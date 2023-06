McCaskey High School held its commencement June 1 at Clipper Stadium.

The graduates are: Alam Khan Abdul-Rashid, Lontine Abokole, Andy Jeniel Acevedo Cartagena, Anielys Acevedo Cartagena, Harony Yessael Adames Medina, Sama Al Tameemi, Fadi Alkhil, Paiten Susie Allen, Younis Maher Almahasneh, Xamayra Celenia Almodovar Gomez, Solangely Almodovar Torres, Leniaya Marie Almodovar, Ruth Noemy Alvarado Parada, Ana Elizabeth Alvarado Ramirez, Ryan Alberto Alvarado Santiago, Mary Elizabeth Alvin, Leo Alexander Anavitate, Alise Yvonne Anderson, Breana Leigh Arocho, Jose Jafet Arroyo Cintron, Kidus Dereje Atnafu, Mikael Dereje Atnafu, Yamil Omar Ayala, Afsana Azizi, Najeebulrahman Azizi, Grady Julius-Robert Bachman, Kaelynn Marie Baez-Lopez, Sayyanah Marie Bailey, Desiree Saqqara Bair, Abigail Balbuena, Melanie Balbuena, Antoinete Baruti, Miskaila Eugenia Beato Rosario, Jamaal Beattie Jones Jr., Amanda Abigial Bellegarde, Jaeizha N. Benning, Raul Bermudez-Yepez, Jaylin Elizabeth Berrios, Luna Abigael Betancourt, Symphony Andrea Tanya Betton, Dhruv Bhanot, Anijah Letia Billings, Makayla Lyn Black, Benjamin Russell Blough, Shakira Isabel Bobber, Hajah Bogle, Destiny Shyann Bonilla, Zinaye Monique Bonner-Brown, Jerimiah Bora, Ian Lloyd Brant, Carl Javone Brickus, Gabriele Tommaso Brigatti, Francy Trey Brisma, Sanaa Mariah Brock, Frances Jane Howell Brogan, Lanazia Deann Brown, Laron Brown, Shamya Najae Brown, Kaya Jasmin Brownlee, Lily Frances Brubaker, Darius Hambisa Buckwalter, Eliel J. Burgos, Marisia Aaliya Burgos, Michael Steven Burgos Jr., Naisha Marie Burgos, Steven Michael Burgos, Darius Lee Burks, Jolie Bushwati, Huruma Byamungu, Jeremiah Bynum, Jonathan Alexander Byrd, Edvin Joel Caal Chen, Markell Dante Caine, Nelson Calderon Vazquez, Matthew Caldwell Jr., Kenny Calvo, Hailey Camara, Julian Miles Canary, Edward Danett Cancel Roman, Lemalier Cancel, Kirsten Elise Canty, Taron J. Carenard, Liarisbeth Airiam Carlo Ramos, Rose Lommen Carlson, Xyla Lommen Carlson, Michel Alejandro Carrazana Ricardo, Jahlanni Carrion-Rodriguez, Elisiah A. Carvajal, Yadira Castillo Mejia, Rachelly Vanessa Castro, Daniel Castro-Tepale, Eric Ethan Centeno, Titus J. Chapman, Doodley Charles, Wingeda Charles, Thay Chhin Chea Jr., Javan Akai Christian, Tellin Manuel Cintron, Henry Carl Clapper, Simon Jeffrey Cochran, Miles Lucero Cogley, Summer Ray Collins, Aliyah Marie Colon, Annaliesse Virginia Colon, Sean Michael Coonan, Jackson Spence Cordek, Jacob Michael Corvino, Kamaelle Cotiere, Angelise Cotto, Zynialee Brianne Cotton, Logan Patrick Coxey, Ellery Grace Martinez Cravey, Kevontae Jahir Crenshaw, Davyanna Marie Crespo, Joel Enrique Crespo, Lisandra Crisostomo, Rebecca Sue Crowley, Sarah Lynn Crowley, Briana Cruz, Jalisseah Ariel Cruz, Monica Jaymar Cruz, Alenis Michel Cruz-Dejesus and Anthony Jacob Cuevas.

