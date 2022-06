McCaskey High School held its commencement June 2.

The graduates are: Aida Abesine, Ruvieliz Acevedo-Guzman, Jimmy Manuel Agosto Colon, Brayan Aguilu, Monier M. Ahmed, Testimony R. Alagbe, Graem T. Alden, Kevin Alejandro Alegre, Jaylene J. Allen, Mahleek G. Allen, Anyali R. Almodovar, Caroline Alvarez, Jayzhoun A. Alvarez-Gray, Adil S. Amanullah, Salomon Amo, Jordan T. Anderson-Brown, Kayline Andino, Aida I. Andino-Guzman, Sofia Gabriela Arce-Negron, Marian L. Arias-Vialet, Aniya Armstrong, Yandel Kali Arroyo, Joseph Arroyo-Arroyo, Amani Assuman, Danh T. Au, Yaritza Avalos, Adriel Avila Castro, Nataly Avila, Michael J. Ayala-Flores, J’Nai L. Ayala-Hunter, Elili B. Ayana, Nicole Elaine Badillo-Nater, Keisha Badio, Janessa Baez, Aneesah LauRel Bailey, Leah Briell Baines, Majanael A. Bair, Tahkai Banks, Tanaee Barnes, Taquan M. Barnes, Melvin Junior Barreiro Irizarry, Antonio R. Barreto, Albert J. Barrientos Corea, Stuart W. Barton, Veronica A. Bates, Tamisha Batista-Collazo, Gracie C. Battaglia, Ashyah Y. Baylis, Savanah Beattie-Jones, Sherlyn A. Bencosme, Jewleus C. Benner, Aubrey Kathleen Bernhardt, Jayson O. Berrios, Zoe R. Biles, Emerson E. Bisono Rodriguez, Eric J. Bittenbender, Janette Y. Blain Vega, Paloma L. Bolt, Ashley M. Bombin, Elijah Jeremiah Bookman, Julia H. Bouder, Nazaiah M. Bou-Munoz, Andrea Naveah Bowman, Kai S. Brecht, Maxwell A. Brewster, Zoe L. Broich, Jalen K. Brooks, Akaysha M. Brown, Na’jeha Brown, Ja-Hid A. Brown-Stanford, Jaida L. Buckner, Paul J. Burdette III, Eduardo G. Burgos, Kyimari J. Burgos-Jones, Shamell I. Burke, Isaac G. Burks, Aniya R. Bynum, Jadriannys M. Calderon Wollman, Telisha L. Camacho-Robinson, Jamil Cancel Valle, Giovanni Cancel, Dayanara J. Caraballo, Kendy N. Carmona, Caydence J. Carper, Kassandra R. Carrion, Maribella Luz Carvajal, Jorhan Castillo, Yanibel Castillo, Yvonne J. Castillo, Elaytza M. Castro Ortiz, Jonathan David Castro, Nicole Cazulo-Edmond, Jadalis Cepeda, Breylin Cerda Quinones, Benderi C. Cham, Jose B. Chavez, Jennifer L. Chery, Evalyna S. Chhum-Rom, Norah Priscilla Chimelis, Kevin Cintron, Dimitrii Cockrell, Si-ahnnie M. Coleman, Jadie Collazo, Johnnycia Ivette Collazo, Nhofaj Collazo, Daylan Colón Torres, Angel L. Colon, Briteny Colon, Franklyn I. Colon, Latiyana Colter, Yadileyska Concepcion Mercado, Kyairha Congo, Albin J. Contreras Compres, Jayden T. Cook, Alex M. Cooper Jr., Maggie J. Copeland, Elliott Tyrone Corbin III, Marisol Luz Cordero, Zyaire A. Corteguera, Shamiya N. Cotiere, Cora N. Cotson, Jaden A. Cotton, David A. Crespo III, James M. Cross III, Kiara N. Cross, Lillian J. Crouse, Andrew A. Cruz Jr., Eliana Lin Cruz, Emily Janice Cruz, Jayden A. Cruz and Arly Michelle Cuevas.

