Following are verdicts delivered for deaths in October that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

OCT. 1

GOLDEN, Harold C., 83, Elizabethtown. Manner: natural.

HOMICK, Andrew J., 37, Elizabethtown. Manner: natural.

KARKER, Karen, 61, New Holland. Manner: natural.

RESSLER, Harry, 93, Ephrata. Manner: natural.

WHITE, Martin, 85, Lititz. Manner: natural.

OCT. 2

FREY, Jay M., 57, Elizabethtown. Manner: natural.

HOLDEN, William J., 46, Mountville. Manner: natural.

LOVE, Richard H., 71, Paradise. Manner: natural.

MACK, David J., 71, Lancaster. Manner: natural.

PEREZ, Allen, 47, Lancaster. Manner: natural.

WEBER, Adam, 38, Lancaster. Manner: natural.

WILLIAMS, Rodney D., 55, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 3

DUELL, Lois Ellen, 92, Bethlehem. Manner: accidental.

PERRAZZO, Cosmo, 77, Ephrata. Manner: natural.

SETTLE, Sharon E., 62, Leola. Manner: natural.

STUART, Zachary William, 28, Quarryville. Manner: accidental.

SULLIVAN, Brian, 66, Parkesburg. Manner: natural.

TORRES CRUZ, Melvin, 39, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 4

ANAVITATE, Luis, 66, Lancaster. Manner: natural.

BEASTON, Deborah, 68, Columbia. Manner: natural.

COBLE, Harold K., 86, Lancaster. Manner: natural.

MARTIN, Elam, 88, Ephrata. Manner: natural.

MILLER, Alex, 29, Columbia. Manner: accidental.

OCT. 5

FORSYTH, Frank, 67, Phelan. Manner: natural.

GEHMAN, Allen, 103, Stevens. Manner: natural.

HOWARD, Linda, 76, Mount Joy. Manner: natural.

JOHNSON, Billy Kevin, 80, Christiana. Manner: natural.

MARTY GONZALEZ, Eva, 76, Columbia. Manner: natural.

WARFEL, Alyssa Faith, 21, Quarryville. Manner: accidental.

WILLIAMS, David Griffith, 54, Denver. Manner: natural.

OCT. 6

KIEWER, Phillip, 83, Lititz. Manner: natural.

OLMEDA RIVERA, Carmelo, 84, Lancaster. Manner: natural.

ORO BERNAL, Rusbel, 52, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 7

NEISS, Troy S., 51, Lancaster. Manner: natural.

RITTER, Mary, 68, Lancaster. Manner: accidental.

ROHRER, Donald, 87, Ephrata. Manner: natural.

STEWART, Kenneth, 91, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 8

CHAVEZ, Anderson, infant, Lancaster. Manner: natural.

SLAYMAKER, Shira Rae, 46, Paradise. Manner: natural.

ZELLER, Jack, 64, Lititz. Manner: natural.

OCT. 9

BROWN, Terry Lee, 64, Lancaster. Manner: natural.

EMERSON CLEARY, Joyce, 62, Lancaster. Manner: suicide.

SMITH, Michael, 56, Lancaster. Manner: natural.

SPEAKERMAN, Pearl, 78, Narvon. Manner: natural.

TUCKER, Scott, 59, Lancaster. Manner: natural.

WELLWOOD, Helen, 100, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 10

HESS, Benjamin, 63, Leola. Manner: natural.

RUTT, Clarence, 90, Ephrata. Manner: natural.

TOWNSLEY, Betty, 97, Lancaster. Manner: natural.

WICKERS, Stephen T., 69, Mount Joy. Manner: natural.

OCT. 11

ABBOTT, Alayah, infant, Coatesville. Manner: natural.

DALTON, Stephen, 64, Strasburg. Manner: natural.

HOFFER, Christopher S., 38, Manheim. Manner: accidental.

LANSINGER, Lena R., 93, New Holland. Manner: natural.

LUONG, Loi, 91, Lancaster. Manner: accidental.

