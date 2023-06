Solanco High School held its commencement June 6 at the the school’s football stadium.

The graduates are: David Achuff, Samuel Algarin, Michael Allen, Ian Althoff, Paige Althoff, Renee Althoff, Dakota Appel, Jon Armstrong, Debora Arredondo, Noah Baber, Megan Bailey, Jay Baker, Olivia Baker, Qiarrah Ballard, Zoey Barker, Jessica Barnes, Darrell Barnett, Nathan Barrow, Emma Baxter, James Beam, Weston Beiler, Julianna Billings, Derrick Bowditch, Jackson Boyd, Teresa Boyer, Andrew Boyle, Terrell Bradley, Skylar Brocklehurst, Elise Broderick, Alanna Brown, Kayla Brown, Cassandra Bruno, Cassandra Buitron-Zavala, Tyler Burger, Luis Burgos-Wise, Braden Caldwell, Seth Campbell, Marissa Cannizzaro, Joshua Clifford, Christopher Cook, Dominick Cooper, Riley Coover, John Costigan, Tabatha Cox, Clayton Craig, Heidi Craig, Kody Criswell, Adam Cummings, Logan Curry, Madelyn Curtis and Caleb Cutler.

Also, Michael David, Isabella Davis, Ty Davis, Aubree Deforest, Nicholas DeFrancesco, Pedro Dejesus, Ethan DeVries, Gregory Dilworth, Natalie Dodson, Lina Dominguez, Mason Doughty, Rylee Dowell, Miranda DuBree, Clayton Eager, Samantha Eckman, Jenna Ehlers, Austin Elliott, Elijah Ellis-Cunningham, Regina England, Jonathon Epp, Abigale Esposito, Tamas Fenyes, Wyatt Festerman, Anna Fite, Jordan Fizer, Makenzie Fleischut, Riley Ford, Josiah Forren, Owen Foultz, Kade Frey, Todd Fritz, Grace Fry, Curtis Fuller, Jared Fulton, Logan Furches, Shane Furman, Malaysha Garcia, Michael Garvin, Charles Golden, Madison Gonce, Maite Granja de Zuasnabar, Nathan Graybeal, James Greenhalgh,Matthew Haas, Gavin Hammond, Alyssa Harpe, Rebecca Harper, Cole Harris, James Hartigan, Ellie Hazell, Kyler Henne, Aden Herr, Alaina Herr, Christian Hess, Kendall Himelright, Ismael Himes, Meghan Hoch, Anika Hodgdon, Weston Hoffman, Aubriana Housekeeper and Julia Huber.

Also, Allyson Icenhour, Ashlyn Imhoff, Ashton Jackson, Evelyn Jacobsen, Nicholas Jensen, Curtis Johnson, Katelyn Johnson, Noah Jones, Stanley Kapusnik, Katie Kauffman, Sadie Kauffman, Angela Kern, Joseph Kirk, Thomas Klecko, Emma Kline, Acacia Kreider, Eamon Kreider, Morgan Kreider, Hannah Landis, Sarah Landis, Jyllian Law, Destiny Leed, Bobby Lefever, Olivia Lefever, Vanessa Lefever, Madison Leonard, Nolan Lewis, Ashley Maeda, Ayden Maggs, Elizabeth Main, Yamir Marquez, Haley Martin, Jeffrey Martin, Katie May, Riley McBride, Justin McCauley, Curtis McClure, Logan McCullough, Owen McElroy, Devan McFadden, Brooke McLimans, Hailey Melasecca, Brody Mellinger, Ethan Mellott, Grace Mellott and Jere Mendenhall.

Also, Benjamin Miller, Joseph Miller, Victoria Miller, Gordon Mitchem, Jamar Moore, Nolan Moran, Patrick Moran, Renee Moran, Taylor Morrison, Abigail Mosteller, Catherine Moyer, Cody Moyer, Wyatt Mullens, Tyler Murphy, Kylee Musser, Brett Myers, Reese Myers, Elijah Nadu, Daria Neaves, Adam Noel, Frances Northern, Olivia Northern, Joseph Null, Gabriel Ortiz, Paige Palmer, Andrew Parisan, Kara Peace, Isabelle Peachey, Aaland Perkins, James Perkins, Aidan Phillips, David Phillips, Hunter Phillips, Logan Pittman, Megan Plank, Blaine Plastino, Michael Pluck, Abdiel Pou, Grace Pursel, Brooke Rankin, Jordyn Ream, Sofia Reedy, Kinsey Rhoads, Alexander Rice, Jesse Riley, Chasity Rineer, Gavin Robertson, Morgan Robertson, Dylan Roland and Aiden Rutherford.

Also, Brad Salisbury, John Sankus, Michael Schuster, Adeleigh Scott, Arianna Seiberlich, Anna Sexton, Abbrielle Shank, Emily Sheets, Reagan Sheldon, Ethan Shirk, Kate Shumaker, Noah Sica, Jack Slaughter, Zachary Slaughter, Mackenzie Slaymaker, Andrew Smith, Carter Smith, Anthony Solis Morales, Brandon Solis Morales, Ariana Soto Gonzalez, Ezekiel Soto, Sophia Stabley, Emma Stauffer, Kristine Stauffer, Sophia Stoltzfus, Madeline Strehle, Damien Strong, Kaden Strong, Braeden Summers, Jaden Summers, Miciah Summers, Dylon Supplee, JiYea Swain, Drew Swinehart, Paul Swinehart, Brayden Swope, Matthew Tamargo, Ronald Taylor, Jonathan Thompson-Myer, Julianna Tice, Josiah Titus, Isaiah Torres, Maya Torres, Alexus Townsend, Brooke Trager, Jacob Trimble, Kaylee Trimble, Alicia Trongone, Britney Troop, Kate Underwood, Kathryn Urbine, Noemy Vazquez-Ortiz, Alex Velasquez Perez, Alex Vilardebo Garcia, Andres Villeda, Erik Wagner, Jeani Wagner, Logan Wagner, Gabrielle Walters, Dylan Warfel, Martha Weaver, Major Webster, Brandon Wertz, Alex Westwood, David Whisman, Landon White, David Wild, Tianna Willever, Nicholas Williams, Alexis Wilson, Westlee Wilson, Stella Woy, Wesley Wray, Veronica Wright, Adam Wyatt, Ashley Yannucci, Nathan Yannuzzi, Jadon Yoder, Lucas Yost, Santiago Yu Jiang, Emma Zdrojewski and Levi Zook.