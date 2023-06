Manheim Township High School held its commencement June 1 at Calvary Church.

The graduates are: Katelyn Abreu, Adedolapo Adeniji, Jomar Alcantara Mena, Xavier Amaro, Cooper Ankney, Joseph Annese, Jr., Alyssa Artz, Ryan Aszmus, Merola Atta, Jolie Awad, Beneconcile Bahati, Izabelle Bahati, Gerald Banaszak, Janette Banh, Jiselle Banh, Cole Barber, Maura Barber, Lily Barrall, Summer Bartholomew, Serkan Bayrak, Leo Bearinger, Max Beecher, Alexandra Benson, Luke Bentley, Brendan Bergman, Wellington Bergstrom, Aaron Besnoff, Johnathan Blair, Lauren Blomeier, Isabelle Bodnar, Donnell Bolds, Preston Bonilla, Lola Botha, Madison Boyer, Tate Boyer, Ryan Brader, Patrick Breslin, David Broich, Ella Brown, Adeline Brubaker, Carsyn Brunsch, Alexandra Bube, Reagan Buffa, Sam Bunner, Anna Burkholder, Megan Burklew, Bethany Bush, MacKenzie Byers, Samuel Caban, Daven Calderon, Kyle Campbell, Taylor Capizzi, Benjamin Carman, Evan Castner, Evan Celot, Delaney Chambers, Titus Chapman, Nina Chau, Ke'Ran Cherry, Krishnakumar Chinnasamy, Dalton Christ, Tessa Ciccone, McKenna Clancy, Spencer Cochran, Ava Colantoni, Eli Colantoni, Lauren Commerce, Kennedy Conte, Saniya Corbin, Azariah Cornish, Shymere Covington, Jacob Cramer, India Crews, Nolan Crispeno, Eve Cruz, Vincenzo Cutillo, Niah Daly, Jason Dang, Ethan Dansereau, Jonathan Daveler, Keira Davis, Austin Day, Alexander De La Parra Gurr, Ryan Dean, Nevaeh Dennis, Brydon Detz, Josmari Diaz-Leonardo, Madelyn Diener, Aiden Dierwechter, Brynne Dieterle, Teleyah Dixon, David Donofrio, Brooke Dorf, Lily Dorf, Riley Dormer, Kyceme Dorsey Green, Alyssa Dunn, Bryna Durrance, David Ealy, Madeline Eckert, Louis Elioff, Jeremiah Emig, Amanda Esch, Kaylin Escobar and Joshua Eshleman.

Also, Sierra Fairman, Alexander Fehrenbacher, Shayna Finkelstein, Alan Fischer, Isaac Fisher, Leo Fisher, Thomas Fisher III, Áliana Flores, Sydney Floyd, Quaden Fogleman, Zacharias Fox, Erin Francisco, Jhoanna Frias, Ian Frisbie, Madison Fulmer, Jack Gareis, Austin Garland, Elizaphanson Gavin, Teion Gholar, Abigail Gibson, Gavin Glass, Allyson Glick, Jack Glick, Trébor Glover, Sophia Godfrey, Jake Goebig, Julia Goebig, Daniel Gonzalez, Jr., Ella Good, Madeleine Granger, Aniyah Gray, Brogan Greer, Kaden Grisafi, Ryan Gushiken, Hasset Hailegiorgis, Grace Haldeman, Jackson Hanna, Devon Hapeman, Abbigail Harmon, Gretta Harnish, Teagan Harris, Brynn Hauck, Ryan Haug, Shannon Heinaman, Terrance Henderson II, Krystelle Hernandez, Emma Herr, Nadia Herzing, Ashley Hess, Connor Hickey, Lauren High, Bronwyn Hilbert, Miguel Hinton, Callan Hirschmann, Christopher Hixson, Madison Holt, David Hong, Brianna Hooton, Tulia Huettner-Boring, Elizabeth Hurley, Brielle Huss, Cathy Huynh, Makenna Hylen, Isabella Irizarry, Mikayla Jackson, Ty Jenkins, Arushi Jhunjhunwala, Sebastian Jimenez Belliard, Douglas Johnson, Madison Jones, Zachary Jones, Priscille Juin, Elene Keares, Hady Keisi, Joseph Kelly, Connor Kendig, Alexandrea Kester, Kelly Kieffer, Jaliza King, Charles Kingsbury, Tristan Kirchgessner, Taylor Kittleman, Jack Kline, Sofiia Koziar, Aidan Krasnai, Anika Krasnai, Justin Krebs, Lauren Kreider, Chloe Krueger, Kayla Kurtz, Maria Victoria Lacerda, Michael Lai, Diego Landaverde Marquina, Daniel Landis, Spencer Landon, Henry Lapp, Jake Laubach, Gillian Lazar, Duyen Le, Thong Le, Taylor Leaman, Matthew Leayman, Ashley Leese, Landon Lehman, Lance Leidig, Taylor Lemon, Abigail Lentz, Maria Leong, Alexandre Liang, Nolan Liang, Eric Lin, Issac Liu, Kelvin Liu, Siena Lonsdorf, Daniel Lopez, Daniel López-Franco, Khanh Luong, Khoa Luong, Amelia Luther and Miranda Lynch.