Also, Joel A. Danz, Juan Diego David, Jaeda N. Davis, Mariannie De La Cruz, Ashly De la Rosa-Pena, Nyeem Jameer Dean, Wesley Stalin Del Orbe, Ashley Delacruz, Laisha S. Delgadillo, Anthony Delvalle, Joseph E. Dennis, Dhadnel Jomar Diaz Ortiz, Anthony D. Diaz Penalo, Anthony Jonathan Diaz, Avy A. Diaz, Brianna Diaz, Janeen A. Diaz, Chin Lian Dik, Orla S. Dimitris-Egolf, Arianny Mariel Disla, Nhu P. Doan, Gavin Jack Dombrosky, Quinton J. Doughty, Reggan Danelle Douglas, Jeremy C. Dovin Grivas, Anthony Drayton, Abraham W. Dro, Leo Dunia, Ngan T. Duong, Geormi Duverges, Etienne Ebery Vidi, Jadalee K. Echevarria, Jayziah A. Echevarria, Nydirah Elo-Evans, Mlebinge Emedi Sibakulu, Basir J. Epps, Rhodnadgie V. Este, Muskan Farhad, Anthony J. Feliciano, Joseph Feliciano, Imira Sheila Felix, Angel D. Feliz-Lugo, Ashlynn L. Fenstermaker, Denzel Fenty-Luis, Nathan R. Ferguson, Eliazer Norges Fernandez, Nilsa I. Fernandez, Ciani I. Figueroa, Davante Figueroa, Moises Figueroa Jr., Genesis Figueroa-Duarte, Brandon A. Folmar, Eugene X. Fontanez, Janelle S. Forino, Jasmine M. Foster, Thomas B. Foster, Orion Frailey, Emilyrose Laylette Frankhouser, Angeline M. Fraticelli, Nyaud R. Frazier, Olivia D. Frazier, Jonathan D. Frederick, Timathy D. Frederick, Luis Frost Jr., Jasmelia Fuentes, Ayrton D. Fuller, Abigail Y. Garcia, Frankie M. Garcia, Isaiah Camren Garcia, Genderson Germosen Rodriguez, Vasile E. Gerovasilis, Mohamad Faiz I. Ghajar, Aaron R. Gilford, Jason Gomez Almanzar, Katherine M. Gomez Marte, Aleesha S. Gomez, Jose J. Gonzales, Genesis I. Gonzalez Marte, Allison P. Gonzalez, Elijah Gonzalez, Elise Gonzalez, Jordan Adam Gonzalez, Leighana J. Gonzalez, Nyla I. Gonzalez, Dayana Gonzalez-Bravo, Jadikel Diomar Gonzalez-Rivera, Vilmarie Gonzalez-Rodriguez, Lucas C. Good-Miller, Mekhi Gravely, Josiah C. Gray, Cristian Gregorio Lopez, Estephan D. Guerra, Carlos D. Guillen, Yanmanuel Gutierrez, Angelis I. Guzman, Emmy Guzman, Evelyn Guzman-Garcia, Daniel Hackel, Nadeem Hall, Zaire Hansley, Larry B. Harcum Jr., Ja’nae M. Hardcastle, Jayvon W. Hardcastle, Joshua T. Harris, Rayanna Harris-Colon, Cole A. Hatfield, Ellen W. Haverstick, Donya I. Hawk, Lea M. Heinley, Christian King Henderson, Kemijah Henderson, Shawn R. Henderson Jr., Zaniyah Henderson, Christopher Herman, Kevin J. Hernandez Arroyo, Benjamin R. Hicks, Sophia Melissa Hill Cardoza, Sharina Chanel Hill, Revenge Hollingsworth, Luis E. Holmes, Alyssa M. Houde, Mya A. Houde, Megan Elizabeth Howard, Aaron Russell Huffmyer, Iyan N. Hurdle, Alexis Iguina, Michael M. Iguina, Anna Ilunga, Kazmiere D. Irizarry, Ibrahim Adam Issa, Isaiah T. Jackson, Jamiah S. Jackson, Jayleen M. Jaquez, Jhonston Jean Charles, Farendy Jean, Tyler L. Jean, Bethlyne Jean-Louis, Ritchie Jean-Louis, Robi D. Jenik, Kadin Johnson, Troy Johnson Jr., Benjamin A. Jones, Brianna E. Jones, Nyaijha Lanae Jones, Christian X. Jordan, Lena Rose Jules, Francois Kashuli, Jayantae M. Kemp, Kyra A. Kepner, Hayden J. Kipp, Van W. Knox, Anika R. Krebs and Emmanuel Kumbuka.

