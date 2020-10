El Distrito: De todas las carreras legislativas en el condado de Lancaster, esta es la más competitiva. Este distrito, que cubre áreas suburbanas, rurales y urbanas, vio a los demócratas superar a los republicanos en números de registro de votantes desde 2016, cuando el senador republicano Scott Martin ganó el escaño. En 2018, la ex candidata demócrata al Congreso Jess King recibió 88 votos más que el representante estadounidense Lloyd Smucker dentro del Distrito Senatorial 13°.

Estas tendencias llevaron al Comité de Campaña Demócrata del Senado de Pensilvania a elegir como blanco al distrito 13° este año mientras buscan recuperar una mayoría en el Senado. Pero los republicanos aún superan en número a los demócratas dentro de las fronteras del distrito por más de 13,000 votantes registrados.

Representa: la ciudad de Lancaster; las municipalidades de Bart, Colerain, Conestoga, Drumore, East Drumore, East Lampeter, Eden, Fulton, Lancaster, Leacock, Little Britain, Manheim, Manor, Martic, Paradise, Pequea, Providence, Sadsbury, Salisbury, Strasburg, Upper Leacock y West Lampeter; y los municipios Christiana, Millersville, Quarryville y Strasburg.

Candidato: Scott Martin (titular)

Partido: Republicano.

Edad: 48 años.

Residencia: Municipio Martic.

Ocupación: legislador. Anteriormente fue comisionado del condado y empleado del Centro de Intervención Juvenil de Lancaster.

Educación: Universidad de Millersville, Licenciatura en sociología y justicia penal

1. ¿Por qué se postula? ¿Cuál es su propuesta para los votantes?

Me postulo para continuar con mi historial de servicio bipartidista y eficaz a la gente del condado de Lancaster. Solo en mi primer mandato, reuní a republicanos y demócratas para aprobar 19 nuevos proyectos de ley, que incluyen: mayor apoyo a la investigación del cáncer pediátrico; creación del programa Safe2Say que ayuda a mantener a los niños seguros en la escuela; ayudar a las empresas de bomberos voluntarios; aumentar las penas de DUI para los infractores reincidentes que causan la muerte de otro; y mucho más.

También me he centrado en los "grandes" temas: proteger a los contribuyentes trayendo disciplina fiscal que se necesita tanto a Harrisburg; apoyando la educación (básica, profesional y técnica, y educación superior), trabajando para mejorar nuestro sistema de atención médica para que sea más asequible y accesible; y, este año, abordando de manera responsable el COVID-19. Me enorgullece que en cada una de estas áreas he logrado resultados. Hemos entregado fondos récord para la educación, tanto que ayudamos a garantizar dos años sin aumentos de matrícula en las universidades estatales. Hemos aprobado presupuestos responsables que se centran en las prioridades sin aumentar los impuestos. Y cuando llegó el COVID-19, entregamos fondos de emergencia a proveedores de atención médica y trabajadores de primera línea para los suministros necesarios (como PPE), apoyo vital para las instalaciones de enfermería y atención a largo plazo, y ampliamos las pruebas en todo el estado.

2. ¿Cuáles son sus prioridades para ayudar al estado a recuperarse del costo económico y humano que ha causado la pandemia de coronavirus?

La prioridad número uno debe ser reiniciar nuestra economía de manera segura y responsable mientras se siguen las pautas de salud adecuadas. Una vez que hagamos que nuestra economía se mueva y que las personas vuelvan a trabajar, muchos de los desafíos que enfrentamos comenzarán a disminuir y el estado tendrá los ingresos necesarios para brindar ayuda donde más se necesita.

La prioridad número dos debe ser utilizar datos reales para tomar decisiones que permitan un regreso seguro a una vida más normal; esto mejorará la salud física y mental de los residentes de Pensilvania. También permitirá que aquellos con otras condiciones médicas reciban los tratamientos que se les han negado durante gran parte de este cierre; esto salvará vidas.

Si bien el gobernador tomó las medidas iniciales que muchos entendieron debido a la naturaleza desconocida del virus, los eventos recientes en la corte federal demuestran que, desafortunadamente, gran parte de lo que nos dijeron sobre las "decisiones basadas en datos" en los meses siguientes era simplemente falso.