Also, Olivia Mack, Ryan Maietta, Austin Makrides, Sreekar Maraka, Grace Marinaro, Megan Marks, Camryn Marquardt, Crystal Marquez, Alec Martin, Ryan Martin, Jerameel Martinez Cardenas, Eliammi Matheus Rincon, Eleiah McCaulley, Abigail McCullough, Austin McDade, Evan McFarland, Ryan McFarland, Sean McFarland, Emma McGowan, Brenna McIntyre, Nicolas McLamb, Eve McNaughton, Connor Mehaffey, Swara Mehta, Caleb Mellinger, Nathaniel Mercado, Nina Milazzo, Samuel Miller, Quinn Miller-Smith, Marcus Milne, Ava Milukas, Arte Mink, Carter Mitchell, Emily Mitchell, Connor Moist, Mason Moore, James Morales, Frederick Morales, Jr., Andrew Morris, Madelyn Morrissey, Charles Mosner, Tyler Mulholland, Rowan Myers, Alyssa Mylin, Elijah Nash, Michaella Neidermyer, Brandy Nguyen, Matthew Nguyen, Ryan Nguyen, Thalene Nguyen, Abby Norman, Eden Norman, Abby Novakoski, Ariana Nunez, Kenavan O'Donnell, Keira O'Neal, Benni Omot, Rebekah Omundsen, Ethan Onchuru, Miguel Ortiz III, JayLynn Pacheco, Luis Pacheco Mercado, Luke Papadimitriou, Ishaa Paracha, Antonia Parke Walters, Adam Pasewicz, Dev Patel, Jaisal Patel, Audrey Pavlica, Ryan Peipher, Alison Penner, Joshlyn Perez, Aaron Persaud, Kaden Phan, Natalie Phillips, Phopsiri Pianphatikul, Noah Platts, Jadyn Plummer, Rachel Pongonis, Sovanrautnak Prak, Ethan Procopio, Abigail Puello, Eman Qundes, Noah Radcliff, Reya Rai, Sujan Rai, Reese Rainar, Brooke Rebman, Grace Reedy, Brian Regalado, Lia Rich, Ella Richardson, Kaden Riehl, Ava Risser, Lenae Ritter, Ohneiyah Rivera, Abdullah Rizwan, Momna Rizwan, Caden Robison, William Rockwell, Alex Rodriguez, Justina Rodriguez, Jeylianne Rodriguez Valentin, Rion Rontal, Jonathan Rosado, Lauryn Rosario, Francesca Rossini, Evangeline Roth and Mekenzie Rudy.

