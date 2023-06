Penn Manor High School held its commencement May 31 at Franklin & Marshall College’s Alumni Sports & Fitness Center.

The graduates are: Ammar Yassir Abdelwahab, Jayden Anthony Abel, Brooke Adams, Micah Lei Adams, Trevor N. Adams, Adrian J. Aguirre Mora, Katie Albright, Jonathan Raúl Aldaz Sanchez, Thomas James Alexander, James-Joseph Michael Allen, Paola N. Alvarez Hernandez, Lewis Yandel Alvarez, Abigail Marie Ames, Zachary J. Anderson, Mia Elaine Anger, William Charles Anspach, Morgan P. Appler, Fidele Asukulu, Matthew Aukamp Jr., Morgan Elizabeth Avery, Keegan Thomas Baldrige, Christian Joseph Barbusca, Tyler Barnes, Gavin M. Basile, Austin W. Beats, Lucas A. Bechtel, Anne Elizabeth Bibus, Anna Elizabeth Bigelow, Courtney A. Boas, Noah M. Bolin, Petit Remy Bongongo, Bria Booth, Samantha N. Bowermaster, Garrett T. Breneman, Grace Alyssa Bresch, Isabella Brewer, Alyis Brito, Logan Broderick, Madison Nicole Brown, Ricko Nelson Brown, Olivia G. Brunner, Sophie Lee Burgess, Zarina E. Burkhart, Alexander Jade Burkholder, Allison Nicole Burkholder, Luisa Fernanda Calero Molina, Davon Campbell, Josephine Melody Campbell, Nathan Carl, Monae L. Carroll, Ian G. Castaneda, Emily M. Castline, Emily Elizabeth Chang, Sheridan Marie Charles, Nicole Chen, Elijah J. Cherry, Donovan James Christman, Jakin Jameriqui Clark, Kaitlyn R. Clawson, Jadyn M. Coble, Ella A. Coleman, Skyler M. Collins, Nahiomy Nalis Colon, Hailey Comeau, Kylee A. Comp, Olivia Anne Cox, Dagger Crampton, Kayin Russell General Creasy, Austin James Crognale, Angel Cruz and Jael A. Cruz Santos.

Also, Nhu Y Pham Dang, Noreliz De Jesus Ortiz, Caden Mikhail Dean, Rylee M. Dean, Colin DeLeo, Elijah Isaiah Deliz, Jaiden T. Denlinger, Kyler Christian Denlinger, Damian J. Dennis, Jenna G. DeVinney, Jessica Dginto, Kamana J. Dhimal, Maria Ann Diaz, Meadow Dimm, Emma E. Dinges, Elena Grace DiSciullo, Adam Joseph Ditmer, Heather Douglas, Aiden Greene Doyle, Joshua Thomas Doyle, Natalie Elizabeth Doyle, Kathleen Marie Drayton, Paige Isabella Dubbs, Kylie Emerick, Hunter Russell Erb, Colette Josephine Evans, Hunter M. Evans, Michael T. Evans, Angelina Ewing, Patrick J. Fahey V, Leslian Figueroa, Keaten Fisher, Benedict C. Flinchbaugh, Amber Carissa Floyd, Andrew W. Forrest, Leah Anne Forrest, Ethan Patrick Fox, Emma Maree Fralich, Kolton A. Francer, Dylan Franklin, Brooke Nicole Frey, Timothy James Frey, Tyler David Frey, Grant L. Fry, Kasandra Lynn Fry, Jordan Matthew Frymyer, Carlos Fuentes Serrano, Bella Grace Fulmer, Phoenix W. Gaenzle, Logan P. Gallagher, Joselyn M. Garcia, Relani I. Garcia, Stephan S. Gebhard, Jeremy Michael Gegg, Anna Gigac, KayLee M. Godshall, AnaLise Gonzalez-Cancro, Kamia Goodley, Ahmet Gordu, Alexis Goshaw, Nicholas Greenawalt, Dean Joseph Allen Greer, Madison Elaine Greer, Brin L. Groff, Christopher D. Groff, Alyssa Y. Guzman, Dominick Davion Guzman, Jordan M. Hagelgans, Jenna Celeste Haldeman, Peter Christopher Hamill, Quay S. Hanna Jr., Aaron J. Harnish, Jibrail M. Hattar, Conner Heim, Derek E. Heiselman Jr., Charles Edwin Heistand, Jessica Paige Hemmerly, Benjamin Wilson Hermansen, Robert Lee Hershey III, Landon T. Hertzog, Caleb C. Hess, Cody A. Hess, Colton Micah Hess, Tyler Hess, James Hightower, Austin Emerick Hill, Grace M. Hoffert, Sean David Hoffman, Alexander J. Hogan, Adam M. Hollinger, Korey Michael Steven Horn, Natalie N. Horne, Tyler Hostetter, Dorian Harrison Howard, Liam P. Howell, Elizabeth Anne Hubbs, Toriana Marie Hutton, Linsi Marie Icenhour, Mitchell Jackson, Chase Jamison, Destani Love Jenkins, Nytia L. Jenkins, Alyssa Marie Jones, Mia-Bella Janette Jones, Jamie A. Jones-Swartzendruber, Adrianna Joy and Elijah Julian.