Also, Liam Michael Dalton, Anna Daudi, Aaliyah Lindsay Davis, Karla Isabelle De La Cruz, Damian Xioel De La Cruz, Miranda De La Cruz, Esmelin De Leon Navarro, Lucie Caroline Mitchell de Syon, Connor Thomann Deck, Angel Camilo Dejesus, Glerisbeth Dejesus-Santiago, Moises Abraham Del Cristo, Stephanie Del Pino-Gomez, Roniel Del Rosario, Jose Manuel Deoleo, Camille Annabelle DeSalle, Amia Nicole Desanctis, Zayden Hamilton Desanctis, Maya Jane Desmarais, Arleen Diaz Sotolongo, Jeishaly Marie Diaz, Lorena Diaz-Hernandez, Nashawn Perry Dickens, Brianna T. Dobbs, Darrow Edward Dodson, Mike Dones, Roen Donnelly, Leonne Marcelin Dorcelin, Quinton Joseph Doughty, Aaliyah Latasha Drayton, Heaven Divine Dubois, Jazdah Dueno, Amina Dunia, Jayden Joshua Echevarria, Loay Hazem Elbeshtawi, Ryan Eric Elbon-Dekay, Noheri Elisha, Aleijandra K-Monet Faber-Ortiz, Xzavion Antonio Falcon Jr., Aniya Denise Fannings, Elijah Kevin Farlow-Mccowin, Saul Miguel Feliz-Lugo, George Boben Fenimore, Rivando Ferdinand, Abdiel Joel Ferrer-Rivera, Zabdiel Jose Figueroa Rivera, Alyssa Figueroa, Jabes Figueroa-Pinales, Caroline Elizabeth Fischer, Garryson Fleuranville, Angelisse Lynnette Flores, Josiah Malik Flory, Landis Wolling Fluck, Marissa Eileen Foley, Kai Alexander Foreman, Faith Maria Forino, Pablo Orlando Franco III, Zaraya Adia-Yvonne Fraser, Gloriany Fred-Torres, Jomar Elias Frias Reyes, Janice Nicole Frias, Naim Bless Gaddy, Destin Amani Gakuru, Roberto Tory Galura, Janisha Ahnay Gantz, Elias David Garcia, Jose Garcia III, La More Lamont Polo Garcia, Leiahna Joelyn Garcia, Shania Lashay Garcia, Ambar Garcia-Perez, Lemuel Jaziel Garcia-Rivera, Xavier Nicholas Gates, Abigail Miranda Gauthier, Chri E. Gay, Justin Miguel Genao, Marissa Paige Gerlitzki, Keanu Li Germinario, Julee Ann Getz, Connor Christopher Raczkowski Gherardi, Gaurab Ghimire, Damarcus Markell Gilford, Ju-Elz De’shaun Gillespie, Kaylie Nicole Gingerich, Henger Gabriel Gomez-Liranzo, Leaijah Lynn Gonzales, Heimy Mayaly Gonzalez Pena, Joyce J. Gonzalez, Yael Miguel Gonzalez-Iguina, Darien Matthew Good, Hannah Lynn Good, Legend Saafir Shakur Gravely, Yhamilya Kahyliss Gray, Syncere Lee Gray-Mitchell, Brandon Luis Green, Briana Enid Green, Elise Marcella Green, Yzhanae Dianelise Green, Taylor Jasmine Grooms, Juliana Marie Grove, Galia Mia Guerrero, Kobe Guerrero, Nairobi Joseline Guillen, Alana Marie Guivas Rodriguez, Analuisa Guzman, Jaryana Guzman, Emma Rebecca Haiges, Kylee Michelle Harlan, Gary Lamont Harrison, Vashan Ali Hatcher, Ahnaija Marie Heard, Irion Heckstall, Khayla Marie Henderson, Anthony Tyler Henson, Larry Lee Henson III, Dalis Juliana Hernandez Picon, Anija Milan Hernandez, Ismael Hernandez, Jalynne Louise Hernandez, Eleanor Kaylin Hershey, Timothe Louis Paul Hiez, Garett Teague Hildebrand, Kesean Devon Hill, Jada Hissner, Mason David Hoberg, Lars Strummer Holland, Henry Toshio Honma, Simon Matthew Hoover, Hay Nwe Htut and Aidan Hughes.