Also, Zachary Gaudia Ladner, Michelle O. Lam, Andrew Laureano, Tiazhane Lavender, Mayleen Lebron, Isaiah D. Lee, Karianny Leonardo Rosario, Alyssa Lesher, Ryan Leszczynki, Rosy Lian, Robert C. Lischner, Nathan J. Long, Maria F. Longenecker, Nicolas D. Lopez Cristancho, Angel D. Lopez Delgado, Jaden Lopez, Javianna Lopez, Jaylin N. Lopez, Kelbriona Y. Lopp, Marquise Phillip Louis, Jaishanna C. Lowery, Wildalys E. Lozada, Lance Damien Lozano Jr., Tyreek L. Lozano, Johnaxadier Lugo Cortes, Stephanie Lugo, Lilianette Lugo-Soto, Kalyna S. Lun, Aleena J. Lyerly, Vinh D. Ma, Naomi-Jeanne E. Main, Jazlynn N. Malave, Hector Maldonado, Jorge L. Maldonado Jr., Natasha Maldonado, Orlando Joniel Maldonado Matos, Natasha M. Maldonado-Ruiz, Shabani Malisawa, Mariah Maloney-Quinones, Omar M. Malullah, Alimasi Maneno, Yoan Marquetti, Remy Giane Marrero, Elias Marte Hernandez, Aneudys J. Martinez Fulgencio, Hector F. Martinez Fulgencio, Kate Loreanne Martinez Palmero, Angel Martinez Jr., Destiny Y. Martinez, Hector Martinez, Imanuel D. Martinez, Nelson M. Martinez, Sikitiko Mashunguto, Eritier Matabishi, Jacob Matos, Ian S. McCamant, Asiya M. McCoy, Tatiana N. McCrae, Anne L. McIlvaine, Aidan J. McIntyre, Lachlan J. McLane, Emely D. Medel Alvarez, Andres F. Medina, Jairienis M. Medina-Gracia, Soe Meh, Melina Melendez, Layette L. Melo, Dominic Eli Melton, Saharaim Mena, Elijah C. Mendez, George Mendez, Destiny Monique Menter, Kritziany I. Mercado Padilla, Ezequiel Mercado, Fritzy N. Mercado, Yahir O’Neal Mercado-Mercado, Enrique Mercado-Rivera, Essence A. Milburn, Ruby A. Miller, Tucker Miller, Justin Millet, Samaria L. Minich, Skylar J. Minnick, Shakesmara M. Moise, Emily Noemy Molina, Omar A. Molina, Miguel A. Moll, Fredy Monegro Lopez, Shaliam A. Montalvo-Melecio, Alize M. Montero, Brandon Raphael Montosa, Hsa Kpru Nei Moo, Kayla Moore, Angel A. Morales Santiago, Alma C. Morales, Izaiah Morales, Jalani D. Morales, Jayda Nevayah Morales, Kiana M. Morales, Sarina L. Morales, David Joel Morales-Millan, Devielisse Morales-Ruiz, Julio A. Morales-Santos, Johan C. Moreno Ramirez, Kayla Moreno, Kiza Mtabi, Kyle E. Mucha, Heather Muriel, Isaiah C. Murrey and Rebekah Grace Myers.