Also, Seba Sahtout, Mitra Salari, Rowen Salfrank, Malik Sams, Roberto Santana III, Tye-Christian Santos, Andrew Scheler, Jack Schrader, Peyton Schrader, Olivia Schultz, Elinor Schulz, Maria Sciamanna, Conner Scott, Ariel Seda, Katherine Sensenig, Melania Sergeyeva, Layla Severe, Joshua Sheaffer, Hallie Shelton, Jacob Smith, Nathan Smith, Quinn Snyder, Margaret Spealman, Donovan Spece, Lael Spencer, Kloe Stauffer, Ava Steijger, Jordan Stoehr, Coleson Stoltzfus, Caleb Stroud, Melody Stumpf, Elizabeth Suydam, Madison Sweeney, Zayn Syed, Fedesa Tafesse, Pritesh Tanna, Josiah Tejada, Amanda Thao, Jeewan Thapa, Nishan Thapaliya, Ava Thomas, Breonna Thompson, Mitchell Thompson, Daniel Throne, Jaylanee Tollefson, Nicholas Tomlinson, Destiny Torres, Michael Torres, Jesús Torres-Luciano, Misael Torres, Jr., Anna Tran, Long Tran, Phuoc Tran, Phuong Tran, Gavin Troop, Katie Truong, Kevin Truong, Jada Turner, Kayla Unangst, Abigail Underwood, Davin Urban, Joyline Valdes, Joseph Valenzo, Liliana Vazquez, Janek Vedock, Jaeliz Velez Garcia, Lisamarie Velozwong, Michael Vogt, Ethan Wagner, Madison Wagner, Daniel Wang, Jillian Wanga, Eloise Warfel, Sebastian Weaver, Lindsay Weidner, R. Weimer III, Charles Wells, Luke Wenger, Adam Wentzel, Audrey Whisman, Nora White, Bethany Willey, Marion Wilson, Carter Winters, Jessica Wolf, Dahlia Wolfe, Aaron Wood, Andrew Woods, Autumn Woods, Katelynn Yang, Olivia Yoder, Soleil Yoder Salim, Samantha Yohe, Madison Young, Elena Zaharchuk, Lillian Zerbe, Alyssa Zerphey, Kevin Zhang, Cole Zimmerman and Tristan Zimmerman.

Award winners

Manheim Township High School senior award recipients are:

Alyssa Artz: Honor Graduate and Perfect Attendance.

Ryan Aszmus: Honor Graduate.

Merola Atta: Honor Graduate and Society of Women Engineers Award.

Jolie Awad: Honor Graduate and Society of Women Engineers Award.

Gerald Banaszak: German Department Award, Honor Graduate, MT Admin Award and National Merit Letter of Commendation.

Janette Banh: Honor Graduate and Perfect Attendance.

Cole Barber: Honor Graduate.

Maura Barber: Honor Graduate and National Merit Letter of Commendation.

Lily Barrall: Honor Graduate and John Philip Sousa Band Award.

Summer Bartholomew: Honor Graduate.

Serkan Bayrak: Honor Graduate and MT Women's Club Mathematics Award.

Max Beecher: Honor Graduate.

Alexandra Benson: DAR Good Citizenship Award and Honor Graduate.

Brendan Bergman: Honor Graduate.

Wellington Bergstrom: Honor Graduate.

Aaron Besnoff: National Merit Letter of Commendation.

Lola Botha: Honor Graduate.

Maddy Boyer: Ceramics Leadership Award.

Tate Boyer: Honor Graduate and MT Admin Award.

Ryan Brader: Honor Graduate.

Ella Brown: Eric Stoler Nursing Award.

Alexandra Bube: Honor Graduate, MT Education Association Award and National School Orchestra Award.

Sam Bunner: Dyer Art Award.

Megan Burklew: Honor Graduate.

Kyle Campbell: Honor Graduate.

Benjamin Carman: Honor Graduate.

Evan Castner: MT Music Association Choir Award.

Nina Chau: Honor Graduate.

Krishnakumar Chinnasamy: Honor Graduate.

Elle Commerce: Blue Streak Female Award, E. Jerry Brooks Academic Excellence Award, Honor Graduate and National Merit Letter of Commendation, Scott Nyland Award, Society of Women Engineers Award and Student Council Treasurer.

Saniya Corbin: Alexandra Chitwood Memorial Scholarship.

Jacob Cramer: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award and Honor Graduate.

Eve Cruz: Marybelle Johns Nissly Women in Leadership Award.

Jason Dang: Honor Graduate.

