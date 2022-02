Following are verdicts delivered for deaths in November that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

NOV. 1

HIRSCHLER, John, 78, Maytown. Manner: natural.

KREIDER, Leonard, 68, Elizabethtown. Manner: natural.

MORALES, Jordan, 56, Lancaster. Manner: accidental.

REXROAD, Melissa, 38, York. Manner: natural.

STEVENS, Sheryle Sue, 62, Newberg. Manner: natural.

WHITE, Timothy S., 54, Palmyra. Manner: accidental.

NOV. 2

FUNK, James, 74, Manheim. Manner: natural.

HEISEY, Christine Ann, 68, Manheim. Manner: natural.

HERR, Jennifer, 57, Lancaster. Manner: suicide.

MAY, Elmira, 80, Elizabethtown. Manner: natural.

RUDY, James, 67, Willow Street. Manner: natural.

WILSON, William J., 66, New Holland. Manner: accidental.

ZIEGLER, Vivian, 91, Lititz. Manner: accidental.

NOV. 3

COSTELLO, Kenneth, 55, Lancaster. Manner: natural.

KLINE, Terri, 58, Lancaster. Manner: natural.

LANDIS, Dorothy C., 77, Lancaster. Manner: natural.

PATTERSON, Benjamin Jay, 31, Atglen. Manner: accidental.

NOV. 4

DAUB, David, 62, Mount Joy. Manner: natural.

DAUGHERTY, Tyler Allen, 27, Lower Swatara. Manner: suicide.

GOCHENAUR, Roy, 75, Lancaster. Manner: natural.

KAUFFMAN, John R., 59, Washington Boro. Manner: natural.

ROMAN, Nelson, 62, Lancaster. Manner: accidental.

SNYDER, Justina, 27, Manheim. Manner: accidental.

VACCARINO, Joseph, 27, Conestoga. Manner: natural.

NOV. 5

BROWN, Irwin, 58, Lancaster. Manner: natural.

COPPERTINO, Salvatore, 73, Narvon. Manner: natural.

DIETRICH, Desmond, infant, Ephrata. Manner: natural.

HARRISON, Sherry, 58, Elizabethtown. Manner: accidental.

NEIDEIGH, Genevieve, 89, Elizabethtown. Manner: natural.

WAGNER, Daniel A., 57, Gap. Manner: accidental.

NOV. 6

DIEM, Jerry Lee, 70, Ephrata. Manner: natural.

LARNIE, Gulderen E., 88, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 7

DETJEN, Edson, 96, Willow Street. Manner: natural.

LUDWIG, Dennis, 64, Manheim. Manner: natural.

ORTLEIB, Frank M., 78, Lancaster. Manner: natural.

RIEHL, Elmer, 60, Gap. Manner: accidental.

SANCHEZ, David L., 70, Mount Joy. Manner: accidental.

TIRADO, Anthony, 20, Lancaster. Manner: accidental.

WEAVER, Harold G., 79, Quarryville. Manner: natural.

NOV. 8

GRANDLE, Thomas Byers, 73, Lancaster. Manner: natural.

POWELL, Robert, 94, Lancaster. Manner: natural.

RANKIN, Irene L., 73, Manheim. Manner: natural.

ROHM, Joyce, 75, New Providence. Manner: natural.

STEWART, William, 88, Columbia. Manner: natural.

NOV. 9

ESCH, Abner, 83, Ronks. Manner: natural.

FERRIS, Richard A., 81, Lititz. Manner: natural.

GETZ, Connie Darlene, 64, Manheim. Manner: natural.

KANE, James R., 87, Lancaster. Manner: natural.

SANTOS-VARGAS, Armando, 49, Lancaster. Manner: accidental.

STERN, Ronald, 69, Leola. Manner: natural.

NOV. 10

DAVIS, Tinnell Alvin, 23, Baltimore. Manner: accidental.

