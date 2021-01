Following are verdicts delivered for deaths in October that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

OCT. 1

LOPEZ, Mason Isaiah, infant, Lancaster. Manner: natural.

SEBERGANDIO, Carolann, 66, Lancaster. Manner: accidental.

STOLTZFUS, Kaylin Joy, 1, Paradise. Manner: accidental.

OCT. 2

COBLE, Robert E., 87, Lancaster. Manner: accidental.

DECKER, Matthew Ray, 29, Pequea. Manner: suicide.

SPANGLER, Gloria, 83, Christiana. Manner: natural.

OCT. 3

BIRKENBINE, Shirley L., 72, Lancaster. Manner: natural.

EBY, Roy Z., 93, Akron. Manner: natural.

MARTINEZ, Josean, 40, Lancaster. Manner: homicide.

MECK, Paul Melvin, 84, Lititz. Manner: natural.

OCT. 4

COBLE, Martha A., 48, Lancaster. Manner: natural.

DASILVA, Carmen E., 86, Ephrata. Manner: natural.

SMITH, Elnora Irene, 60, Nottingham. Manner: accidental.

WEAVER, Joyce, 80, Lititz. Manner: natural.

OCT. 5

SEESE, Michael, 48, New Providence. Manner: accidental.

OCT. 6

BENITEZ-HERRERA, Modesta E., 86, Lancaster. Manner: natural.

HORNING, Dale, 54, Leola. Manner: natural.

MAST, Candis, 64, Leola. Manner: accidental.

NEIS, Chad Eric, 25, Lititz. Manner: accidental.

NOLT, Susan, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 7

MARTIN, Anna M., 84, Denver. Manner: natural.

REAM, Mary, 81, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 8

BRYANT, Lela J., 69, Ephrata. Manner: natural.

DETWILER, Doris Jean, 91, Lititz. Manner: accidental.

OCT. 9

FULLER, Robert E., 92, Lancaster. Manner: natural.

VEST, Robert William, 71, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 10

BRENDLINGER, Harry E., 72, Lititz. Manner: natural.

GRAYBILL, Wilbur Paul, 43, Lancaster. Manner: accidental.

KUHN, Gary Lee, 62, Lancaster. Manner: accidental.

MERKEY, Harold, 95, Lancaster. Manner: natural.

WENRICH, Donald, 92, Mohnton. Manner: natural.

OCT. 11

BOLL, Sara Ann, 87, Stevens. Manner: natural.

MCCLUNE, John, 93, Elizabethtown. Manner: natural.

SHELLY, Jean, 84, Manheim. Manner: natural.

DRO, Felton, 61, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 12

KOHLER, Daniel M., 71, Lancaster. Manner: accidental.

LEIBEE, Nathanael, 28, Lancaster. Manner: natural.

MELTON, Joseph Dillon, 33, Brownstown. Manner: accidental.

REESE, David Donald, 62, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 13

KINGSTON, Colin Ross, 30, Mohnton. Manner: suicide.

QUILL, Margaret, 86, Lancaster. Manner: natural.

SCHUBERT, Frank, 64, Ephrata. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Verna, 86, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 14

HERR, Vera M., 98, Quarryville. Manner: natural.

HORST, Arlene, 84, Ephrata. Manner: natural.

MCCOY, Dennis, 69, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 15

GOODWIN, Dale E., 68, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 16

BLACK, John, 55, Lancaster. Manner: accidental.

BRITO, Evelyn, 39, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 17

BOTTNER, Tammy, 51, Paradise. Manner: natural.

HAMLETT, Andrew Jackson, infant, Myerstown. Manner: natural.

TORRES, Jade Azure, infant, Mountville. Manner: natural.

TORRES, Maya Aya Toya, infant, Mountville. Manner: natural.

TORRES, Alexandra Tayleen, infant, Mountville. Manner: natural.

VARGO, Jonthan Stewart, 50, Madison. Manner: suicide.