LYNCH, Michael Mark, 72, Mount Joy. Manner: natural.

MCCOY, Grace, 108, Ephrata. Manner: natural.

ROYALL, Bruce Anthony, 66, Lancaster. Manner: natural.

WITMER, Jay Richard, 75, Manheim. Manner: natural.

ZOOK, S. Richard, 88, Lititz. Manner: natural.

OCT. 12

DEFREES, Robert, 92, Ephrata. Manner: natural.

GAMBINO, Giuseppe, 46, Manheim. Manner: suicide.

GERLITSKI, Deneen, 55, Mountville. Manner: suicide.

MARTIN, Lawrence, 81, Toccoa. Manner: natural.

NOLT, Chelsey, infant, Peach Bottom. Manner: natural.

SHANK, Andrew, 83, Elizabethtown. Manner: natural.

OCT. 13

LECHNER, David K., 88, Willow Street. Manner: natural.

LYONS, Jon Charles, 78, Lancaster. Manner: natural.

ORTIZ, Francisco Geraldo, 23, New Holland. Manner: accidental.

SENSENIG, Karla, 58, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 14

GEIB, Isaiah Jon, infant, York. Manner: natural.

LAPP, Wayne Eugene, 64, Strasburg. Manner: accidental.

SCHALOW, Stephan Michael, 64, Leola. Manner: natural.

OCT. 15

KNEISLEY, Georgina Grace, infant, Quarryville. Manner: natural.

MUSSER, Richard, 67, Morgantown. Manner: natural.

WERTZ, Chester R., 86, Willow Street. Manner: natural.

OCT. 16

BAUM, Darlene, 64, Leola. Manner: natural.

GREENAWALT, Betty M., 98, Marietta. Manner: natural.

METZGER, Edwin, 32, Lancaster. Manner: accidental.

SWIFT, Charles P., 66, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 17

BOLLINGER, Gabriel Michael, infant, Ephrata. Manner: natural.

LIEBL, Joseph G., 82, Lititz. Manner: natural.

MILLER, George H., 96, Lititz. Manner: natural.

OCT. 18

BRADY, Alan John, 57, East Petersburg. Manner: suicide.

MORRIS, Anna M., 68, Lancaster. Manner: natural.

STAUFFER, Jack, 70, Gap. Manner: natural.

OCT. 19

CORLISS, James, 79, Coatesville. Manner: natural.

FRANKFORD, William E., 83, New Providence. Manner: natural.

GINGRICH, Mary, 93, Lititz. Manner: natural.

KAUFFMAN, John, 81, Mount Joy. Manner: natural.

RIVERA, Carlos Manuel, 54, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 20

BOSWA, Francis A., 95, Lancaster. Manner: natural.

DOHNER, Victor, 92, Elizabethtown. Manner: natural.

DOMMEL, John, 96, Pequea. Manner: natural.

SHANK, Gary L., 67, Willow Street. Manner: natural.

OCT. 21

GLICK, Robert R., 77, Lititz. Manner: natural.

HAMILTON, Janet L., 91, Quarryville. Manner: natural.

HILL, Hanna, 79, Lancaster. Manner: natural.

STOLTZFUS, Constance S., 50, Quarryville. Manner: suicide.

OCT. 22

ARMENT, Leon Robert, 75, East Earl. Manner: accidental.

BROSIUS, Ethel, 79, Ephrata. Manner: natural.

DUNNE, Kathryn M., 94, Elizabethtown. Manner: accidental.

KAUFFMAN, Violet, 46, Gap. Manner: natural.

SANTIAGO, Donovan, 24 Lancaster. Manner: natural.

SMITH, Kimberly, 55, Marietta. Manner: natural.

STETLER, Richard R., 82, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 23

BREGER, Judith M., 69, Ephrata. Manner: accidental.

FUSCO, Francesann M., 46, Manheim. Manner: natural.

HALL, Colby Ethan, 17, Elizabethtown. Manner: accidental.