Also, Amire Jamal Ibrahim, Sabrin Mahamed Ibrahim, Josue Illescas-Lopez, Jaedah Rose Jackson, Kenneth Jackson-Kiefer, Jemina Jean, Waldy Joel Jimenez Espinal, Aniya Jade Jimenez, Precious Marie Jimenez-Rodriguez, Widley Joachim, Maleak Lashawn Johns, Nevaeh Kimarie Johnson, Kayleen Noelle Jones, Jada Nichole Alice Joyner, Jonah Troyer Keener, Derek Anthony Kendig, Jaden Carter Kennett, Sophia Louisa Kessler, Kwelei Elijah Keyes, Smriti Khadka, Esme Rebecca King Martin, Frankie Salvatore Kirchgessner, Stella Josefine Kirchgessner, Cheyenne Autumn Knaub, Kevine Kurembereza, Ashley Rose Lafleur, Alex Tyler Lambert, Joshua Lamboy, Alexandrya Marie-Hope Landis, Sara Faith Lang, Damon Lewis Lashinsky, Jeselena Marie Latorre, Reginald Philome Junior Leandre, Raymond O. Legette, Daniel Leon, Eliani Lilian Leon, Daniele Abram Lerner, Miriam Madison Lester, Sierra Janae Lewis, Maribel Liera Yepez, Yovelix Tovias Llano, Nevaeh Marie Lloyd, Tessa Beth Bieber Locke, Taya Lanah Logan, Adolfo Angel Lopez Torres, Amber Kaylee Lopez, Dante Xavier Lopez, Gad Isai Lopez, Javianlis Love Lopez, Kiarra Mya Lopez, Luis Angel Lopez, Natalie Michelle Lopez, Stephanie Andrea Lopez, Erick Yandel Lopez Lebron, Brendan Nathaniel Lopez-Nunez, Dominique Lovee Lozada, Jorge Lozano-Agustin, Ekyoci Angelani Lubende, Janalynn Marie Luciano, Nayelie Madera-Miller, Sarah Thi Mai, Mtabi E. Makeci, Esther Makoma, Anthony Noe Maldonado-Ruiz, Maneno Maneno, Julius Mangual, Luis Yamil Marcano, Delis Anahi Marquez Garcia, Ciarra Haydee Marrero, Lissy Yohana Marroquin Revolorio, Steeven Marseille, Isaiah Marshall, Anneya Onia Martin, Joshua David Martin, Keona Jolie Martin, Zachary John Martin, Devante Levit Martinez, John Michael Alexander Martinez, Luis Adolfo Martinez, Yalissa Irene Martinez, Mariana Marie Martinez-Montosa, Darian Joel Martinez-Torres, Enrique Dejesus Mateo-Segura, Carlos Eric Matos, Jasmine Shaniyah Matthews, Vanessa Mikayla McAnany, Branden Elijah McBride-Wright, DaShae Divine Marie McCloud, Cassidy Ruth McComsey, De’shaun Jeffrey McFadden, Sophia Yvonne McGrann, Nakaizha L. McKnight-Gray, Carlos Medina, Robert Jesus Medina Jr., Amarielis Idelys Medina-Albino, Brandon Jared Melendez Camuy, Alannie Ivette Melendez, Miguel A. Melendez, Layla Anna Melo, Elijah Luis Mendez, Angelica Samarra Mendoza, Lexniel Martin Mercado, Ziaire Alexis Mercado, Angel Mercedes, Ricardo Merzier, Amaya Lynn Michener, Ebony Marie Milburn, Claire Elaina Miller, Tyliana Monike Miller, Valerie James Miller, Jonathan Ray Millet Jr., Dylan Alexander Minnick, Rebekah Leann Minnick, Zolimarie Miranda-Cosme, Kayden Sierra Elizabeth Moffett, Stanley Junior Moise, Yohance Moise, Adais Molina, Mason Carmichael-Luis Molina, Luis Daniel Molina-Hadgu, Enysha Le Montanez, Jose Carlos Montanez, Luis Felipe Montero, Peri Moo, Isamaris Morales Laguna, Anthony Morales, Eli Morales, Hiltcely Nicole Morales, Janaya Shari Morales, Justin Clarke Morgan, Jonathan Jonas Mouary, Amber Lynn Mount, Babunga Mulumeoderwa, Sarai Linet Murcelo Rivera, Keymara Myers, Rebekah Grace Myers and Samijah Monae Myers.