Austin Day: Blue Streak Male Award and Marine Corps Distinguished Athlete Award.

Brynne Dieterle: Honor Graduate.

David Ealy: Honor Graduate.

Madeline Eckert: Honor Graduate.

Louis Elioff: Honor Graduate and National Merit Letter of Commendation.

Jeremiah Emig: Honor Graduate.

Robin Esch: Honor Graduate and French Department Award.

Alexander Fehrenbacher: Honor Graduate and MT Admin Award.

Shayna Finkelstein: Honor Graduate.

Isaac Fisher: Army ROTC Scholarship.

Quaden Fogleman: Honor Graduate.

Madison Fulmer: Honor Graduate.

Jack Gareis: Honor Graduate.

Sophia Godfrey: Honor Graduate.

Jake Goebig: Honor Graduate.

Brogan Greer: Barisits Frantz Award, Honor Graduate and National Merit Letter of Commendation.

Ryan Gushiken: Honor Graduate.

Jackson Hanna: Honor Graduate and Neff-Vue Publication Award.

Gretta Harnish: Honor Graduate.

Emma Herr: Honor Graduate.

Ashley Hess: Honor Graduate.

Bronwyn Hilbert: Honor Graduate.

Brielle Huss: Honor Graduate.

Makenna Hylen: Honor Graduate.

Isabella Irizarry: Honor Graduate.

Arushi Jhunjhunwala: Honor Graduate.

Zachary Jones: Honor Graduate.

Connor Kendig: Honor Graduate.

Charles Kingsbury: Jerry Brooks Academic Excellence Award and Honor Graduate.

Jack Kline: Honor Graduate, MT Ambulance Association Award and Student Council Secretary.

Sofiia Koziar: Honor Graduate.

Bo Krasnai: Kyle M. Zuercher Outstanding Artist Award.

Justin Krebs: Stephen Humphreville Award.

Kayla Kurtz: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award and Honor Graduate.

Maria Victoria Lacerda: Honor Graduate.

Michael Lai: Honor Graduate.

Diego Landaverde: Anne Clouse Memorial Scholarship Award, Honor Graduate, Neffsville Sertoma Club Memorial Award, Principal's Service Award, Senior Class Treasurer and Student Council President.

Spencer Landon: Honor Graduate and Marine Corps Semper Fidelis Award.

Duyen Le: Honor Graduate.

Thong Le: Honor Graduate, John W. McNabb Science Award and MT Admin Award.

Taylor Leaman: Honor Graduate.

Ashley Leese: Honor Graduate.

Alex Liang: Student Council Public Relations.

Siena Lonsdorf: Honor Graduate and MT Admin Award.

Khanh Luong: Honor Graduate.

Miranda Lynch: Envisions Scholarship, Honor Graduate and Lancaster NE Rotary Club Graupensberger Award.

Ryan Maietta: Honor Graduate, Leo Award for Distinguished Leadership & Community Service and MT Math Department Award.

Sreekar Maraka: Honor Graduate.

Megan Marks: Honor Graduate.

Abigail McCullough: Honor Graduate.

Emma McGowan: Honor Graduate.

Brenna McIntyre: Congressional Award and Honor Graduate.

Samuel Miller: Honor Graduate.

Tyler Mulholland: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award, Fackler-Hower Sportsmanship Award and Honor Graduate.

Rowan Myers: Honor Graduate and Spanish Department Award.

Michaella Neidermyer: Honor Graduate.

Ryan Nguyen: Honor Graduate.

Abby Norman: Blue Streak Newsfeed Award, Honor Graduate and MT Admin Award.

Ariana Nunez: Honor Graduate.

Keira O'Neal: Senior Class Secretary.

Rebekah Omundsen: Douglas Reist Memorial Award and MT Admin Award.

Luis Pacheco Mercado: Class of 1981 Exceptional Lifelong Learner Award.

Luke Papadimitriou: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award and Honor Graduate.

Adam Pasewicz: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award, Honor Graduate, Louis Armstrong Jazz Award and MT Music Association Orchestra Award.

Dev Patel: Honor Graduate and Richard P. McNickle Award.

