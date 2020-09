Following are verdicts delivered for deaths in July that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JULY 1

BEATTY, Lillian L., 61, Lancaster. Manner: accidental.

DIETRICH, Adam, 68, Lancaster. Manner: natural.

FERRY, Bernard F., 68, Lititz. Manner: natural.

JULY 2

DETTINGER, Fred, 86, Paradise. Manner: natural.

GARRETT, Linda S., 72, Mount Joy. Manner: natural.

KRUPPENBACH, Robert M., 82, Mount Joy. Manner: natural.

LAYTON, Justin A., 25, Mountville. Manner: natural.

TALIC, Izet, 64, St. Louis, Missouri. Manner: natural.

YEARSLEY, Eliza Wells, infant, Strasburg. Manner: natural.

JULY 3

BINDSCHUSZ, Lewis R., 85, Spring City. Manner: natural.

BRIDGMAN, Unique, infant, Lancaster. Manner: natural.

CUSKEY, Christopher Mark, 55, Lancaster. Manner: natural.

DALTON, Jeanette S., 92, Ephrata. Manner: natural.

DILUCIA, Donald Eugene, 58, Manheim. Manner: natural.

FORD, Esther A., 94, Lancaster. Manner: accidental.

KING, Janet L., 89, Lititz. Manner: accidental.

PEACHEY, Shirley Ann, 88, Denver. Manner: natural.

JULY 4

ANDERSON, Anne, 84, Lancaster. Manner: natural.

KREIDER, Neal, 77, New Holland. Manner: natural.

LEFEVRE, Matthew David, 42, Peach Bottom. Manner: accidental.

SOFILKA, John Michael, 74, Lancaster. Manner: natural.

JULY 5

MARTIN, Erla, 85, Ephrata. Manner: natural.

MONTERO, Joziah Israel, infant, Lancaster. Manner: natural.

WILLIAMS, Bradley, 26, Hanover. Manner: natural.

JULY 6

BORRELL, Elwood, 94, Marietta. Manner: natural.

DEVERT, Stacey, 40, Lancaster. Manner: natural.

HAGAN, Stacey, 40, Lancaster. Manner: natural.

MARKLEY, Daniel, 86, Lancaster. Manner: natural.

ROYER, Audrey L., 67, Stevens. Manner: natural.

JULY 7

BEECHER, Doris, 87, Lancaster. Manner: natural.

HAMMOND, Debra, 67, Ephrata. Manner: natural.

WADEL, Paul Eugene, 61, Washington Boro. Manner: accidental.

JULY 8

BEILER, Naomi, 92, Ephrata. Manner: natural.

BURKETT, Joanne, 72, Lancaster. Manner: natural.

STERN, Liliane, 91, Ephrata. Manner: natural.

JULY 9

BELL, Norman, 82, Lancaster. Manner: natural.

JULY 10

CHANT, John M., 78, Lancaster. Manner: natural.

HORST, Martha, K., 69, Newburg. Manner: natural.

MOSEMANN, Paul F., 80, Lancaster. Manner: natural.

ORTIZ, Ramona, 76, Lancaster. Manner: natural.

ROETING, Jeffrey, 63, Elizabethtown. Manner: natural.

TUBBS, Beatty M., 88, Lancaster. Manner: natural.

JULY 11

BARNES, Lynn L., 77, Ephrata. Manner: natural.

JULY 12

BAKER, Tanya Lenay, 49, Lancaster. Manner: accidental.

RIVERA, Shannon D., 43, Columbia. Manner: accidental.

WHITESIDE, Douglas L., 61, Lancaster. Manner: natural.

JULY 13

CROUSE, Shirley W., 70, Ephrata. Manner: natural.

ESH, Marlin L., 22., Gordonville. Manner: suicide.

WERLEY, Scott William, 60, Mohnton. Manner: natural.

JULY 14

DANGERFIELD, Marian, 84, Lancaster. Manner: natural.

HACKERMAN, J. Robert, 82, Lancaster. Manner: natural.

JOHNSON, Edward A., 97, Lancaster. Manner: natural.

WEAVER, Barbara M., 84, Ephrata. Manner: natural.

JULY 15

DERR, Roy Scott, 63, Columbia. Manner: natural.

PORRATA, Nilsa, 85, Lancaster. Manner: natural.