LILLARD, Remy, infant, Lancaster. Manner: natural.

MYLOTT, Michael, 29, Mountville. Manner: accidental.

RAYE, Cayla Ashley, 23, Aberdeen. Manner: accidental.

RUTH, Mary C., 87, Ephrata. Manner: natural.

TIETJENS, Cody Ryan, 19, Lancaster. Manner: accidental.

WALTMAN, Ralph N., 63, Columbia. Manner: natural.

ZIELINSKI, Krzysztof, 44, Reading. Manner: natural.

NOV. 11

BROOKS, Edward, 61, Lancaster. Manner: natural.

HOUSER, Susan, 72, Columbia. Manner: natural.

HUGGINS, Emma, 65, Leola. Manner: natural.

MATHEWS, Donnie, 70, Mount Joy. Manner: natural.

SECHLER, Gregory A., 62, Lancaster. Manner: natural.

SPANGENBURG, Oren E., 88, Lititz. Manner: accidental.

TEED, Stephen, 68, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 12

AUKER, Paul W., 86, Ephrata. Manner: natural.

BOEKELL, Lisa Sabrena, 71, Nottingham. Manner: suicide.

CARRERO, Wilson, 67, Lancaster. Manner: natural.

ESTREMERA-MUNIZ, Freddie, 40, Lancaster. Manner: accidental.

KILLOUGH, Steven F., 66, Lancaster. Manner: accidental.

SHANK, Pauline, 79, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 13

KHEUANGTHIRATH, Sana, 78, Manheim. Manner: accidental.

RIDGEWAY, Robert, 59, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 14

KOPP, Dolores A., 86, Ephrata. Manner: natural.

MERRILL, Roger D., 94, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 15

BENTON, Sharon, 66, Leola. Manner: natural.

LEWIS, John H., 91, Willow Street. Manner: natural.

MOORE, Kathryn, 58, Narvon. Manner: natural.

PAES, Betty W., 98, Refton. Manner: natural.

NOV. 16

BURTON, Keith A., 59, Lebanon. Manner: natural.

NOV. 17

HEFFNER, William A., 69, Mohnton. Manner: natural.

HOOVER, Etta, 68, New Holland. Manner: natural.

SWEIGART, Vera, 84, Denver. Manner: natural.

NOV. 18

FRANK, Laurie Lynne, 61, Lancaster. Manner: natural.

FROLLO, Phillip, 71, Ephrata. Manner: accidental.

KUHN, Eileen Jane, 96, Lancaster. Manner: natural.

MARTIN, Jesse Adam, infant, Lititz. Manner: natural.

MORALES, Johnathan J., 26, Elizabethtown. Manner: suicide.

ROBINSON, Ward Dale, 62, New Holland. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Elsie, 82, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 19

GOLDYN, Theresa, 49, Lititz. Manner: natural.

PLANK, Richard A., 70, Adamstown. Manner: natural.

VERGARA, Anthony J., 68, New Holland. Manner: natural.

NOV. 20

ANDERSON, Robert, 78, Gap. Manner: natural.

BOYNES, Beverly A., 69, Lancaster. Manner: natural.

BROWN, David W., 57, Lancaster. Manner: accidental.

SHANK, Arthur, 86, Manheim. Manner: natural.

ZOOK, Virgil W., 58, New Holland. Manner: natural.

NOV. 21

BAMFORD, Elizabeth, 80, Lancaster. Manner: natural.

BIRD, Robert E., 77, Gap. Manner: natural.

HORST, Milton, 89, New Holland. Manner: natural.

OLIN, Brynn, 54, Concord. Manner: natural.

NOV. 22

BOSLEY, Michael Todd, 55, Marietta. Manner: accidental.

BULICK, Sandra L., 59, Paradise. Manner: natural.

DELP, Ryan, 44, New Holland. Manner: natural.

HORNE, Joan, 86, Willow Street. Manner: accidental.

