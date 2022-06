Penn Manor High School held its commencement June 1 at Millersville University’s Biemesderfer Stadium.

The graduates are: Ethan Robert Adelman, Gardinya K. Al-Khazale, Kyanna Elisabeth Alfinez, Aaron-Joseph Michael Allen, Kaden Glen Faus Allison, Savannah Alvarez, Andrew G. Ament, Jacob E. Andrews, Christopher B. Andreychek, Brianne Nicole Appel, Maura S. Aston, Njulia Asukulu, Keyron Romel Bair, Brayden T. Baker, Jesse Alexander Balderson, Morgan Elizabeth Barr, Jorrdynne Michelle Battillo, Juny Bautista Fernandez, Noah Kenneth Beach, Alexander Bernard, Sujata Biswa, Cameron Sean Bitts, Anne Soukaïna Bonheur, Harold Leroy Boynes, Aydan M. Bracken, Adilei P. Bradley, Jared T. Braun, Preston Bridwell, Harrison R. Brown, Kaylee R. Brubaker, Connor David Brumbaugh, Heidi Burgman, Jesse S. Burkhart, Megan Elizabeth Burkholder, Maxwell James Bushong, Kelsey M. Buswell, Hope Lynn Cahill, Matthew S. Campbell, Jr., Tyler Sutton Carlock, Kamrin Lamar Carroll, Zachary J. Carroll, Cecily D. Charles, Isaac C. Cheston, Letu Chibssa, Katherine M. Chipriano, Savanna Marie Clair, Jaevion Lamar Clark, Blake Jarrett Clutter, Matthew W. Connelly, William Cooper, Cheyenne F. Cortez, Alexsandra Lyn Cruz, Jeremy Ian Cruz, Thomas W. Daily V, McKenna DeFalcis, Michael Dearolf, Matthew S. Dejewski, Juna M. Dhungel, Kanye Makai Dickey, Alexander Bradley Dills, Keegan Vena Dings, Bobbie C. Ditzler, Evan R. Dodson, Adriana M. Doino, Emerson W. Donaldson, Briana N. Dorty, Jada Rae Dow, Aayushma Dulal, Ryan J. Duman, Brent Andrew Eberly, Josephine N. Ebersole, Adelaide Alyssa Eby, Colin M. Eby, Justin S. Eby, James Douglas Eckenrod, Giselle Eckman, Maggie Leigh Eckroat, Donovan Keith Edgell, Kelci Carol Eichelberger, Zachary C. Erb, Ericzón Orlando Escobar Alvarez, Logan Eshelman, Khris Isaiah Estrada, Destiny Emma Evans, Riley Ewing, Robert I. Ewing, Grace Jessica Fafel, Mikayla J. Falcone, Andrew G. Farabaugh, Brianna L. Fenton, Ethan P. Fidler, Hannah E. Fogell, Caroline Anna Foltz, Jeremy David Foltz, Jamison C. Ford, Elise Cora Forrest, Eduardo Franco, Jr., Emma Grace Freet, Emma Kate French, Bradley Frey, Micah Joel Frey and Evan S. Fryberger.