Also, Faridullah Nasimi, Mazidullah Nasimi, Ahmad A. Nassif, Ruben A. Nazario, Judah M. Neff, Ashley A. Nelson, Billy D. Nguyen, Doan T. Nguyen, Hector G. Nieves, Imani C. Nixon, Wivine Njangosi, Deja M. Nortey, Ibrahim Ntege, Madeline Nunez-Romero, Lorenzo R.H. O’Branty, Jr., Melody J. Ocasio, Cheyanne Marie Oliveras, Jason P. O’Neill, Jandiel Ortiz Rodriguez, Aiden E. Ortiz, Carlos R. Ortiz, Cynthia G. Ortiz, Isaias E. Ortiz, Lumari Ortiz-Santiago, Judith S. Osuna-Martinez, Tatiana Pabon, Emely Y. Pabon-Parra, Sebastian O. Padilla Santos, Gerald Yamil Pagan Gracia, Amya Lis Pagan, Ethan N. Pagan, Omayra D. Pagan, Nyla J. Parris, Rahel A. Patterson, Darlin Paola Paulino, Ywa B. Paw, Yanelis E. Pazmino, Destiny M. Pena, Sheila Star Perdomo, Elijah J. Perez, Yanira M. Perez, Nicholas Perez-Estrada, Kylar C. Perine, Si P. Pham, Brianna Pierre, Genesis Gabriela Pimentel Pena, Hylon T. Plumb V, Mi Mi Poe, Mayelin Polanco Aponte, Wendy J. Polanco De La Cruz, Destiny M. Ponce, Anthony Portal, Jalynne Prince, Jhinel Puello, Jalaysia G. Quintana, Dayima Rades Rodriguez, Matthew Lamar Raeford Jr., Ishnya Rai, Sasina Rai, Arly Y. Ramirez Martinez, Sindy E. Ramirez Ventura, Eduardo E. Ramirez, Kevin J. Ramirez, Samuel A. Ramos Berrios, Joseph Joel Ramos Jr., Arlene L. Rangel-Soto, Lindsay T. Reina, Janessa M. Reitz, Alanis Liam Reyes, Chande Reyes, GianCarlo Reyes, Jonathan A. Reyes, Ashley N. Reyes-Centeno, Jesselina Reynoso Castillo, Morgan O. Rivard, Angel Luis Rivera, Angelina L. Rivera, Ariel Rivera, Braulio Rivera, Christopher Rivera, Dairian Rivera, Fran J. Rivera, Janielle Rivera, Leslie S. Rivera, Miguel A. Rivera, Sergio M. Rivera, Xavier J. Rivera, Marajah M. Robinson, Isamid Y. Rodriguez Padilla, Ahlesia N. Rodriguez, Alani M. Rodriguez, Alexander Rodriguez, Alexander Tito Rodriguez, Alizea S. Rodriguez, Arianna L. Rodriguez, Carlos Rodriguez, Gabriel Joel Rodriguez, Jael L. Rodriguez, Javant Alexander Rodriguez, Jayden M. Rodriguez, Lunari C. Rodriguez, Madison Jailee Rodriguez, Neydean E. Rodriguez, Pedro Antonio Rodriguez, Shanta R. Rodriguez, Yauri M. Rodriguez, Jonathan P. Rodriguez-Leon, Fabiola N. Rodriguez-Rivera, Vyncent R. Rojas Feliciano, Mason Evan Rojas, Donavin S. Rom, Lorenzo Roman, Natasha A. Roman, Nelyk D. Roman, Alizé Rosado, Ricardo Rosado III, Wilmalich Rosario La Puerta, Elijah Rosario, Javier Rosario Jr., Jaylin M. Rosario, Rosselyn A. Rosario, Shailynn Rosario, Tatiana Rosario, Michael Rosario Torres, Laci M. Rosen, Mikilus Lee Ross, Teliah Ross, Grevie Ruhigita and Alexander J. Ruiz.