JENKINS, James Earl, 80, Narvon. Manner: natural.

JENKINS, Vicky L., 68, Lititz. Manner: natural.

MONTREUIL, Stacey Mayoula, 35, Terre Hill. Manner: natural.

SCHWANER, Rhea, 76, Lancaster. Manner: natural.

STOLTZFUS, John M., 77, Leola. Manner: natural.

STURDEVANT, John Frederick, 73, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 23

COLYER, Richard, 67, Columbia. Manner: natural.

HOLLINGSWORTH, Alma R., 98, Lititz. Manner: natural.

KENNEY, Chester, 80, Columbia. Manner: natural.

KOZIN, James, 79, Lancaster. Manner: natural.

RIVERA DELGADO, Miguel, 64, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 24

BURKINS, Guy Alan, 67, Lancaster. Manner: natural.

CHANT, Thomas O’Brien, 33, Mountville. Manner: accidental.

DIEHM, Joan C., 52, Manheim. Manner: natural.

EPLER, William, 76, Strasburg. Manner: natural.

FOX, Amos Z., 43, Leola. Manner: natural.

GRIFFIN, Ralph, 77, Lititz. Manner: natural.

KRANTZ, Michael, 74, Conestoga. Manner: accidental.

LACHAPELLA, Norman, 59, Elizabethtown. Manner: natural.

MILLER, Richard Lee, 73, Lancaster. Manner: natural.

NYE, Melissa, 41, Marietta. Manner: natural.

NOV. 25

ALLEN, Richard James, 79, Coatesville. Manner: suicide.

BROZANA, Cynthia, 53, Manheim. Manner: natural.

DAVIDSON, Dennis, 79, Denver. Manner: natural.

DENNING, David, 80, Willow Street. Manner: natural.

ECKMAN, Shirley, 83, Lititz. Manner: natural.

ENTERLINE, Doris, 92, Harrisburg. Manner: natural.

HORNBERGER, Shirley, 86, Lancaster. Manner: natural.

SHISSLER, Betty, 87, New Holland. Manner: natural.

NOV. 26

ADAIR, Kenneth W., 43, Lancaster. Manner: natural.

BARTCH, Dennis George, 62, Wrightsville. Manner: natural.

GIUDICE, Philip, 84, Lititz. Manner: accidental.

MARTIN, Dawn, 70, Lancaster. Manner: natural.

STARK, Nanci, 68, New Holland. Manner: natural.

SUMMERS, Robert J., 66, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 27

HARVEY, Keith, 61, Lancaster. Manner: natural.

NOLT, Reuben Edwin, 16, Mohnton. Manner: accidental.

NOV. 28

CROWTHER, Wayne, 47, Gap. Manner: natural.

HOUSEKEEPER, Michael, 59, Quarryville. Manner: natural.

LESHER, Harold Stanley, 50, Lancaster. Manner: accidental.

NITCHMAN, Teresa M., 70, Lancaster. Manner: natural.

WILSON, Jonathan Eric, 56, Kirkwood. Manner: natural.

NOV. 29

BETONIC, Paquito Imbong, 58, New Providence. Manner: suicide.

DICE, William F., 87, Stevens. Manner: natural.

EVANS, Denise K., 70, Manheim. Manner: accidental.

FICHNER, Elizabeth, 93, Lancaster. Manner: accidental.

HABECKER, David, 56, Lititz. Manner: natural.

PATTON, David, 67, Narvon. Manner: natural.

STOPPARD, Kenneth J., 73, Mount Joy. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Paul, 68, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 30

ARBOGAST, Judith, 81, Denver. Manner: natural.

BITNER, Barbara, 74, Elizabethtown. Manner: natural.

BRANDT, John E., 77, New Providence. Manner: natural.

LOWE, Elmer, 81, Manheim. Manner: natural.

RIVAS GONZALEZ, Pedro, 51, Lancaster. Manner: suicide.