Also, Gaia Athena Gable, Edward J. Gadsby, Logan T. Gancas, Colton James Garber, Jaedyn K. Gardner, Jack B. F. Garvey, Ashmita Gautam, Bianca L. Geiter, Sumit Ghimire, Brady L. Gibble, Joshua A. Gillenwater, Ava Corbally Ginder, Tyler M. Glessner, Alexis Gomez, Jaden Shawn Gomez, Pedro G. Gomez, Charlie Gonzalez, Ramon Gonzalez, Carter Patrick Gordon, Graham D. Gordon, Jonathan A. Gordon II, Kylie M. Goss, Tyler M. Grassel, Jarrell Greaves, Dalton A. Green, Allie Laura Groff, Avery Noel Groff, Sophia E. Groff, Joseph Paul Grumbein III, Angelina Marie Gutierrez, Jazlyn M. Guzman, Alexis Guzman Santiago, Asher Christian Hadfield, Lauren M. Haertter, Maeve Catherine Haines, Julia Caroline Hale, Madison K. Hamaker, Ethan Henry Hanusa, Nigel S. Haralam, Tyler Michael Hargan, Cameron Harnish, Carter P. Harnish, Luke Arthur Harrington, Alyssa Hean, Leif J. Heckaman, Benjamin Heckert, Willow Olivia Hee, Dara Ann Helfrich, Jordan Eric Henson, Derickson Abimael Hernandez Paredes, Carter C. Hess, Garrett Hess, Karlie Elaine Hess, Larissa Marie Hess, Isabelle Hickey, Emma Renee Hiester, Riley Jane Higgins, Kelsie R. Hilken, Gabriel L. Hill, Samantha J. Hilt, Stacy J. Hilt, Gwendolyn Himchak, Erik R. Hinkle, Joseph Donald Hoffmaster, Michael Aaron Hoskins, Cole S. Hostetter, Justin A. Hripto, Jaden Haak Hubbs, Adaira Nicole Hufford, Charles R. Hull, Jaden M. Hunnell, Alexander J. Hunsberger, Andrew Hunte, Kristin Huyser, Mackenzie Elisabeth Irwin, Phoebe Jacobs, Dakota Joseph Janesky, Lindsay Kia Jeffers, Abigail L. Jennings, Brooke Madison Johnson, Paige Johnson, Justin Nicholas Arthur Jones, Karsyn S. Jones, Evan Jurgensen, Karly Grace Kabakjian, Malayna Kahl, Madelyn M. Kahler, Hayley Elizabeth Kauffman, Kylee Alexis Kauffman, Wesley Kauffman, Dylan C. Keene, Logan Kempton, Brooke E. Kendig, Ethan Keohane, Lenai King, Maddie Lynn Kirchner, Andrea Hope Kirkley, Eric J. Kirsten, Jaryd S. Kleinhaus, Colin J. Kligge, Natalie A. Krahulik, Ella G. Kratz, Ellie M. Kreider, McCabe Kreider and Daniel Kuzimbu.

Also, Nicole Marie Lapp, Lysander A. Lauer, Joshua Wayne Lawson, Ella Ann Layton, Brie Ann Leader, Elizabeth Ann Lebo, Jaiden Antonio Lepez, Alexa Loercher, Amiyah Jade Lopez, Jesselin G. Lopez, Maryanne Lopez, Seth Ronald Lyter, Dylan Marchio, Brooke Ragan Markley, Isadora Sevilla Marquez, Aidan C. Martin, Noel Martin, Eddy Shakur Martinez, Kylie Renee Mattern, Devyn E. Mauger, Gavin M. McCanna, Philip R. McClair, Nolan A. S. McDermott, Braylon A. McElheny, Trinity Lynn McMahon, Grace Elizabeth McNulty, Autumn Rain McQueen, Jonathan Luis Medina, Leonid V. Medvedkin, Mathilda Catherine Mehrenberg, Jarren R. Meisenbach, Dominic Mejia Rosario, Isabella Paris Metzler, Micaiah R. Michael, Austin Russel Miller, Loralei Miller, Morgan Faith Miller, Sophia Linn Millhouse, Tyler J. Moore, Alexandra G. Morrell, Christian Morrell, Hayden B. Moyer, Mohamed Ismael Mussa, Ana M. Musser, Katrina Anne Musser, Isaiah Andrew Mutschler, Jacqueline Elieen Nachmias, Isiac H. Nafziger, Madina A. Nazirova, Shishir Neupane, Andy Ngo, Gabrielle L. Nguyen, Anders Mast Nordstrom, Antonio Nunez, Danielle Lynne Oatman, Joshua W. Oatman, Jovany Yahir Ortiz Montanez, Lyndsey S. Osborne, Jordan Pantaleo, Audrey M. Paterson, Hope Z. Pavlovec, Riley Ann Peart, Autumn Rain Peelor, Noe Perez, Hector Perez Rodriguez, Hannah Perkins, Joy K. Perkins, Jeremy Josiah Peters, Jonathan Marcus Ortiz Pipitone, Syera Esmarie Quigley, Bradyn Christopher Rachor, Joshua Marcus Ramos, Reinaldo Luis Ramos, Egypt Ramos-Morales, Tyler Matthew Rankin, Joseph Carroll Ray, Nicholas Ray, Aiden Eugene Reed, Javan Patrick Reigner, Brienna Elise Reinike, Alianis Cristal Rentas Colon, Fred Reyes-Sanchez, Cody M. Reynolds, Janelle E. Richardson, Emily R. Riggs, Michael P. Righmyer, Angel Marie Riley, Hailey Marie Riley, Megan Elizabeth Risser, Josue Omar Rivera, Leonardo Javier Rivera, Riley Elizabeth Robinson, Elliot Rodriguez, Sarah Roland, Tatyanna Roldan, JenniE Rosenberg, Ean N. Ross, Colin Martin Rost and Destiny Deaver Reann Rudolph.

