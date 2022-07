Veritas Academy held its commencement May 21 at Westminster Presbyterian.

The graduates are: John “Johnny” Adkins, Elise Cochran, Katherine Haluck, Sarah Jacob, Maura Knapik, Brayan Martin, Tyler Mitchell, Luke Moses, Owen Nissley, James Rawlings, Elianna Ream, Lillian Seifferlein, Xinjian Shen, Ciana Thompson, Jonathan Paton Walters, Jania Weist and Shengliang Yang.