Also, Anifa Salim, Dale S. Sallie, Xavier A. Samuel, Ajanae J. Sanchez, Ariel Sanchez, Artemio Sanchez, Jaden L. Sanchez, Janiyah Y. Sanchez, Lorelai N. Sanchez, Makhi Sanchez, Shayla A. Sanchez, Kiara J. Sanchez-Rodriguez, Johnny Sandoval Ramos, Geocanny Santana Novas, Jander Santana Pieter, Raymon Santana Pieter, Dante A. Santana, Andre L. Santiago, Bella R. Santiago, Jose Luis Santiago, Neishaly Nicole Santiago, Sammie Santiago, Xavier Santiago, Heisha M. Santiago-Rodriguez, Dmetrius Santos, Nadege Santos-Rodriguez, Samantha Rose Schmid, Jeffrey Segarra, Gage M. Seitz, Anjelyna E. Serrano Patel, Alyzza Serrano, Joshua Serrano, Sasha L. Serrano, Rose-Mirlande Noe Sevarin, Daniel S. Sheetz, Jordan Shinn, Montez D. Sibley, Leilani M. Silva, Zahkai Simons, KaRon Singletary, Jahquesha M. Smith, Janaya S. Smith, Malakii Smith, Tayten F. Smolinsky, Haylee B. Snodgrass, Audreyanna M. Snyder, Joanny A. Solano Martinez, Adalberto Solis, Domenic A. Soto, Isabella N. Soto, Diadely Soto-Ruiz, Colin R. Speitel, Benjamin Paul Bernd Steinhart, Ahtionne Z. Stennett-Mccain, Amora Sterling, Malaysia Stevens, Mickey L. Stevenson Jr., Imanie Tamara Stewart, John Y. Stewart, Meyzhon Stewart, Jack C. Stoltzfus, Jamian J. Stoy, Daniel Strachan, Brandon Strickland, Gregory Jabreel Strojnyk, Nicolas M. Suarez, Teajasha Talton-Hammond, Immanual Tamang, Gilianna Tapia, Rosemary Tavarez, Kalina L. Taylor, Emily J. Tejeda, Ilianna Lee Tejeda, Jaelah Janea Thomas, Jaheim Thompson, Timothy Q. Tien, Jayla T. Tirado, Johnathan Tirado, Tacura J. Tobler, Yaniel Torres Pacheco, Dalymar Torres Santiago, Diana Torres, Feliz Torres, Jadyn E. Torres, Josue L. Torres, Willie D. Torres Jr., Kimberly E. Torres-Martinez, Isabella Torres-Rentas, Abby F. Tran, Ayana Tran, Sid-Dare Jhaklyn Trowery, Sofonias Tsegaye, Jamair M. Tucker, Berachah R. Tuon, Nhyaire Turner, Diamondnez M. Tyler-Brackett, Kearelis Ubiles, Mae C. Ulrich-Neureuter, Sujan Upreti, Daniel N. Urena, Eduardo A. Utrera, Alice Uwase, Deiri E. Valdez Duran, Angel Valentin Jr., Cindy V. Valentin, Elija Valentin, Martin P. Vallejo Calderon, Axell M. Vargas Corporan, Yeriza Y. Vasquez Berihuete, Francheska A. Vazquez, Ta’jhon Zephaniah Veal, Alfredo R. Vega Ortiz, Dayanara M. Velez, Jayquan Velez, Jeremiah L. Velez, Jhailynn Amaris Velez-Cruz, Neo John Verling, Hannah D. Vigansky, Jordan Volker, Mubonja Xavier Walengamina, John Walls, Alonzo L. Washington, Josephine J. Weah, McKenzie Weeks, Aakasha N. Wesley, Madelyn D. Whitcraft, Zachary I. White, Kyan J. Willard, Kalysha L. Williams, Arianna L. Williams-Elmer, Tyron Wilson, Htoo Win, Essence S. Winters, Chadrack Wisoba, Suzana Wisoba, Raekwon E. Woods, Ruth Y. Worku, Amerie Yanae Wright, Jada Olivia Wright, Renee Yepez-Bueno, Martino K. Yobo, Tyler S. Yohe, Ariana E. Young, Ava R. Yuninger, Genesis Aleshany Zapata, Genesis J. Zayas-Garcia and Naomi Zulueta Herrera.

