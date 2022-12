Following are verdicts delivered for deaths in October that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

OCT. 1

CARLSON, Ian, 35, Lancaster. Manner: natural.

GRIFFITH, Archer, infant, Millersville. Manner: natural.

NEUPAUER, Scott, 30, Lancaster. Manner: suicide.

OCT. 2

DIXON, Robert Darryl, 61, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 3

ESHLEMAN, David, 69, Lititz. Manner: natural.

MARTIN, Lydia Ann, 92, New Holland. Manner: natural.

REYNOLDS, Lieselotte M., 92, Lancaster. Manner: natural.

SIMMONS, Monique, 68, Lititz. Manner: natural.

OCT. 4

OLDREN, John Edward, 68, Denver. Manner: natural.

SCHWEINSBERG, Jennifer Lynne, 68, Mount Joy. Manner: natural.

OCT. 5

FOOSE, James, 80, Strasburg. Manner: suicide.

JAMES, John Timothy, 82, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 6

BRADNICK, Traci, 46, Bainbridge. Manner: accidental.

BUZZENDORE, Ruth Elizabeth, 82, Mountville. Manner: natural.

REEDY, Mildred, 88, Quarryville. Manner: natural.

RUDY, Donald, 68, Ephrata. Manner: natural.

UPADHYAYA, Pushpaben, 82, Lititz. Manner: natural.

OCT. 7

KILBY, Jackson, infant, Pequea. Manner: natural.

KILBY, Henry, infant, Pequea. Manner: natural.

RIOS, Manuel, 43, Mountville. Manner: accidental.

SMITH, Brandon, 27, Mountville. Manner: accidental.

SPENCER, Dorothy Milligan, 96, New Holland. Manner: accidental.

OCT. 8

AUL, Stephen Craig, 48, Peach Bottom. Manner: natural.

BROWN, Kristin Elaine, 52, Millersville. Manner: accidental.

LONG, Joy, 43, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 9

GEHMAN, Russell L., 93, New Holland. Manner: accidental.

LAPP, Abner, 71, Ronks. Manner: accidental.

OCT. 10

LEIBHART, Rodney, 82, Columbia. Manner: natural.

RINEER, Dorothy E., 99, Quarryville. Manner: accidental.

SANDERS, Kinsley, infant, Terre Hill. Manner: natural.

STRAINING, John, 68, Harrisburg. Manner: accidental.

OCT. 11

ALLISON, Brian Lee, 50, Willow Street. Manner: accidental.

REAM, Lori Diane, 61, Denver. Manner: natural.

SLAUGH, Austin Blaze, infant, Holtwood. Manner: accidental.

OCT. 12

GREENLY, John, 64, Manheim. Manner: natural.

OCT. 13

SANDELL, Jorge, 58, Lancaster. Manner: accidental.

SHAUBACH, Martin, 56, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 14

BOWEN, Catherine, 62, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 15

APPEL, David, 61, Drumore. Manner: natural.

COPENHEVER, Kate, infant, Wernersville. Manner: natural.

GRANADOS, Isaura, 87, Denver. Manner: natural.

MYERS, Gregory C., 64, Millersville. Manner: natural.

WINTERS, Tammy, 37, Lancaster. Manner: accidental.

ZIMMERMAN, Gerald, 72, Walnutport. Manner: natural.

OCT. 16

BLAKE, Sandra, 62, Lancaster. Manner: natural.

FELICIANO, Messiah, infant, York. Manner: natural.

JACKSON, Michael R., 72, Lancaster. Manner: natural.

MAGEE, Patricia, 60, Denver. Manner: accidental.

OCT. 17

NIEVES, Steven, 37, Lancaster. Manner: natural.

SHIRK, Walter, 81, Ephrata. Manner: accidental.

SPADE, Robert Troy, 48, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 18

ALONSO-CRESPO, Victor M., 82, Columbia. Manner: accidental.

MATLACK, Chalkey, 79, Oxford. Manner: natural.

OCT. 19

CHASE, Emily Sadie, infant, Gap. Manner: accidental.

COSTRELLO, Deborah, 66, Millersville. Manner: accidental.

FALCONE, Michael, 67, Lancaster. Manner: natural.

FOURAKER, Jane L., 91, Willow Street. Manner: accidental.

GOULD, Francis, 94, Columbia. Manner: natural.

HARTMAN, Victor L., 44, Elizabethtown. Manner: natural.

KEDL, Carl, 88, East Petersburg. Manner: accidental.

ROE, Glenn T., 75, Lititz. Manner: natural.

TORRES, Angelo, 1, Lancaster. Manner: homicide.

OCT. 20

MYERS, Irene Moyer, 86, Denver. Manner: natural.

STOLTZFUS, Raymond, 33, Narvon. Manner: accidental.

OCT. 21

ANTTONEN, Ralph, 82, Millersville. Manner: suicide.

HERTZLER, Thomas Michael, 20, Lancaster. Manner: accidental.

ISAAC, Girish, 55, East Earl. Manner: natural.

MCMAHAN, James, 56, Quarryville. Manner: accidental.

OCT. 22

JOHNSON, Wayne Anthony, 57, Lancaster. Manner: natural.

MICHAELS, Ashlynn Mae, infant, Willow Street. Manner: natural.

WIERSCHKE, Gudrun, 74, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 23

PAST, Donald L., 91, Columbia. Manner: natural.

TROUT, Ruth, 68, New Holland. Manner: accidental.

OCT. 25

HERSHEY, June, 86, Reinholds. Manner: natural.

SNYDER, Brayden, 15, Ephrata. Manner: suicide.

OCT. 26

EBERSOLE, Paul B., 76, Ephrata. Manner: natural.

MORGAN, Garrett, 22, Lancaster. Manner: suicide.

MORRISON, Kenneth, 62, Lancaster.

OCT. 27

FELPEL, John L., 88, Lititz. Manner: natural.

KILE, Kenneth D., 39, Wrightsville. Manner: suicide.

PALANGIO, Kimberly Ann, 57, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 28

ABELL, Gary Alvin, 67, Lancaster. Manner: accidental.

HARNISH, Glenn, 86, Leola. Manner: accidental.

HAYES, Barry, 69, Ephrata. Manner: natural.

LEIBER, Carol, 75, Quarryville. Manner: natural.

PHILLIPS, Michael, 69, Lititz. Manner: accidental.

UMBLE, Charles, 70, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 30

ARMSTRONG, Catherine M., 67, Manheim. Manner: natural.

FITZPATRICK, John J., 61, Lancaster. manner: natural.

FLOWERS, Grace, 85, Lancaster. Manner: natural.

LINTNER, Helene, 82, Millersville. Manner: natural.

PANIAGUA, Galvin, 20, Hershey. Manner: accidental.

OCT. 31

PARHAM, Dawn L., 73, Marietta. Manner: natural.