OCT. 18

HERNANDEZ, Robert Harry, 53, Middletown. Manner: accidental.

LEWIS, Donnell, 59, Lancaster. Manner: natural.

MARTIN, Mahlon S., 78, Manheim. Manner: natural.

WENGER, Melvin, 76, East Earl. Manner: accidental.

OCT. 19

HOFFARD, Gerald, 85, Strasburg. Manner: accidental.

MORRIS, Joshua, 28, Lancaster. Manner: accidental.

NOLT, Jane, 49, Ephrata. Manner: accidental.

OCT. 20

BLACKISTON, Spencer, 24, Willow Street. Manner: accidental.

KING, Fannie, 61, Quarryville. Manner: natural.

MARTIN, Nora, 87, Newmanstown. Manner: natural.

STOLTZFUS, Rhoda E., 4, East Petersburg. Manner: accidental.

OCT. 21

COCHRAN, Burnell E., 53, Ephrata. Manner: natural.

FERNANDEZ-VEGA, Juana, 58, Lancaster. Manner: natural.

FISHER, Robert, 93, Lancaster. Manner: natural.

GROFF, Elwood, 82, Stevens. Manner: natural.

SIMPSON, Rosemary, 90, Ephrata. Manner: natural.

OCT. 22

DEJESUS, Carmen L., 48, Lancaster. Manner: accidental.

FERGUSON, Ellis, 70, Lancaster. Manner: natural.

PETERSHEIM, Amanda, 70, Gordonville. Manner: natural.

VARNOT, Lisa, 59, Lititz. Manner: natural.

YOUNG, Richard G., 66, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 23

HALL, Bruce, 69, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 24

FALK, Richard, 78, Millersville. Manner: natural.

GHERKE, Shelly, 60, Lancaster. Manner: natural.

WENGER, Mary A., 49, Denver. Manner: natural.

OCT. 25

FRYE, Susan Ann, 42, Bainbridge. Manner: accidental.

HACKMAN, Elaine, 90, Lititz. Manner: natural.

MILLER, Thelma, 97, Lancaster. Manner: accidental.

WEISZ, Judith, 94, Bainbridge. Manner: accidental.

OCT. 26

ANAVITALE-SANTOS, Gerardo, 57, Lancaster. Manner: natural.

OCT. 27

FARENWALD, Betty, 93, Lancaster. Manner: natural.

LIND, Martin Richard, 64, Lancaster. Manner: natural.

WENGER, Arthur, 92, Lititz. Manner: natural.

OCT. 28

COLEY, Terrell Woodrow, 36, Millersville. Manner: homicide.

KING, Jacob, 70, Leola. Manner: natural.

PELLMAN, William, 96, Lititz. Manner: accidental.

RUPP, Peggy, 91, Lititz. Manner: natural.

WOODROW, Glen, 58, Carlisle. Manner: accidental.

OCT. 29

BLECHER, Doris E., 91, Lancaster. Manner: natural.

ORTIZ, Teresa, 78, Lancaster. Manner: natural.

SPANGLER, Kevin Lynn, 58, Ephrata. Manner: natural.

WEAVER, Jamie Lee, 48, Lancaster. Manner: accidental.

OCT. 30

MCCASKEY, Michael, 70, Manheim. Manner: natural.

SMUCKER, Ephraim, infant, Kirkwood. Manner: natural.

OCT. 31

KRAUSE, Scott A., 63, Mountville. Manner: suicide.

NEFF, Leo, 77, Lancaster. Manner: natural.

PETERSHEIM, Anna, 76, East Earl. Manner: natural.

PICKELL, Thelma, 70, Mount Joy. Manner: natural.

REHAK, Toby Ryan, 48, Lancaster. Manner: natural.

WALTERS, Marguerite, 102, Lancaster. Manner: natural.

WITMER, Luke E., 89, Ephrata. Manner: natural.