Also, Iliana Michelle Nadal, Breanna Marie Nagozruk, Ambar Marie Narvaez Esteves, Luis Negron, Llilberto Negron-Lopez, Thuy Nhi Nguyen, Monica Sophara Nhun, Shamani Nathania Norales, Destiny Marie Novoa, Dayshanellis Nunez Nunez, Jashuar Junior Nunez Pena, Donovan Henry Nyaosi, Alliance Nzamukosha, Cailin Ryann O’Hara, Nysir Tylee O’Branty, Keniel Yaxel Ofray Arroyo, Eva Sofia Ojeda-Laurencio, Gabriella Christine Helen O’Keefe, Daniela Michelle Olivo Batista, Denisis Xiomara Olivo Batista, Ramadan Salih Omar, Jossue Amittay Oquendo Serrano Jr., Adan Orion Orozco, Daniel Elijah Ortiz, Izaiah Manuel Ortiz, Jaylyn Aliza Ortiz, Jazmin Ortiz, Jonathan Luis Ortiz, Nazariah Jasmilly Ortiz, Jefte Manuel Ortiz-Vinas, Danessia Adeliz Oviedo, Javon David Owens, Mia Isabel Pabon, Ruben Demitri Pabon, Jose Angel Pacheco Rivera, Jonathan Jose Pacheco, Jaylin Diamanti Pagan, Cristian Gabriel Pagan-Hernandez, Ariel Palacios-Rojas, Dacono Jamien Pancho, Sarai Ester Pantoja, Ding Par, Zung Par, Onearl Ahmaine Parker III, Luis Angel Paula Sanchez, Pree Pree Paw, Alfredo Arturo Pazmino Jr., Wintson Pena Gonzalez Jr., Xzavier Juan Pena, Emmanuel Pentz, Yinolfy Altagracia Perez Fabian, Dalinette Perez, Deshaun Luis Perez, Genesis Adeance Perez, Jan Michael Perez, Jubilee Perez, U’Rhandi Vannel Peterson, Adam Justin Petrosky, Kingsley Daihans Philemon, Samuel Picart, Melodie Jeanette Pierantoni, Dania Pierre, Perla Pineda Valerio, Salasthier Polanco Rivera, Timothy Titas Pollock, Wyatt Nathan Potter, Mamta Poudel, Henry Nathaniel Probolus, Jordanny Jamil Quinones, Yadielis Quiñones and Angel Rafael Quintana.