Pensilvania es demasiado diversa para soluciones de talla única; diferentes áreas se ven afectadas de manera diferente por el virus. Debemos reiniciar de manera segura siempre que sea posible, brindar ayuda a las poblaciones vulnerables y, especialmente, construir una coalición de residentes, legisladores, la comunidad médica, la comunidad de pequeñas empresas y otros para tomar decisiones transparentes.

3. ¿Puede describir brevemente lo que haría para abordar lo que los residentes nos han dicho que son los temas que más les preocupan: la atención médica, el presupuesto estatal y los impuestos a la propiedad escolar? Dado el límite de 200 palabras, puede optar por responder a un solo tema en lugar de a los tres.

Nuestra primera prioridad debe ser reiniciar nuestra economía de manera segura mientras seguimos las pautas de salud adecuadas. Muchos de los desafíos que enfrentará el gobierno estatal en los próximos años se deben al impacto económico del cierre prolongado. En el frente de la atención médica, he apoyado reformas para ayudar a que la atención médica sea más accesible y asequible, he aprobado una ley para controlar mejor los costos de los medicamentos recetados y he trabajado para eliminar el fraude de Medicaid para permitir que más residentes de Pensilvania obtengan la cobertura que necesitan.

En el frente fiscal, he apoyado presupuestos responsables que se centran en prioridades como la creación de empleo y la educación sin aumentar los impuestos. Para la educación, proporcionamos fondos récord, incluido un aumento del 41% para Thaddeus Stevens, que ayuda a las personas a obtener buenos trabajos, y aprobamos reformas históricas al Sistema Estatal de Educación Superior del que soy autor. Para los contribuyentes a la propiedad, he trabajado para aliviar a los distritos escolares de costosos mandatos no financiados que aumentan los impuestos a la propiedad, he apoyado la eliminación del impuesto a la propiedad escolar para los propietarios de viviendas y he aprobado una reforma histórica de las pensiones públicas para controlar los costos. También cumplo mi promesa de rechazar la pensión y las dietas.

4. Las encuestas muestran que el partidismo está aumentando y las personas de diferentes puntos de vista políticos son cada vez menos dignas de confianza entre sí. ¿Cómo buscará construir puentes con los votantes que no lo apoyan o no comparten sus puntos de vista?

Haré lo que siempre he hecho: reunir a personas de diferentes puntos de vista, escuchar sus preocupaciones e información, aprender y luego trabajar para generar consenso. Si bien el partidismo puede estar en aumento en el frente político, creo que mi historial demuestra que he podido mantenerlo a raya legislativamente; si no, no habría podido convertir 19 legislaciones en ley en mi primer mandato.

También creo que, lamentablemente, los medios de comunicación han contribuido enormemente a la desconfianza de los votantes. La parcialidad (y sí, hay alguna en ambos lados) y las agendas han reemplazado lo que tradicionalmente era una presentación de hechos que permitía a los votantes decidir por sí mismos sobre temas importantes. Las redes sociales, en las que las personas nunca tienen que mirar "fuera de su burbuja", también han contribuido.

A lo largo de mi carrera en el servicio público, he creído profundamente en el poder de las ideas y en la necesidad de que se permitan todos los puntos de vista en la plaza pública, porque es escuchando una miríada de puntos de vista que se puede encontrar el consenso. Esto es algo que siempre seguiré apoyando.

Candidata: Janet Diaz

Partido: Demócrata.

Edad: 54.

Residencia: ciudad de Lancaster.

Ocupación: secretaria de accidentes cerebrovasculares del Lancaster General Hospital.

Educación: Asistió al Instituto Thomson y al Lancaster Bible College.

Familia: esposo Konstantin.

1. ¿Por qué se postula? ¿Cuál es su propuesta para los votantes?

Me postulo porque vale la pena luchar por el condado de Lancaster. Me postulo porque 22,000 niños y 50,000 adultos en el condado de Lancaster no tienen acceso a la atención médica, y esos eran los números antes del COVID-19. Con 18 años de experiencia en la industria del cuidado de la salud, he visto el sistema por dentro y por fuera. Sé cómo funciona y cómo los trabajadores de Pensilvania se están quedando atrás.

