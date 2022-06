Manheim Township High School held its commencement June 3 at Calvary Church.

The graduates are: Joshua Achey, Erwin Acobe Santiago, Caleb Adams, Matthew Adelizzi, Harika Adusumilli, Zena Ali, Aliazer Alicea, Ariana Almodovar, Salma Alnahhal, Trey Altland, Ethan Anchiraico, Regan Andreas, Sabrina Anello, Sophie Anello, Zoe Arcudi, Janayalin Arenas Monsanto, Jan Armendariz-Bones, Jack Armstrong, Matthew Arocha, Colin Aronson, Kristal Arroyo, Alexandria Atencio, Julio Ayala, Kyle Bainhauer, Emily Bair, Francie Barbee, Davin Barton, Emily Beauregard, Courtney Beck, Ian Beck, Alek Begin, Katherine Begin, Yonathan Bekele, Ananya Belsarkar, Matthew Benckert, Mackenzie Bender, Kristen Bennett, Samantha Bennett, Mackenzie Berk, Callahan Beyer, Sofia Biever, Noa Blumenthal, Cadence Boothe, Jasmine Bouarouy, Hannah Braas, Ryan Breslow, Tyler Brill, Ethan Brokaw, Mariela Bronson, Aurora Brown, Carina Bruno, Aidan Buckwalter, Owen Burrowes, Cristina Caban, Isabella Cabrera Rincón, Graham Calhoun, Joshua Caloviras, Victor Camejo Acevedo, Darren Cammauf, Garrett Campagna, Enrico Cano, Kathryn Carney, Griffin Carpenter, Jonathan Carr, Bennett Cashdollar, Rosemarie Castro, Tanghan Chen, Keshon Cherry, Jr., Damien Chiem, Dikchha Chuwan, Trinity Ciaccio, Rachel Colasante, Brendan Colbert, Andre Cole, Jr., Juan Colon, Eddiel Colon Castillo, Shamayah Cooper, Raymond Corbin IV, Cristina Cortes-Coronell, Christopher Cosenzo, Anna Craig, Adrian Crespo, Bennett Crist, Isabella Cruz, Wilson Cruz Gregorio, Jessica Davidson, Yadiel De Jesus Laboy, Nydia DeLeon, Natalee Denlinger, Bradley DePanfilis, Prabin Dhungel, Alina Diaz, Madison Dicks, Gabriel Dierwechter, Arnav Dixit, Joseph Doan, Evelyn Doody, Nicole Dorwart, Deeya Doshi, Alyssa Dotter, Fisher Druck, Jose Duran Perez and Van Dvorchak.

Also, Avery Ebersole, Alexander Edis, Macy Eisenhart, Aizaaz Faiz, Ajaysia Falcon, Dimitry Farkas, Kayla Farkas, Katelyn Farley, Jane Farrell, Eliett Feliciano Maldonado, Adira Fidler, Michael Finger, Ryan Flury, Elijah Fonseca, Caleb Fox, Haiden Fox, Andrew Frederick, Sarah Frey, Neil Gade, Haleigh Garcia, Dijana Gasparevic, Zachary Gay, Miles Gaydos, Desiree George, Joshua George, Ruthza Gerard, Nicholas Gibson, Mia Gillespie, John Gingrich, Makayla Gonzalez, Brian Good, Carrie Gordon, Bilile Graver, Sena Graver, Erin Gray, Joseph Greer, Corinne Gulick, Samuel Gunter, Jagat Gurung, Patrick Hainthaler, Connor Hamilton, Megan Hampshire, Malik Hannibal, Michael Heckman, Reece Heller, Zachary Henshaw, Abigail Herbert, Rachel Herr, Zachary Hershey, Sadie Herzing, India Heyward, Madisyn Hicks, Lily Higgins, Joshua Hillard, Aidan Hirschmann, Joshua Hoang, Madeleine Hobbs, Wesley Hoffman, Madison Hohney, Alexa Hooton, Alexandra Hope, Brandi Horning, Micah Hostetter, Paikea Houston, Lily Howard, Emily Hul, Owen Idoeta, Frank Ike, Amna Imtiaz, Roberto Irizarry, Anthony Ivey, Ayush Iyer, Camari Jackson, Gavin Jenkins, Grace Jenkins, Min Yi Jiang, Vanna Jiang, Tyson Johns, Xander Johnson, Hunter Jones, Isaiah Jones, Kavai Jones, Luke Jones, Tyler Jones, Sarah Journey, Dharav Kakkad, Emmett Kappesser, Kathryn Kaufhold, Quinn Kavanaugh, Nicholas Keener, Matthew Kemper, Kaedyn Kessler, Zackary Kester, Christian Ketels, Isabella Ketels, Medina Khaliqi, Aroob Khan, Nyah Khan, Shristy Khanal, Jennya Khom, Brady Kindig, Gray Kingston, Kristina Kintigh, Sydney Kling, Zachary Kmiec, Noah Kollar, Sofia Kostina, Mara Kraybill, Jessa Krchnar and Madison Kurtz.