Also, Aliyah Celina Sanchez, Payton Shae Sanchez, Jasmine M. Sanders, Alyssa KaiLyn Santos, Anamelis Santos, Pedro M. Santos, Devin J. Sauer, Emma R. Saylor, Cameron William Scholl, Ruby L. Sechrist, Savana Seery, John W. Semonco, Jaisaih Serrano, Benjamin M. Shaffer, Eric E. Shaiebly, Youssef M. Sheasha, Caroline R. Shenk, Emma N. Shenk, Sydney J. Shepos, Taylor Elizabeth Shirk, Randy L. Short, Maria J. Shroyer, Hunter Matthew Sipel, Aidan H. Smith, Christopher S. Smith, Jaden M. Smith, Kyle Andrew Smith, Mahara Shay Smith, Olivia M. Smith, Courtney Ann Smoker, Emily Renee Snyder, Ryleigh C. Sottek, Allison R. Spangler, Emily A. Spangler, Luke Cameron Ross Spearing, Emma Lei Spong, Tobias Staffieri, Julia Margaret Steinbaecher, Erin N. Stevens, Maia Kate Stoltzfus, Caleb M. Stout, Leah Renee Stover, Victoria Violet Straub, Matthew Steven Strickler, Lauren E. Sugden, Lily Marie Sugra, Jackson M. Swarr, Carley Mae Sweigart, Gavin Thomas Switzer, Lydia Marie Sylvester, Austin Taluba, Etsub T. Taye, Morgan P. Terry, Cameron E. Thorne, Udaya Timsina, Nathan Topper, Juliette Torres, Jessica A. Trauger, Kaitlyn M. Trauger, Luke Trimble, Robert G. Troop, Lajhai M. Twyman, Dlyara A. Ummatova, Ruth Valdez-Feliz, Javien Kiana Vassor, Mikaelyn Elise Victorino, Natalie Elizabeth Visco, Brian L. Wagner, Holly N. Wagner, Jocelyn R. Wagner, Kimberly Noelle Ruohan Wall, Paige Juliet MiaoNu Wall, Samantha Michelle Walsh, Noah Joseph Waltman, Jazmyne N. Wanger, Peyton Emily-Jean Wanger, Jaiden L. Wanner, Colin P. Warfel, Derek Robert Warfel, Katelyn Elizabeth Watts, Madeleine Jean Weber, Natalie N. Weber, Dylan Elijah Wenger, Tara J. Wenger, Joshua N. Wentzel, Conner Wiggins, Jessica R. Wilson, Emily Nicole Witmer, Alexis C. Wood, Chazon L. Woodson, Brianna Nikole Work, Gavin M. Yake, Chase Braden Yeager and Courtney Lee. Zepp.

Penn Manor High School valedictorian is Natalie Krahulik, and the salutatorian is Caroline Foltz.