Also, Ryseem Ronald Raeford, Adrel Rai, Valeria Ramirez Arrendell, Johanna Merissa Ramirez, Edwin Gabriel Ramirez-Acosta, Aleichaliz Ramos Delgado, Alondra Valeria Ramos Ramos, Alexis Manuel Ramos, Emily Amy Ramos, Nissiah Lee Reason, Catherine Elizabeth Rebek, Isaac Samuel Reed, Matthew John Remash, Emileah Magdaline Resh, Disi Milanis Rey Pizarro, Isabelle Grace Richard, Mali Graupera Richardson, Jorge Luis Rivera Rodriguez, Alexandria Devay Rivera, Andres Joel Rivera, Brooklynn Madison Rivera, Domenic Enrique Rivera, Elisha Ailynn Rivera, Jared Junior Rivera, Luis Alberto Rivera Jr., Luis Antonio Rivera Jr., Nathaniel Rivera, Carlos Manuel Rivera-Ramos, Anaejha Denise Roach, Zachary Alexander Roberts, Diante Robinson, Malakie Juan Robinson, Diamond Lee Robles, Natalie Camille Roche, Jason Omar Rodriguez De Jesus, Franselis Rodriguez Mejia, Yafreisi Rodriguez Valdez, Alex Miguel Rodriguez Jr., Arianna Cruz Rodriguez, Ashton Isaiah Rodriguez, Heavynn Noelle Rodriguez, Hector Luis Rodriguez III, Jazalyn Rodriguez, Joah Yaniel Rodriguez, Jorge Eric Rodriguez, Luis Phillip Rodriguez Jr., Sara Amelia Rodriguez, Thamara Luisa Rodriguez, Yahira Rodriguez, Lorraine Marie Rodriguez-Rivera, Jesus Angel Rojas Diaz, Jazmine I. Roman, Aniyah Marie Rosa, Ah’mire Michael Rosario, Brandon Michael Rosario, Christian Isahia Rosario, Kimberly Rosario, Luis Samuel Rosario-Crespo, Leonardo Rosas Ramos, Derek Jomar Roubert, Kai Caelum Rowe, Byamungu Ruhigita, Oliver Ruiz, Kamal Samer Sabagh, Valeria Salinas, Alicia Linda Salomon, Erik Manuel Sanchez Ponce, Brian Adiel Sanchez, Christopher Julian Sanchez, Melany Sanchez, Cristian Alfredo Sanchez-Vasquez, Gabriel Alexander Sandoval, Cohen Lee Sangrey, Jederick Jadriel Santiago Acevedo, Justin William Santiago Martinez, Juan Antonio Santiago Jr., Kaylee Ashanti Santiago, Kristina Deandra Santiago, Maylani Michelle Santiago, Miguel Antonio Santiago, Saul Aaron Santiago, Sheilah Iveliz Santiago, Darien Emanuel Santos, Davian Armani Santos, Ian Joshua Santos, Jose Antonio Santos III, Macy Bloom Thomas Sauder, Nathan Aivon Savath, Wah Blut Say, Isabella Violet Schmid, Isaac Amir Seals, Christian Joshua Segarra, Sebastian Paul Segarra, Anisha Alize Sepulveda, Vivielys Sepulveda-Morales, Omar Alberto Serrano, Emmalina Shane-Adelaid Shappard, Gabriel Thomas Michael Shay, Stanley Austin Shearer, Ler Bwe Shee, Andrew Jonathan Sheetz, Kyle Lavern Shelley, Maia Grace Shenk, D’Ahvionn Alisa Nicole Sherman, Keira Anna Shirk, Neema Sibakulu, Javen Victor Sierra, Keren Priscila Silva Poveda, Mariah Renae Slagle, Brandon Robert Smith, Shanaya Lashelle Smith, Xavier Jared Smith, Andres Soto-Ruiz Jr., Sopheaktra Sovann, Janiece Renee Spidle, Joel Statosky, Morgan Julia Stauffer, Paul Howard Stauffer IV, Tyzaiah S. Stewart, Logan Raul Stoltzfus, Yveana Alea Strachan, Selena Laelani Suarez, Sami Mohieldin Suliman, Annjelika Tionne Swinton, Julian Antonio Tabar Ramirez, Amaya Monay Talton-Lee, Beraidy Del Carmen Tavarez Castillo, Jacel Marie Tavarez, Kasir Anani Taylor-Gillespie, Oshual Tejeda, Sofia Ana Terenas, Yididiya Tesfaye, Cameron Robert Thayer, Cardae Izer Thomas, Destiny Joy Thomas, Iynaja Lee Thomas, Nilaya Irei Thomas, Khalil Emmanuel Thomas-Altamar, Claire Violet Thompson, Michael Robert Thompson, Desiree Rose Tirado, Julianna Mariylis Tirado, Dayron Tornavaca-Diaz, Angelysa Cee Anna Torres, Anthony Samuel Torres, Jadalynn Elysiah Torres, Alayla Michelle Torres-Marquez, Jahziel Yandell Torres-Santos, Torry Aiden Truitt, Samair Jahquil Tucker, Deziah Marie Tyler, Mausam Uprety, Diego Jared Uscocovich, Joyeuse Uwamahoro, Larrina Rose Vaddy, Elijaah Valbrun, Dey Junior Valdez Luciano, Shandra Warquiry Valera Zarzuela, Joel Luis Vargas, Jonathan Isaac Vargas, Ariana Naommy Vargas-Torres, Randolph Junior Vasquez Elias, Gabriela Vazquez-Barcelo, Enias Vazquez, Jogeilys Vega-Cintron, Analicia Margarita Velazquez, Loretta Christina Velazquez, Serenity Ellisette Velazquez, Alexialyz Velez, Kimberly Anne Velez, Nijon Luis Velez, Wesley Ventura, Nizia Joanne Verling, Jeysmarie Villarini-Santiago, Jezelle Alexandrea Wagner-Wells, Bernadeta Walengamina, Brayonna Salone Walz, Samtez Lorenz Warren, Dezire’ Cecelia Ann Warrington-Hamilton, Aiden McKenzie Watson, Daniel Lewis Waugh, Stella Blue Weaver, Avante Luis Webb, Braydan Weinsheimer, Amier Everett Wesley, Hannah Dyana Whalen, Avery Maurice White, Gabriella Davis Whitmore, Aaliyah Zakirah Whittington, Nevaeh Janiyah Williams, Kelizha Dezirae Wilson, Dakiera Kyasia Woodall, Angelese Jenigh Wright, Kamiah Rochell Wright, Kamyah Marie Wright, Skylar Kaydence Yang, Natasha Yefimov, Austin T. Young and Wei Ping Zhang.

McCaskey Senior Awards recipients

McCaskey High School held its senior awards ceremony May 25.

The award recipients are:

Myers Athletic: Lucie de Syon, Jose Garcia III and Kamiah Wright, awarded $3,000 each.