Como miembro del Concejo Municipal de Lancaster, soy una defensora de nuestra comunidad. Mantuve la línea sobre los impuestos a la propiedad y voté por reformas policiales de sentido común, incluida la contratación de un trabajador social en el departamento de la policía, que garantizará que nuestros oficiales tengan todos los recursos que necesitan para mantener seguras a nuestras comunidades.

Sé lo que es navegar en un sistema que está diseñado para los poderosos, y no para las familias trabajadoras de nuestras comunidades. Cuando mi familia y yo llegamos por primera vez a Lancaster, mi madre encontró trabajo con un salario mínimo y, como resultado, tuvimos problemas. El condado de Lancaster merece un senador estatal que comprenda los desafíos que enfrentan las familias trabajadoras todos los días.

Durante toda mi vida, he sido una luchadora y estoy dispuesta a luchar por ti.

2. ¿Cuáles son sus prioridades para ayudar al estado a recuperarse del costo económico y humano que ha causado la pandemia de coronavirus?

Si bien todavía estamos respondiendo a la pandemia, debemos asegurarnos de que nuestro sistema de atención médica cuente con el apoyo adecuado, algo que se habría facilitado si mi oponente hubiera aprobado un departamento de salud del condado cuando era comisionado del condado.

Para las empresas y los agricultores, debemos hacer que los programas de subvenciones y los recursos estén disponibles y accesibles para que puedan recuperarse mientras planeamos reabrir de manera segura. En el Concejo Municipal de Lancaster, puse fondos para el desarrollo económico a disposición de las empresas afectadas por COVID-19.

Debemos asegurarnos de que todos nuestros trabajadores de primera línea estén protegidos y cuidados. Esto incluye tener un abastecimiento adecuado de PPE, licencia por enfermedad remunerada y salarios dignos. Nuestros trabajadores de primera línea son enfermeras y profesionales de la seguridad pública, pero también incluyen trabajadores de servicios de alimentos.

3. ¿Puede describir brevemente lo que haría para abordar lo que los residentes nos han dicho que son los temas que más les preocupan: la atención médica, el presupuesto estatal y los impuestos a la propiedad escolar? Dado el límite de 200 palabras, puede optar por responder a un solo tema en lugar de a los tres.

Todos los residentes de Pensilvania merecen acceso a una atención médica asequible y de calidad. Eso terminaría la facturación médica sorpresa, limitaría los precios de los medicamentos recetados y garantizaría la cobertura para afecciones preexistentes.

En el presupuesto estatal, debemos reevaluar nuestra estructura tributaria. Apoyo el plan Fair Share Tax que generaría $2.2 mil millones adicionales en nuevos ingresos al evaluar finalmente un impuesto equitativo sobre los súper ricos y su riqueza acumulada, mientras que el 82% de los residentes de Pensilvania vería que sus impuestos bajarían o no verían ningún cambio. Los beneficios del Seguro Social, las pensiones y las distribuciones 401 (k) no estarán sujetas a impuestos. Las empresas familiares y otras pequeñas empresas se benefician al declarar sus ingresos como salarios en lugar de como ganancias comerciales.

En lo que respecta a la financiación de la educación, el estado de Pensilvania no ha cumplido con sus obligaciones de financiar nuestras escuelas, lo que obliga a los gobiernos locales a aumentar los impuestos a la propiedad. Debemos implementar la fórmula de Financiamiento Justo para que los distritos escolares puedan obtener los fondos que tanto necesitan. Los distritos escolares del condado podrían ver aumentar sus fondos en millones de dólares.

4. Las encuestas muestran que el partidismo está aumentando y las personas de diferentes puntos de vista políticos son cada vez menos dignas de confianza entre sí. ¿Cómo buscará construir puentes con los votantes que no la apoyan o no comparten sus puntos de vista?

Cuando tomé juramento en mi asiento en el Concejo Municipal de Lancaster, hice mi juramento de servir en serio a mis electores. Cuando los residentes me piden ayuda, les pregunto cuáles son sus problemas y cómo puedo ayudar. Nunca les pregunto cuál es su afiliación partidista.

Antes de decidir postularme para este escaño, toqué a las puertas de todo el distrito para escuchar directamente a los votantes sobre lo que más les importaba. Hablé con electores de todos los registros de partidos. El diálogo directo es algo que valoro en esta campaña y con lo que me comprometo si soy elegida para servir a los constituyentes del 13 ° Distrito Senatorial.