobre la reducción de impuestos para las corporaciones rentables, lo que solo significa que las familias trabajadoras tienen que pagar más. Deberíamos hablar sobre cómo garantizar que las empresas paguen su parte justa.

Nuestro presupuesto actual es de aproximadamente $33 mil millones. Basta pensar en lo que podríamos hacer para crear puestos de trabajo y ayudar a las familias trabajadoras a recuperarse. Piense en lo que podríamos hacer para lograr una financiación justa de la educación, que podría reducir los impuestos escolares. Piense en lo que podríamos hacer para crear viviendas asequibles. Piense en lo que podríamos hacer para mejorar la atención médica.

4. Las encuestas muestran que el partidismo está aumentando, y las personas de diferentes puntos de vista políticos son cada vez menos dignas de confianza entre sí. ¿Cómo buscará construir puentes con los votantes que no lo apoyan o no comparten sus puntos de vista?

Encontrar un terreno en común es muy importante para iniciar una conversación. La investigación dice que el "MIEDO" generalmente hace que las personas sean más conservadoras. Es probable que los liberales hayan crecido experimentando una mayor diversidad y resiliencia a las dificultades. La mayoría de los conservadores se criaron en torno a personas con creencias y un estatus socioeconómico similares. Esto los hace más reacios a cambiar, ya sea bueno o malo para ellos. Los liberales están menos contentos con sus vidas y piensan en formas en las que se puede mejorar el mundo, luchando por una mejor experiencia para todos.

Reconocer estas diferencias ideológicas es un factor esencial al juzgar cuándo se debe iniciar una discusión. Tener los puntos de conversación correctos también es crucial cuando se intenta realizar un cambio real. Los activistas y los grupos de interés deben comprender y apelar a los valores de sus oponentes.

"¿Cómo convencer a otra persona de que se preocupe por otras personas?" es una cuestión importante cuando se trata de plantear un buen argumento. Conozca las preocupaciones de cada lado y busque ideales similares para comenzar. Lo más importante es siempre mantener la sensatez, especialmente cuando se trata de crear políticas o leyes en cualquier nivel de gobierno que afectará a cada una de nuestras vidas diarias. ¡Tener discusiones productivas es crucial! Vote a Bill Troutman.