Doug Brown No. 61: Hajah Bogle, Babunga Mulumeoderwa and Zolimarie Miranda-Cosme, awarded $2,500 each.

Vivian Bowman Rhoads: Isaiah Marshall and Diego Uscocovich, awarded $2,500 each.

Gloria J. Cunningham: Angelica Mendoza and Kevine Kurembereza, awarded $2,000 each.

Mark S. Lebowitz: Rebecca Crowley, awarded $2,000.

Violet B. Weber: Thuy Nguyen and Keira Shirk, awarded $2,000.

Jeffrey & Nancy Young: Kidus Atnafu, awarded $2,000.

Educational Enrichment: Jared Rivera, awarded $1,900.

Missey Farrel Kralick Cheerleading: George Fenimore, awarded $1,800.

H. Grant “Tick” Hurst: Morgan Stauffer, awarded $1,600.

Joan M. Williams: Maya Desmarais, awarded $1,500.

Pamela & Katerina Karpouzis: Kevine Kurembereza, awarded $1,500.

Dr. Paula Wilson: Melanie Balbuena, awarded $1,500.

Hartman & Neely Memorial — English: Simon Hoover, awarded $1,300.

Class Of 1953 And Friends — Business: Emma Haiges, awarded $1,250.

Class Of 1953 And Friends — Math: Claire Thompson, awarded $1,250.

Carl H. Ernst Memorial: Esme King Martin, awarded $1,200.

Benjamin B. Herr Memorial Physics: Tessa Locke, awarded $1,100.

L. Anna Eberle Lefever (’43): Stephanie Lopez, awarded $1,000.

Elta Graybill Memorial: Kevine Kurembereza, awarded $1,000.

Dennis Schmid Excellence In Journalism: Rose Carlson and Frances Brogan, awarded $1,000 each.

Carlos Lopez: Keira Shirk, awarded $1,000.

Class of 1961: Miriam Lester, awarded $1,000.

Class of 1966: Sarah Crowley, awarded $1,000.

Neal/Ernst Science: Heavynn Rodriguez, awarded $1,000.

DeVonte W. Gantt Memorial Scholarship: Jaden Kennett, awarded $1,000.

Robert C Hicks ’44 Leadership: Landis Fluck and Eleanor Hershey, awarded $1,000 each.

Lutzite Award/McCaskey Class of ’67: Destiny Bonilla, awarded $1,000.

Steve Santaniello: Matthew Remash, awarded $1,000.

Carroll J. Staub Educational: Pree Pree Paw, awarded $1,000.

Barney Ewell: Hajah Bogle, awarded $800.

J. Freeland Chryst Athletic: Onearl Parker, awarded $750.

Hartman & Neely Memorial-Soccer — Male: Chri Gay, awarded $650.

Hartman & Neely Memorial-Soccer — Female: Sarah Crowley, awarded $650.

Ebersole Award: Frances Brogan, awarded $600.

Paul Yeager Accounting Award: Ding Par, awarded $500.

James Spoo Scholarship: Angelese Wright, awarded $500.

Darryl Glover Educational: Melanie Balbuena and Heavynn Rodriguez, awarded $500.

Rose S. Bland: Isabella Richard, awarded $500.

Buckwalter/McCaskey Scholarship Award: Daniele Lerner and Frances Brogan, awarded $250 each.

Ernest J. Papavasilion Memorial Scholarship: Anthony Cuevas, awarded $200.

John Green Leadership: Hajah Bogle, awarded $100.

Judy Urban: Melanie Balbuena, awarded $1,500.

Charles R. Appel Memorial Tennis Scholarship: George Fenimore, Daniele Lerner, Gaurab Ghimire, Desiree Tirado and Simon Hoover, awarded $1,000 each.

McCaskey Outstanding Female Athlete: Kamyah Wright.

McCaskey Outstanding Male Athlete: Jose Garcia III.

Sportsmanship Award: Jose Garcia III and Gloriany Fred-Torres.

U.S. Marine Corps Distinguished Female Athlete: Mali Richardson.

U.S. Marine Corps Distinguished Male Athlete: Matthew Remash.

Omega Psi Phi Inc. Scholarship: Kidus Atnafu, awarded $1,000.

Anthony Tirado Jr. Leadership Scholarship: Destiny Bonilla, awarded $1,000.

Harvey Smith Rotary: Nairobi Guillen, awarded $750.