Also, Maddyson LaSalvia, Paige Laurence, Isabelle Le, Madison Leonard, Lucian Li, Jada Loughry, Ava Ludewig, Talon Ludwig, Jeremiah Lugo, Dan Luong, Daniel Lustig, Dai Ma, Marissa Macrina, Brynn Magrini, Hasan Mahmood, Desirae Martin, Angel Martinez, Jr., Jacob Mathers, Joshua Maurer, Sheron Maxie, Jr., Marissa Mayo, Niamh McConnell, Conor McCoy, Anaya McCurdy, Alexandra McGlinchey, Faith McGowan, Colin McLasky, Quinn Mellinger, Connor Mellott, Daniel Messner, Godwin Miba, Sophie Milanovic, Cathryn Miller, James Miller, Seth Miller, Emma Moore, Derek Morales, Nathaniel Morales, Katelyn Morganti, Tyler Moritzen, Lauren Morrisette, Hillary Murse, Javier Nadal-Torres, Jr., Devon Nee, Tatiana Nevarez, Maria Newcomer, Jessica Newell, Ashton Newswanger, Brian Nguyen, Tran Nguyen, Grace Nichols, Lucas Nieves, Mateo Nieves, Allison Noriega Da Costa, Samuel North, Matthew O'Gorman, Michael O'Hara, Bella O'Prey, Brok Oldac, Y On, Faith Onchuru, Carson Oplinger, Jada Orama, William Orr, Arielys Ortiz, Michael Oster III, Astrid Pacheco Lopez, Avery Palandjian, Mason Palmer, Caroline Palumbo, Katherine Pan, Anisha Parida, Alexandra Parise, Aum Patel, Siya Patel, Xavier Patterson, Noah Paules, Dylan Peffley, George Penna, Alizea Perez, Jesus Perez, Jr., Lannisha Perez, Savanna Petersheim, Lillian Pfitzenmaier, Andrew Phan, Gillian Phaneuf, Natalie Pillittere, Michael Pointer, Eleanor Poplar, Maxwell Prevost and Jared Priest.

Also, Nicholas Quinn, Alicia Quiñones, Brady Rager, Anika Ramachandra, Thalissa Ramirez, Anneyah Ramos, Avery Rathman, Navya Reddy, Cameron Reed, Veronica Reisinger, Mia Ribich, Janae Riehl, Daniel Risser, Trevor Risser, Samantha Ritchie, Andres Rivera, Brianna Rivera, Paloma Rivera, Jackson Roaché, David Roark-Eshelman, Jr., Kylie Robinson, Erika Rodriguez, Victoria Rodriguez, Victoria Rodriguez, Leandro Rodríguez Gonzalez, Michael Rogers, Alexander Romano, Yoisel Roque Calzada, Carter Rusnak, Sarah Russo, Liam Sages, Ashton Sahin, Nelson Salazar Martinez, Kaylani Santiago, Keliah Santiago, Conlin Sauder, Esra Savas, Caitlin Schaefer, Natalie Schaeffer, Brayden Schwartz, Colton Schwartz, Poula Sedra, Joel Seepersad, Noel Seitz, Astrit Sekiraqa, Connor Sempsey, Maderling Sepulveda Montas, Noel Shabu, Alena Shaub, Josiah Shaub, Andrew Sheehan, Benjamin Shenosky, Timothy Shonk, James Shreiner, Henry Sims, Lillian Slater, Annika Smith, Delaney Smith, Ethan Smith, Gianna Smith, Joshua Smith, Travis Specht, Joshua Stanavage, Isaac Stapler, Cohen Steffy, Tyler Stember, Leigha Stern, Tyler Stevens, Josiah Stewart, Maxwell Stewart, Mitchell Stewart, Moriah Stewart, Samantha Stone, Gabrielle Stramara, Jacob Strauss, Jack Sullivan, Sven Sundberg, Ava Swartzentruber, Ellen Taliani, Samsong Tamang, Tyler Tang, Cadence Taylor, Mukenge Tchinkenke, Philmon Teklai, Daniel Telleen, Taylor Thomas, Nykai Thomas-Alston, Ryan Thompson, Emily Thorsen, Shymir Threats, Saturna Toledo, Emmalyn Torres, Matthew Torres, Jaime Torres III, Olivia Tran-Speros, Hailey Treier, Jason Tu, Jackson Turner, Altina Uka, Kori Ulmer, Praharsh Upadhyaya, Riley Vakkas, Jose Valdes, Lokyn Valleskey, Daelynn Valora, Brandon Valverde, Julian Vasquez, Nick Vlassis, Caroline Vo, Isabella Wade, Seth Wagner, Elaine Walden, Cecelia Walker, Amanda Watson, Dylan Weaver, Joshua Weaver, Zachary Weaver, Kaleb Webb, Jenny Weiss, Mary Weiss, Lucas Welch, Melissa Welch, Madeline Wells, Elizabeth Wicht, Travis Wilk, Jayla Williams, Sydney Witwer, Benjamin Wright, Daniel Wu, Sophia Yost, Olivia Young, Elijah Zavala, Olivia Zerebilov, George Zimmerman, Griffin Zorger and Cloe Zuercher.

Manheim Township High school highest GPA winner is Riley Vakkas.