Following are verdicts delivered for deaths in September that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

SEPT. 1

LONGACRE, Tessa Lane, infant, Sinking, Sept. 1. Manner: natural.

MCCUNE, Steven, 70, Columbia. Manner: suicide.

MONTANEZ, Bernardo, 42, Lancaster. Manner: accidental.

SEPT. 2

HEFFLEY, Robert, infant, Landisville. Manner: natural.

JOSEPH, John, 97, Landisville. Manner: natural.

KUILAN, Zander E., 7, Ephrata. Manner: natural.

MUNYAN, Betty, 89, Landisville. Manner: natural.

WOLF, David, 65, Ephrata. Manner: natural.

SEPT. 3

BUSHONG, Andrew D., 55, New Providence. Manner: natural.

JUSTOFIN, James, 81, Columbia. Manner: natural.

SNODGRASS, Barry Lee, 41, Mount Joy. Manner: accidental.

SEPT. 4

RUSSELL, John H., 90, Landisville. Manner: natural.

SEPT. 5

CRUZ, Daneie’lee Marie, infant, Lancaster. Manner: natural.

DELIZ, William, 23, Lancaster. Manner: homicide.

PROBST, Ericka M., 46, Columbia. Manner: natural

WEAVER, Lester, 89, Quarryville. Manner: natural.

SEPT. 6

BEDFORD, Tina Marie, 31, Harrisburg. Manner: accidental.

CHAMBERS, Thomas F., 65, New Holland. Manner: natural.

DEITRICH, Mary, 91, Lancaster. Manner: natural.

DELEZENSKI, Gary Stephen, 66, Lancaster. Manner: natural.

SEPT. 7

ANDERSON, David W., 76, Landisville. Manner: natural.

CAMPBELL, Kay, 64 Elizabethtown. Manner: natural.

NUNN, Darlesha, 31, Columbia. Manner: natural.

STURKEY, Lavelle, infant, Lancaster. Manner: accidental.

UMBLE, Harold, 101, Lititz. Manner: natural.

SEPT. 8

ALI, Safraz, 40, Jamaica. Manner: natural.

DERRICK, Tanner, 21, Marietta. Manner: accidental.

SENSENIG, Jeffrey L, 61, Willow Street. Manner: natural.

STAUFFER, Dax Benjamin, 18, Lititz. Manner: accidental.

SEPT. 9

FISHER, Samuel, 72, Kinzers. Manner: natural.

GIPE, William, 48, New Park. Manner: natural.

HENDRICKS, Janice, 83, Landisville. Manner: natural.

MILLIRON, John, 61, Gap. Manner: natural.

RUTT, James, 81, Landisville. Manner: natural.

SCHELER, Peter, 84, Landisville. Manner: natural.

SERRANO, Christian, 12, Lancaster. Manner: accidental.

THOMPSON, Jennifer, 48, Landisville. Manner: accidental.

SEPT. 10

HELTON, Thomas Wayne, 61, Columbia. Manner: accidental.

STANSEL, Carl, 56, New Providence. Manner: suicide.

SEPT. 11

BREINER, Don, 76, Christiana. Manner: accidental.

SAHD, Thomas G., 72, Lancaster. Manner: natural.

SEPT. 12

HASSELBACH, Robert W., 55, New Providence. Manner: natural.

HOOVER, Eugene, 60, Stevens. Manner: accidental.

RHOADS, Marie S., 87, Lancaster. Manner: accidental.

RUTT, Elmer, 80, New Holland. Manner: natural.

SEPT. 13

HELLER, Larry, 77, New Holland. Manner: accidental.

MUNOZ RICARDO, Miguel, 27, Lancaster. Manner: homicide.

RHOADS, Heath, 45, Maytown. Manner: accidental.

SEPT. 14

DRISCOLL, James S., 73, Lancaster. Manner: natural.

SEPT. 15

SPENCER, John D., 47, East Earl. Manner: natural.

SEPT. 16

SZYMANSKI, Scott W., 50, Lancaster. Manner: natural.

SEPT. 17

FERRER-ORTIZ, Edelmiro, 67, Lancaster. Manner; natural.

HUNTINGTON, Keith Minor, 42, South Point, Ohio. Manner: accidental.

KANDLER, Douglas, 59, Morgantown. Manner: natural.

SEPT. 18

CONLIN, Joan, 60, Strasburg. Manner: natural.

GAEDE, Ashley Michelle, 36, Mount Joy. Manner: accidental.

MURRAY, David, 40, Millersville. Manner: suicide.

POPE, Cassandra, 36, Denver. Manner: natural.

WALTON, Raymond C, 65, Kinzers. Manner: natural.

YOUNG, Denise, 56, Wernersville. Manner: natural.

SEPT. 19

THEIS, Barbara Jean, 74, Mount Joy. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Reuben, 91, Denver. Manner: natural.

SEPT. 22

BELL, Ammetta, 41, Manheim. Manner: natural.

GLICK, Jeffrey L, 60, Lancaster. Manner: suicide.

NICHOLS, Edwin L., 58, Narvon. Manner: natural.

SHANK, John Scott, 77, Manheim. Manner: natural.

SEPT. 23

HACKMAN, Robert F., 80, Lititz. Manner: natural.

SEPT. 24

AYALA GONZALEZ, Miguel, 45, Lancaster. Manner: suicide.

MILLAN, Santos, 80, Lancaster. Manner: natural.

SCHASZBERGER, Tracy L., 54, New Oxford. Manner: natural.

SEPT. 25

EISENBERGER, Gertrude, 92, Columbia. Manner: accidental.

GAMBA, Virginia, 76, Elizabethtown. Manner: natural.

GREINER, Brenda, 71, Mount Joy. Manner: natural.

PARSON, Thom Walter, infant, Lancaster. Manner: natural.

SHEESLEY, Joseph P., 65, Lancaster. Manner: accidental.

SEPT. 26

MILLER, Karen Lynn, 61, Lancaster. Manner: accidental.

WALDREN, Joseph Michael, 56, Ephrata. Manner: natural.

SEPT. 27

BEWLEY, Charles W., 87, Pequea. Manner: accidedntal.

CODINA DE VARELA, Carolina, 74, North Las Vegas, Nev. Manner: natural.

METHAX, Gary, 72, Mount Joy. Manner: natural.

SEPT. 28

SHELSKY, June A., 89, Mount Joy. Manner: natural.

SEPT. 29

KULP, Anthony Brian, 58, Ephrata. Manner: suicide.

MASON, Horace W., 84, Elizabethtown. Manner: natural.

SEPT. 30

CASEY, Michael, 65, Millersville. Manner: natural.

LORDITCH, Karrie Marie, 20, Ephrata. Manner: accidental.

SCHULZ, Eckhard, 68, East Petersburg. Manner: natural.