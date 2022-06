Solanco High School held its commencement June 8 at the the school’s football stadium.

The graduates are: Emily Absher, Alexi Achuff, Wade Adams, Elliott Anderson, Myla Appel, Kara Armstrong, Nathan Arnold, Nicole Arrowsmith, Emily Astheimer, Daniel Auker, Joshua Auker, Amiya Bard, Weston Bare, Cameron Barr, Eden Barto, Haleigh Bauer, Jaidee Beam, Kyle Behm, Edward Billings, Robert Bird, Benjamin Boyle, John Brady, Owen Brazelton, Taryn Britigan, Rebecca Bruno, Haylee Byers, Gerardo Cabrera Soc, William Cabrera Soc, Dylan Caldwell, Kiersten Carter, Madeline Casadonti, Robert Castagna, Blake Cheyney-Morgan, Kristine Cipriano, Brian Coleman, Fiona Connolly, Lena Cooney, Sierra Coulter, Brianna Couyou, Austin Crothers, Audrey Cunningham, Michael David, Madeline Davis, William Davis, Morgan DeLong, Brandon DeVries, Kaitlyn DeVries, Nicole Dodson, Maya Dolan, Caroline Drumm, Mitchel Eckman, Maria Eden, Ryan Eller, Ava Elliott, Triniti Erisman, Madison Ervin, Katlynn Eshleman and Jason Evans.

Also, Eric Feltch, Liam Findley, Anya Fisher, Emily Fornwalt, Rebecca Foulk, Kaylin Fowler, Jacob Frampton, Evan Gast, Cameron Getz, Mikayla Geyer, Jeremy Gill, Cole Gladfelter, Karleigh Good, George Gordon, Ellie Grasty, Brandi Green, Holden Green, Hayden Greer, Emma Grego, Alysha Gressley, Mia Grinestaff, Kyla Groff, Tyler Groff, Gavin Gwinn, Madison Hanna, Zachary Harsh, Joseph Hartigan, Marlee Haupt, Alexis Heisler, Brendan Heisler, Alexa Henderson, Trent Henry, Trista Hoch, Grace Hodgson, Leah Hoffman, Aden Jackson, Dakota Jackson, Avery Jacobsen, Kendal Janssen, Braden Jarabak, Katelyn Jensen, Julie-Anna Johnson, Katelyn Johnson, Kyle Kanuha, Anthony Kauffman, Eliyahu Kauffman, Nicole Keefer, Shane Kellenberger, Deidre Keller, Abigail Kennedy, Gannon Kilgore, Michael King, Ava Kirk, Aaliyah Klein, Evan Kline, Madisyn Kohler, Emma Kreider and Dennis Kretzing.

Also, Samantha LaMonaca, Savannah Landis, Summer Landis, Olivia Lasko, Kristopher Leed, Madison LeFevre, Wendy Lehmann, Bethlehem Linde, Anna Lisinski, Lasky Loppe, Wyatt Lutz, Samuel Main, Ellie Mankin, Suany Marquez-Contreras, Kirsten Martin, Trenten McDowell, Jordan McElroy, Shelby McFalls, Lilia McHugh, Destiny Mellinger, Erin Melot, Reagan Mendez, Brandon Metzger, Christopher Miller, Andre Mohler, Eric Montes, Dulce Morales-Roblero, Madison Mosley, Jared Moss, Amber Moyer, Kohen Murphy, Tyler Murphy, Connor Musser, Hunter Musser, Josie Musser, Kimberly Myers, Alexis Nadu, Macenzie Neff, Nathan Nixon, Lainey Nolan, Curtis Norstrom, Austin O’Donnell, Jaelyn Olmeda, Emily Palka, Lillian Parks, Daniel Payne, Evan Peckman, Gavin Peinhardt, Robinson Perez, Rylee Phillips, Ashlyn Phipps, Briana Pike, Aleena Prange, Ariel Ragan, Sedona Raub, Joseph Reed, Elijah Reimold, Eric Reinhardt, Jonathan Revolorio Morales, Nicole Ringenary, Brady Robillard, Alyssa Roland, Ethan Root, Carly Rose, Alexis Ruble, Connor Rumberger and Isabella Rutt.

Also, Rilyn Saner, Kyle Sanita, Kayla Savage, Sarah Schaefer, Alyssa Schlagnhaufer, Adam Schroder, Karina Shaiebly, Casey Sheets, Hunter Sheets, Nithya Sheets, Dakota Shotts, Shane Sigman, Douglas Simpson, Elizabeth Small, Connor Smith, Shane Sollenberger, Jose Soto Gonzalez, Eden Spangler, Elliott Spangler, Colton Stoltzfus, Martin Stoner, Olivia Swope, Joseph Tamargo, Andrew Teaman, Jason Todd, Alexus Townsend, Charity Troop, Joel Troutman, Zachary Turpen, Madison Ulrich, Acelyn Unangst, Evan Underwood, Graciana Unger, Kate Unger, Ariana Vargas-Torres, Bianca Villeda, Allison Warfel, Alexis Watkins, Nathan Weaver, Jason Weber, Juliana Weiss, Ethan Welch, Gwenyth Welk, Kyle Welk, Ryan Welk, Riley Weyman, Alexis Wheeler, Braxton Whisman, Shawn Willever, Steven Williams, III, Harold Wilson Bermudez, Lindy Wilson, Elias Wimer, Aidan Wood, Hannah Wood, Violet Wood, Zachary Wood, Nathaniel Woods, Thomas Woody, Cassandra Wright, Tyler Yohey, Hannah Young, Chelsea Zaborskiy and Raul Zepeda Regalado.

The senior awards ceremony was held May 25. The senior award recipients are:

Expectation Awards:

Respect: Trenten McDowell.

Responsibility: Hannah Wood.

Kindness: Steven Williams.

Courage: Owen Brazelton.

Registry for Excellence: Trent Henry, Olivia Lasko and Alyssa Schlagnhaufer.

Academic Excellence Award: Kara Armstrong, Nicole Arrowsmith, Patrick Baus, Owen Brazelton, Maya Dolan, Caroline Drumm, Rebecca Foulk, Trent Henry, Olivia Lasko, Anna Lisinski, Madison Mosley, Evan Peckman, Alyssa Schlagnhaufer and Joel Troutman.