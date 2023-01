Following are verdicts delivered for deaths in November that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

NOV. 1

MILLISOCK, Toni, 60, Denver. Manner: natural.

NOV. 2

MYERS, Matthew L., 46, Mountville. Manner: natural.

NOV. 3

REINKING, Larry, 76, Millersville. Manner: accidental.

RITCHEY, Heather, 44, Holtwood. Manner: natural.

NOV. 4

BRADLEY, Samuel, 61, Philadelphia. Manner: accidental.

GEIBE, Daniel, 70, Columbia. Manner: natural.

HONG, Huy Chi, 77, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 5

ADAMS, Lawrence, 75, Reading. Manner: accidental.

ALLISON, Linda, 78, Ephrata. Manner: natural.

GERZ, Alexander W., 61, Lancaster. Manner: natural.

KASMER, Carol, 69, Lancaster. Manner: natural.

TRAVITZ, Matthew Oliver, 35, Columbia. Manner: accidental.

NOV. 6

GREGG, Ruth A., 80, New Holland. Manner: natural.

SHADE, Mark R., 64, Mount Joy. Manner: natural.

NOV. 7

GERARD, Philip, 67, Wilmington. Manner: natural.

WHITE, Gary, 67, Columbia. Manner: natural.

NOV. 8

DERR, Baz-Rae’lynn, infant, Columbia. Manner: natural.

FONTANEZ- SANTIAGO, Pedro Antonio, 61, Lancaster. Manner: natural.

MECK, Philip, 47, Manheim. Manner: suicide.

NIKODEMSKI, Jeffrey J., 65, Ephrata. Manner: natural.

REITZ, Ruth A., 79, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 9

AULT, Karen, 74, Lancaster. Manner: natural.

CUNNINGHAM, Timothy, 56, Lancaster. Manner: natural.

SIMMONS, Ernest, 65, Elizabethtown. Manner: natural.

WILCOX, Theodore Joshua, infant, York. Manner: natural.

NOV. 10

BARRY, Edward V., 83, Lititz. Manner: accidental.

PUMA, Yousef S., infant, Stroudsburg. Manner: natural.

NOV. 11

DIACO, Michelle L., 49, Ephrata. Manner: natural.

HALTER, Gregory R., 62, Strasburg. Manner: natural.

MANGES, Charlotte C., 79, Reinholds. Manner: accidental.

PUGH, Charles, 79, Willow Street. Manner: natural.

STYER, Ralph M., 98, Honey Brook. Manner: accidental.

NOV. 12

DETWILER, William A., 76, Morgantown. Manner: natural.

NEWCOMER, Carson Philip, 27, Manheim. Manner: accidental.

NOV. 13

DESHONG, Theodore, 85, New Holland. Manner: natural.

MULL, Gregory Marshall, 33, Lancaster. Manner: natural.

TANNERHILL, Inta M., 84, Willow Street. Manner: natural.

NOV. 14

ROSADO, John, 83, Windsor. Manner: accidental.

SAMSON, John, 58, Elizabethtown. Manner: natural.

NOV. 15

HOUCK, Pauline L., 99, Lancaster. Manner: natural.

REED, Doris Maxine, 90, Elizabethtown. Manner: natural.

NOV. 16

COOPER, Charles, 47, Lancaster. Manner: suicide.

SANCHEZ, Jose Luis, 48, Lancaster. Manner: accidental.

SWEIGART, Roy Lamar, 75, Reinholds. Manner: natural.

NOV. 18

DIENNER, Daniel S., 62, Gap. Manner: natural.

FOORY, River, infant, Annville. Manner: natural.

JACKSON, Eddie Lee, 69, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 19

REILLY, Paul, 61, Columbia. Manner: natural.

SINGELTON, Xavier, infant, New Providence. Manner: natural.

NOV. 21

FRY, Roger Michael, 69, Elizabethtown. Manner: natural.

NOV. 22

BROWN, Walter, 63, Willow Street. Manner: natural.

MYERS, Jackson Philip, infant, Stevens. Manner: natural.

RESSLER, Robert, 87, Millersville. Manner: natural.

SHALLS, Elthera, 95, Lititz. Manner: natural.

SWEIGART, Larry, 76, Stevens. Manner: natural.

WRIGHT, Douglas Paul, 63, Tifton, Ga. Manner: natural.

NOV. 23

ADAIR, Grace A., 92, Manheim. Manner: accidental.

BARKER, Bernard, 87, Nottingham. Manner: accidental.

DOULIN, Zachary Douglas, 34, Holtwood. Manner: natural.

RIOS, David, 59, Staten Island, N.Y. Manner: natural.

NOV. 24

GIBSON, Poppy Elizabeth, infant, Lititz. Manner: natural.

HADDON, Barbara, 71, Quarryville. Manner: natural.

HALBIG, Janet, 76, Lancaster. Manner: natural.

RACUSIN, Richard J., 80, Lancaster. Manner: natural.

RIEHL, Susie L., 70, Gap. Manner: natural.

NOV. 25

BEASLEY, Geraldine, 85, Lancaster. Manner: accidental.

WARDROP, Ralph, 73, Columbia. Manner: natural.

NOV. 26

HOOVER, Mary Elizabeth, 71, East Earl. Manner: natural.

KOPF, Gordon C., 71, Leola. Manner: accidental.

LAUSCH, Brenda Kay, 56, Akron. Manner: accidental.

ST. JOHN, Doris, 91, Lancaster. Manner: natural.

SUMMER, Juliette E., 69, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 28

BUCKWALTER, Paul Martin, 93, New Holland. Manner: natural.

KERETZMAN, John, 89, New Holland. Manner: natural.

ROSCHER, James, 54, Lancaster. Manner: suicide.

SANCHEZ, Luis Oscar, 29, Lancaster. Manner: homicide.

NOV. 29

SAUDER, David, 77, Elizabethtown. Manner: natural.

NOV. 30

BENNER, Keith R., 65, Hopeland. Manner: natural.

HAWKINS, Charles E., 65, Manheim. Manner: natural.

JONES, Wakiel, 27, Lancaster. Manner: homicide.

LEWIS, Lamar R., 41, Philadelphia. Manner: homicide.

RIUTZEL, Amy J., 69, Lancaster. Manner: natural.