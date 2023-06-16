Octorara High School held its commencement June 7.
The graduates are: Yovanny Aguilar-Barrera, Aiden Alexander, Jovani Almanza-Rodriguez, Jennifer Aubry, Joshua Bare, Luke Bare, Simon Barr, Colin Beiler, Jessica Belmonte, Alexandra Bonelli, Tarin Boohar, Morgan Bristow, Riley Bristow, Wayne Brown, Evelyn Brumfield, Christopher Busby, Alana Calvin, Joshua Captis, Michael Carpenter, Erick Castaneda Flores, Dylan Colagreco, Hunter Crans, Breanna Criswell, Giavonna Cruse, Gisselle Cruz, Hunter Daddario, Carter Davis, Dakota Davis, Jacob DiGregorio, Kaitlyn Diviney, Ella Doyle, Raena Duda, McKinley Eberhardt, Hanna Edwards, Mason Ellingsworth, Roman Falgiatore, Collin Farr, Joseph Fenton, Kendall Ferver, Isley Frazier, Maddie French, James Garcia, Khalil Gardner-Myers, Logan Garver, Nathan Garver, Yony Gonzalez-Mata, Michael Graber, Ramon Gutierrez Palomares, Elijah Hamilton, Cameron Hepburn, Elijah Hershey, Brianna Hihn, Hailey Hilton, Dylan Hollingworth, Jada Horblinski, Alizabeth Hughes, Hannah Hulton, Ava Hurley, Brooke Irwin, Jake Jensen, Daniel Jones, David Jones, Mary Jordan, Skylar Cook, Dakota Kates, Nadya Kendig, Liam Kernan, Kaycee King, Don Kline, Mason Lambert, Jackson Leaman, Danyelle Leamy, Emma Lease, Adriana Lester, Alexis Lima, Paige Linnenbaugh, Alexandria Longenecker, Kaitlin Lopez-Sandoval and Rodney Lusby.
Also, Harrison Maillie, Travis Mann, Tyler Mascherino, Curtis McCawley, Brianne McGovern, Cecelia McHugh, Ariyanna Mckim, Francisca Medina-Perez, Katherine Mendenhall, Elizabeth Meyer, Anthony Miller, Jade Miller, Dylan Montgomery, Bradley Moore, Myiah Morales-Coyle, Trent Mourar, Tyler Mowrey, Mackenzie Muldoon, Gabriel Murphy, Paul Murray, Christian Naggy, Kaden Norat, Connor Nuckols, Adrian Nunez-Gonzalez, Taryn Ohar, Michaela Orner, Jesse Outland, Morgan Palmer, Michael Pawlowski, Alexandra Peifer, Xavier Pledger, Ayriana Pooler, Ella Pranckun, Gavin Preising, Logan Prokay, Anna Rainelli, Zion Raison-Peters, Angel Gabriel Ramirez Aguilar, Dominick Reber, Tyler Remphrey, Finley Reynolds, Jackson Roberts, Richard Roccia, Madelyn Rodriguez, Tiffany Ross, Julia Roth, Claire Sbriglia, Jordan Schaeffer, Joseph Scott, Ryan Seeger, Matthew Sellers, Kyle Semple, Cole Shatto, Casey Singleton, Keryn Shortlidge, Dana Smoker, Jay Smyth, Aidan Staffieri, Tifini Stanowski, Eric Stevens, Cora Stoffel, Cyrus Stoltzfus, Thalia Swager, Rachel Swann, Amy Tellez, Renee Termine, Lucas Thaler, Brooklyn Thomas, Alexander Thompson, Maya Thorn, Olivia Thorn, Joaquin Traverso Caraballo, Diego Trejo-Beltran, Gerson Valle, Nicole VanCalmthout, Anthony Vargas, Gerardo Vazquez, Yetzel Vidal-Contreras, Grace Wade, Lawrence Walcott, Robert Walker, Jamie Ware, Denise Washington, Joshua Wentz, Francesca Wiley, Isabelle Williams, Emily Wright, Steele Wrigley, Alexander Yelovich and Eduardo Zavala-Lopez.