Jaisel Patel: Honor Graduate and MT Music Association Band Award.

Audrey Pavlica: Frederick Chopin Piano Award and Honor Graduate.

Ryan Peipher: Honor Graduate.

Alison Penner: English Department Award, Kevin T. Haines Memorial Scholarship, Honor Graduate, International Baccalaureate Award and Social Studies Department Award.

Aaron Persaud: Honor Graduate.

Natalie Phillips: Honor Graduate.

Rachel Pongonis: Honor Graduate.

Eman Qundes: Honor Graduate.

Grace Reedy: Honor Graduate.

William Rockwell: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award, Honor Graduate, MT Admin Award and National Merit Letter of Commendation.

Jeylianne Rodriguez Valentin: Harold Berlin Memorial Scholarship, MT Admin Award and Stanley Lipman Award.

Francesca Rossini: Anne Clouser Excellence in English Award, Honor Graduate and William R. Schultz Journalism Award.

Mekenzie Rudy: Lancaster NE Rotary Club Ament CTC Award.

Mitra Salari: Honor Graduate and MT Admin Award.

Roberto Santana: MT Music Association Choir Award.

Jack Schrader: Honor Graduate.

Peyton Schrader: MT Music Association Orchestra Award.

Elinor Schulz: Sally Hawthorne Art Education Scholarship.

Katherine Sensenig: Honor Graduate.

Hallie Shelton: Honor Graduate.

Margaret Spealman: Honor Graduate, Leonard Bernstein Musicianship Award and Manheim Township Performing Arts Award.

Jordan Stoehr: Honor Graduate.

Coleson Stoltzfus: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award and Honor Graduate.

Melody Stumpf: Honor Graduate and Psychology Award.

Elizabeth Suydam: Fackler-Hower Sportsmanship Award and Honor Graduate.

Zayn Syed: Honor Graduate and National Merit Letter of Commendation.

Pritesh Tanna: Honor Graduate, Mueller Student Council Award, Senior Class Vice President and Student Council Vice President.

Josiah Tejada: Class of 1981 Exceptional Lifelong Learner Award and MT Admin Award.

Nishan Thapaliya: Honor Graduate.

Ava Thomas: Honor Graduate.

Daniel Throne: Honor Graduate.

Destiny Torres: Miller-Gallagher Art Award.

Anna Tran: Honor Graduate.

Kevin Tran: Honor Graduate and Irvin L. Huber Engineering Award.

Long Tran: Senior Class President and Honor Graduate.

Gavin Troop: Honor Graduate.

Katie Truong: Honor Graduate.

Abigail Underwood: Honor Graduate.

Joseph Valenzo: Honor Graduate, LancasterHistory.org Award and Township Times Award.

Janek Vedok: Cargas Computer Science Award and MT Music Association Band Award.

Michael Vogt: Honor Graduate, MT Math Department Award and National Merit Finalist.

Madison Wagner: Douglas Reist Communications Award, Heather Kappesser DiGuardi Award and Marine Corps Distinguished Athlete Award.

Daniel Wang: Honor Graduate, Marine Corps Scholastic Excellence Award and Orrstown Bank Scholarship.

Eloise Warfel: Honor Graduate and Navy NROTC Scholarship.

Lindsay Weidner: Honor Graduate.

Adam Wentzel: Honor Graduate.

Audrey Whisman: Honor Graduate.

Dahlia Wolfe: Honor Graduate and National School Choral Award.

Aaron Wood: Congressional Award, E. Jerry Brooks Academic Excellence Award, Gamber Band Award, Thomas A. Haines Memorial Scholarship, Honor Graduate and USAF Academy Appointment.

Katelynn Yang: Honor Graduate.

Olivia Yoder: E. Jerry Brooks Academic Excellence Award and Honor Graduate.

Soleil Yoder-Salim: Honor Graduate.

Samantha Yohe: Honor Graduate and Kyle M. Zuercher Outstanding Artist Award.

Kevin Zhang: American Chemical Society Award, Honor Graduate and National Merit Semi-Finalist.

Cole Zimmerman: Honor Graduate and MT Admin Award.