HOLMAN, Mary Elise, 68, Leola. Manner: natural.

KRISTOF, Walter R., 72, Marietta. Manner: natural.

PACZKOWSKI, Suzanne, 74, Rochester. Manner: accidental.

RAMPOLLA, Tara A., 47, Lancaster. Manner: accidental.

RELLY, Roy A., 87, Kirkwood. Manner: natural.

RIVERA ROSADO, Coby, infant, Marietta. Manner: natural.

WENGER, Norma H., 85, Manheim. Manner: natural.

OCT. 24

ANDERSON, Howard, 84, Peach Bottom. Manner: natural.

BAIR, Tara, 53, Lancaster. Manner: natural.

BROWN, Carol, 74, Paradise. Manner: natural.

HERR, Stephanie Jo, 30, Quarryville. Manner: accidental.

RUSSELL, David J., 85, Strasburg. Manner: accidental.

SANDOE, Esther L., 88, Gap. Manner: natural.

TYSON, Edna, 82, Ephrata. Manner: natural.

WISE, Jacob A., 69, Bainbridge. Manner: natural.

OCT. 25

ACHENBACH, Shirley, 99, Ephrata. Manner: natural.

CARD, Crystal Jewel, 34, Lititz. Manner: accidental.

CRILL, Richard L., 93, Lancaster. Manner: natural.

HUN, Tra, 71, Lancaster. Manner: natural.

LEFEVER, Kimberly, 43, Quarryville. Manner: natural.

LOWMAN, Konnor, 21, Columbia. Manner: accidental.

TOLLINGER, James Lee, 63, Holtwood. Manner: natural.

OCT. 26

FIRESTONE, Shane, 45, Lancaster. Manner: natural.

GERLITSKI, Eric J., 58, Manheim. Manner: natural.

LAKE, Paul C., 70, Manheim. Manner: natural.

RHOADS, Gerald, 68, Quarryville. Manner: natural.

RIVERA, Asiah, infant, Columbia. Manner: natural.

OCT. 27

BOWMAN, Daryl Arthur, 59, Lititz. Manner: natural.

BROWN, Chester, 93, Elizabethtown. Manner: natural.

BUCH, Kyle J., 61, Lititz. Manner: natural.

MARTIN, Clifford, 58, Lititz. Manner: natural.

RIVERA, Hector, 41, Lancaster. Manner: accidental.

SENSENIG, Janelle E., 36, Pequea. Manner: natural.

OCT. 28

BAKER, Charles, 76, Parkesburg. Manner: natural.

BOESHORE, Michael J., 69, New Holland. Manner: natural.

HAMMOND, Jeffrey S., 54, Mount Joy. Manner: suicide.

SANDS, Michelle, 37, Paradise. Manner: natural.

TREGO, Olga G., 84, Paradise. Manner: natural.

OCT. 29

BURDETTE, Paul, 84, Lancaster. Manner: natural.

HERR, Henry, 76, Lancaster. Manner: natural.

JOHNSON, Marianne, 78, Ephrata. Manner: natural.

MILLER, Janet, 77, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 30

GOODHART, Gene A., 91, Maytown. Manner: natural.

GROSS, Albert L., 85, Pequea. Manner: natural.

OCT. 31

BRENEMAN, Doretta M., 76, Ephrata. Manner: natural.

BURKHOLDER, Terry L., 79, East Earl. Manner: accidental.

DUKE, Abram O., 83, Ephrata. Manner: natural.

EARHART, D. Dwayne, 62, Manheim. Manner: natural.

GELTMACHER, Jacob Elwood, 31, Marietta. Manner: accidental.

KLINE, Henry G., 96, Lancaster. Manner: natural.

MUMMERT, Edward, 83, Lancaster. Manner: natural.

PEARSON, Karen Ann, 58, Lancaster. Manner: suicide.

SHULTZ, Robert R., 84, Lancaster. Manner: natural.

STOLTZFUS, Carl Nevin, 84, Lititz. Manner: natural.