Also, Aidan B. Karlow, Seth C. Kauffman, Jordan B. Kautz, James A. Keck, Roman R. Keefer, Carly Jane Keene, Brice Avery Kellenberger, Mikayla Paige Keller, Rowen P. Kellers, Abbie Kelly, Maisie Jane Kemrer, Justin Chase Kendig, Paige Kendig, Austin Rolland King, Isabelle Grace Kligge, Adelaide M. Kline, Hunter Dale Kline, Jackson J. Knaub, Tyler Knepp, Jack J. Korosec, Quentyn W. Krous-Batton, Summer Kuhns, Collin Douglas Combs Landis, Donavon M. Landis, Emma May Landis, Bradly J. Laukhuff, Madeline Grace Lavelle, Dylan James Leed, Brandon E. Lefever, John C. Lefever, Rex A. Leonard, Ryan Christopher Liebl, Kayla N. Lineberry, Alex Lizardi Laracuente, Damian Lopez, Jesslyn E. Lopez, Matthew Austin Lowe, Jeremiah Lee Lugo, Matthew Anthony Lugo, Jordan P. Lundberg, Litzy Luperon Diaz, Ian A. Lutter, Aaliyah Marie Maisonet, Betelihem A. Manedo, Annaliese M. Mann, Joshua Elexis Manzanilla, Jordan Eugene Martin, Miranda Martin, Owen L. Martin, Kelvin Martinez, Cassidy Grace McCollum, Kieran Shane McFall, Caitlyn J. McGough, Owen James McLain, Brandon J. McMichael, Ryan S. McMullen, Stasia Elizabeth Mellott, Madison A. Melones, Ashlee Mendez-Gomez, Abram Joseph Miller, Nathan M. Miller, Nathan E. Mintzer, Madeline Mitchell, Blessing Makena Mmugambi, Gertrude Moenga, Greysha M. Molina Sterling, Devon M. Moose, Jaidaan L. Morales, Emilio Geraldo Morales-Ramos, Reagan G. Murnane, Joule Murphy, Brady Michael Musser, Natalie A. Myer, Clayton Myers, Michael T. Nastasi, Abigail E. Nesmith, Michael Neumann, Kendall Nevins, Caleb Noden, Dylan Michael Noll, Jack Herbert Nonnemacher, Kailey Paige O’Brien, Sophia Elvira Officer, Bethany N. Osborne, Avery S. Parker, Gabriel Jack Parmer, Olivia Mae Parshley, Wilbetsy Peña Serrano, Jayden Perez, Kelvin D. Perez, Jr., Rafael Perez, Chloe N. Perry, Zacheriah Phillips, Maximillian S. Ponton and Kaitlyn M. Pontz.

Also, Katelyn M. Quinn, Catherine E. Rabatin, Frances Camille Rain, Dakota Alexander Ream, Kaitlyn M. Ream, De’Lyilah C. Rebman, Colin James Reever, Joseph J. Reisinger, Lelia C. Ressler, Maybell Reynoso Reyes, Garrett L. Rineer, Hope Kathryn Ritter, Sebastian Rivera Leon, Aaliyah Marie Rodriguez Roark, Ismael Robles, Jr., Jaheim Paul Rodriguez, Malvin Rodriguez, Kevin Leandro Rodriguez Nazario, Teagen M. Rogers, Wyatt J. Rohrer, Georgianna S. Ronan, Allen Wayne Rose, Jr., Autumn Ross, Kaitlyn E. Roth, Ryan Roth, Trevor Jordan Salzman, Brianah Sanchez, Daniel Santana, Aidan P. Schlegel, Evan Thomas Schlegel, Nicholas Aaron Schlegel, Nathan Charles Schmidtke, Trevor B. Schneider, Grace Olivia Seiger, Tyler Shank, Erin E. Shipley, Julie M. Shirk, Nathan M. Shirk, Eric R. Shirley, Rylee Sue Shultz, Isabella G. Siebold, Phorest Arthur Simental, Peter N. Skiadas, Lacey Slaymaker, Drake George Smith, Ezekiel J. Smith, Harley David Smith, Justin D. Smith, Madison RaeAnn Smith, Tyler Smith, Thomas MaherSorial, Angela Joy Spinello, Connor M. Spurling, Dominic T. Stahl, DeShawn Nasir Stanley, Dante Christopher Stellato, Joshua Stock, Kayanne Rose Stock, Lauren P. Stoner, William Stover, Jerico J. Strohmeyer, Laura Lynn Strosser, Spencer Stuart, Ariana N. Suggs, Gabriel Sullivan, Griffin Pherris Sweigart, Keira Janelle Sweitzer, Zacaria Tawfick, Luis R. Then-Frias, Luke Anthony Thomas, Cole R. Thome, Hailey M. Thompson, Jaden Robert Thompson, Brandon Michael Thornton, Matthew Topper, Jaiden Ivan Torres, Paula Torres, Elle Trimble, Jacob Trimble, Ryan Brody Trimble, Katelyn Troop, Chance Ashton Troup, Carter Trout, Aidan Tyson, Wesly Urena, William R.Valentine, Yagueli Mari Valenzuela Martinez, Matthew R. Valverde Garcia, Charlie Armando Van Cleve, Alizaé Vasquez, Matthew Ryan Vasyanovich, Alaynis N. Velazquez, Kayden Eileen Vest, Sara Villegas Gutierrez, Bryan Vinasco, Clark Covey Wagstaff, Abigail J. Walborn, Liam Ira Ward, Eli M. Warfel, Kelsey Warner, Mary Elizabeth Warner, Ryan James Way, Elena M. Weaver, Carley E. Weber, Reagan Elizabeth Webster, Dalton Edward Wedge, Madeline Whited, Logan J. Whitfield, Beverly Odessa Wiggins, Barry Williams, Isaiah Allan Wilson, Lexi Wilson, Madysun Makenzie-Alisabeth Wilson, Evan M. Winters, Kipp Witmer, Peyton M. Witmer, Braden J. Wolf, Alexis Brooklyn Daphanie Worrell, James M. Wright, Oliver J. Wright, Ximena Yanez Reyes, Madison L. Yecker, Bethany Jane Young, Trinity Zerbe-Strausbaugh and Brendan Zimmerman.