RUNK, Boyd W., 87, Elizabethtown. Manner: accidental.

JULY 16

ANDERSON, Raymond O., 97, Willow Street. Manner: natural.

ANDERSON, Steven Michael, 59, Lancaster. Manner: suicide.

AUKER, Soreno A., 80, Lititz. Manner: suicide.

DIEHL, Sandy, 34, Lancaster. Manner: accidental.

KEGERISE, Kim R., 66, Reinholds. Manner: accidental.

JULY 17

HANNAH, Richard, 91, Lancaster. Manner: natural.

LOCKE, Earl, 29, Lancaster. Manner: homicide.

MYERS, Kim, 62, Landisville. Manner: natural.

SHISSLER, Jacklyn, 74, Lancaster. Manner: accidental.

TAVAREZ, Blainnee, infant, Lancaster. Manner: natural.

JULY 18

AICHHOLTZ, Justin, 30, Columbia. Manner: suicide.

BACHMAN, Margaret A., 88, Mountville. Manner: accidental.

FIELDS, Deonni Belinda, infant, Lancaster. Manner: natural.

HEITMAN, Gay, 97, Willow Street. Manner: natural.

WAITE, Daniel James, 21, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 19

BRUBAKER, Jay Allen, 36, Ephrata. Manner: suicide.

ESH, Isaac, infant, Bird-in-Hand. Manner: natural.

JULY 20

LESHER, Steven Allen, 32, Denver. Manner: accidental.

RYNIER, Terri, 63, Strasburg. Manner: natural.

JULY 21

MARTIN, Elva, 86, Denver. Manner: accidental.

POWELL, Erika M., 92, Lancaster. Manner: accidental.

TONER, Betty, 88, Lancaster. Manner: natural.

WEAVER, Glenn N., 64, Lititz. Manner: natural.

JULY 22

KRAFTSON, Beatrice C., 97, Lancaster. Manner: natural.

POWERS, Anne G., 92, Elizabethtown. Manner: natural.

ULRICH, Ricky L., 61, Ephrata. Manner: accidental.

JULY 23

CRILLS, Kathyrn E., 91, Ephrata. Manner: natural.

DOVAN, Grace, 97, Willow Street. Manner: natural.

JULY 24

CORSI, Rita R., 97, Lancaster. Manner: natural.

KNAUER, Barry L., 64, Lititz. Manner: natural.

MYERS, John, 82, Lancaster. Manner: accidental.

SCHUYLER, David, 70, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 25

FREY, Cynthia, 52, Washington Boro. Manner: natural.

SCHEID, Henry Jacob, 82, Lancaster. Manner: natural.

JULY 26

BEAHM, Samantha, 35, Lancaster. Manner: natural.

WAAK, John M., 95, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 27

BILLS, Michael, 45, New Holland. Manner: natural.

DUKEMAN, James, 66, Columbia. Manner: natural.

GLOVER, Darryl, 70, Lancaster. Manner: natural.

HORNING, Edwin, 88, Ephrata. Manner: natural.

JULY 28

BAHURKA, Janet, 81, Willow Street. Manner: natural.

MORALES-TORRES, Eugenio, 33, Columbia. Manner: homicide.

RIVERA RODRIGUEZ, Jonathan, 29, Lancaster. Manner: homicide.

JULY 29

ESPENSHADE, Sherwood D., 78, Elizabethtown. Manner: natural.

HAMOR, Frederick, 88, Lancaster. Manner: natural.

SNAVELY, Joseph, 55, Landisville. Manner: natural.

WATTERSON, Dennis, 36, Columbia. Manner: natural.

ZACK, Cheryl Ann, 56, Lancaster. Manner: natural.

JULY 30

LANE, Kristen Michelle, 40, Ephrata. Manner: natural.

MARTIN, Mark, 54, Manheim. Manner: natural.

MCCORKLE, Jeanne D., 96, Lancaster. Manner: natural.

WEIDMAN, Andrea, 38, Akron. Manner: suicide.

WORK, Travis R., 34, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 31

BUCH, F Mervin, 100, Ephrata. Manner: natural.

HENDERSON, Ayanna Nicole, 24, Lancaster. Manner: accidental.

SHIRK, James David, 61, Manhiem. Manner: accidental.