The Martin Luther King Jr. Memorial Scholarship Fund awarded $258,500 in scholarships to 41 J.P. McCaskey High School graduating seniors last month.

The 2022 Martin Luther King Jr. Memorial Scholarship Fund recipients are as follows:

Soe Meh, Martin Pablo Vallejo Calderon, Bella Rae Santiago, Arlene Lizeth Rangel-Soto, Aida Abesine and Rhodnadgie Este: $5,000 each, donated by Hagelgans & Veronis.

Anne Louise McIlvaine and Sujan Upreti: $12,500 each, donated by Nicholas and Susan Veronis.

Billy Dang Nguyen: $25,000, donated by the Dietrich Botstiber Foundation.

Bethlyne Jean-Louis: $7,500, donated by Christine B. Enoch.

Elili Asefa: $5,000, donated by Betty Beck in honor of her parents Robert and Betty Kreider.

Amerie Yanae Wright: $6,000, donated by Joan Pollock, and by David Walborn in memory of Zachary Ian Florence Boufford; and $5,000 donated by Thomas and Sandra Johnson.

Caydence Josephine Carper and Mi Mi Poe: $5,000 each, donated by Donegal Insurance Group.

Isaias Escobar Ortiz and Chin Lian Dik: $5,000 each, donated by the William and Amy Mowbray Family.

Destiny Michelle Ponce: $5,000, donated as a David Johnson Memorial Scholarship by Holy Trinity Lutheran Church.

Veronica Bates: $5,000, donated by Mary France.

Emely Yanise Pabon-Parra: $5,000, donated by Matthew and Rebecca Michalopoulous, Nikitas Veronis and MLK Jr. Memorial Board.

Kayline Andino: $5,000, donated by Rev. Alexander and Pearl Veronis.

Caroline Alvarez: $5,000, donated by George and Christine Veronis.

Ciani Ivette Figueroa: $5,000, donated by Sharon Hargrave.

Yaritza Avalos, Hsa Kpru Nei Moo and Anjelyna Elizabeth Serrano Patel: $5,000, donated by Kathy and Ed Shoenberger.

Ashley Milagro Bombin, Yanira M. Perez, Lorelai Sanchez and Xavier Alexander Samuel: $5,000, donated by Georgina and Thomas Russo.

Shamiya Cotiere: $20,000 MLK Jr. Board Scholarship in honor of Nelson Polite Sr.

Madelyn Whitcraft: $5,000 MLK Jr. Board Scholarship in honor of Ellen Pike

Xavier J. Rivera: $5,000 MLK Jr. Thaddeus Stevens Board Scholarship in honor of Lisa and Bill Starr.

Jandiel Ortiz Rodriguez: $5,000 MLK Jr. Board Nursing Scholarship in memory of Joan Pollock.

Jadyn Elizabeth Torres: $5,000 MLK Jr. Board Scholarship in memory of Kathy Kuzmiak.

Mayelin Polanco Aponte, Ibrahim Ntege, Ruvieliz Acevedo-Guzman, Essence Winters, Daniel Nolasco Urena and Juan Diego David: $5,000 MLK Jr. Board Scholarship.