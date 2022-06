Manheim Central High School held its commencement June 2 at LCBC, Manheim Campus.

The graduates are: Alec B. Achen, Hannah M. Adair, Alexa Gabrielle Araujo, Sophia M. Armato, Carmen Iris Arredondo, Brandon Tyler Baker, Summer M. Bates, Miranda F. Baum, Trinity F. Becker, Habeba M. Bekhit, Valera Arlin Benner, Taylor M. Bloom, Dominick David Bonanno, Brianna Faith Bortner, Cameron E. Bowser, Justin D. Breland, Alaina G. Bruckhart, Judah R. Bruckhart, Dasia L. By, Devon M. Campbell, Trent D. Carbonneau, Sine M. Carter, Grace L. Cassel, Connor J. Caterbone, Heera Chhetri, Kristian A. Citko, Isaiah O’Brien Collins, Audrey E. Cressler, Emma S. Damon, Elena Louise DeRise, Shaila M. Deschamps-Stadel, Nolan A. DeVerter, Joshua Robert Dippel, Caden J. Ditzler, Gracie L. Eberly, Joseph David Eberly, Morgan Eshleman, Tynell Shalim Espinosa Jr., Jazmine Ann Fahnestock, Tyler K. Fahnestock, Gaige Alijah Fahr, Colton D. Faulhaber, Olivia J. Faulhaber, Bryce L. Fawber, Lyndzi Nicole Feltch, Jordan Elizabeth Fisher, Sofie A. Fisher and Ryland J. Fittery.

Also, Haylee A. Flowers, Seth Jeremiah Forry, Ethan C. Fox, Trevor R. Frey, Jeffrey Fritz Jr., Colton Robert Gallagher, Owen D. Garber, Bailey J. Garman, Rylei Geib, Cameron S. Gerhart, Lauren Elizabeth Gerhart, Toby J. Gibble, Sage Marie Gibson, Hailey Lynn Ginder, Michael J. Greenwald, Erin E. Groff, Kami R. Groff, Lauren Adele Grove, Summer Jennifer-Harmony Guntz, Evangeline M. Guttedar, Anna G. Haldeman, Grace C. Haldeman, Mason Dean Haldeman, Sophia Isabella Harrill, Andrew M. Harrison, Madison J. Hartzler, Jefferson C. Hauser, Justin Taylor Heffernan, Savannah R. Heinley, Sydney Laine Heisey, Alyssa M. Hess, Ethan A. Himelright, Laken M. Hoffman, Madelynn Rose Hoffman, Rachel M. Hollinger, Lillie Renee Horst, Cody L. Hostetter, Logan A. Hostetter, Cameron J. Howett, Brandon S. Ireland, Caleb Leroy Keller, James T. Kensavath, Jacob M. Kerdeman, Stephen M. Klein, Bryce Knier, Owen M. Kormos, Eric W. Kreider and Madison M. Kreider.

Also, Kylie Marie Kroesen, Dalton J. Kupres, Jiahnny Marie Laboy, Dylan R. LaRocca, Luke W. Lastinger, Owen A. Lauver, Isabelle Le, Jax Vincent Lea-Lingle, Xavier I. Lebron, Veronica Ann Levy, Kaden T. Long, William Philip Mahan, Dru B. Maldonado, Larry E. Marley, Mikayla Johshawn Martin, Ellie B. McCabe, Brynne Elyse McIntyre, Samantha R. McMullen, Castor Michael Melendez, Nicolas Riley Mendez, Sandra Moreno Mendoza, Jacob Davin Mensch, Hailey M. Miller, Jenna Lynn Miller, Rozalyn L. Miller, Ryan Jay Miller, Hunter Ryan Minnich, Leah G. Minnich, Alaiyah Lynn Moberly, Caden J. Moore, Hailey Nicole Moore, Esmeralda Moran-Gonzalez, Ayden A. Morris, Madison Jean Morris, Aaron N. Mowrer, Emma Grace Moyer, Zachary T. Moyer, Elyse Brianne Nauman, Alyssa N. Nikolaus, Carter Philip Nissley, Joshua Douglas Noll, Abigail R. Nolt, Rachel Julianna Nolt, Kaytlyn N. North, Judd T. Novak, Miranda N. Ober, Riley M. Ober and Barend Van Oostdam.

Also, Noah A. Orozco, Elizabeth L. Paparo, Kathryn C. Passarelli, Neel J. Patel, Lisa J. Peng, Adamari Perez, Hudson W. Piefer, Katelyn Grace Pilsner, Noah T. Pinkerton, Reeshika Pokhrel, Michael Steven Powell, Madeline Jelena Radovic, Haylee Rachel Ramcharan, Olivia Jean Randazzo, Luke W. Redcay, Tristan David Regolino, John Daniel Rinier, Matthew R. Ritchey, Ivan Rivera Jr., Connor J. Rohrer, LaNaiyah Jean Rowe, Ezekiel M. Ruffner, Devin Eugene Ruhl, Aiden H. Ryan, Cierra J. Ryan, Madonna E. Samaan, Maikel R. Samaan, Alana Shae Santiago, Colin J. Sauder, Logan Scott Saunders, Landyn LG. Sawyer-Peters, Owen D. Sensenig, Dana N. Setlock, Joshua N. Shaw, Margaret Shearn, Alexis Joy Sheetz, Chace X. Shifflett, Charles Aldean Sipel, Brianna N. Skiles, Braydon Alexander Smith, Courtney G. Smith, Makena N. Snyder, Paige R. Snyder, Blake A. Steigauf, Colton H. Stewart, Mason T. Stief, Jeffrey Stockton II and Daniel King Stoltzfus.

Also, Ethan H. Stoltzfus, Grace Noelle Stoltzfus, Mayah G. Stoltzfus, Anastazia E. Stoner, Malea C. Stoner, Madalyn R. Strait, Olivia G. Sunderland, Charra L. Swisher, Alexia L. Sylvester, Dakoda W. Thomas, Collin A. Thompson, Eric J. Tlumach, Irene R. Turner, Kennan Ulrich, Javan Luis Vargas, Hernestina R. Velasco, Avery S. Wagner, Uriah R. Warner, Landon M. Watson, Gage Ewing Watt, Blake M. Weaver, Grady R. Weaver, Mason G. Weaver, John Wenger Jr., Timothy W. Werner, Gabriella M. Wettig, Hannah Renee Whitehouse, Emily Elizabeth Wilkinson, Kobe Deshawn Wilson, Sarah G. Witmer, Hailey M. Wolf, Lily I. Wolgemuth, Aiden William Wrede, Dylan M. Yoder, Jadon Alexander Zimmerman, Tyler Zimmerman and Annika Grace Zink.