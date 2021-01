Following are verdicts delivered for deaths in November that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

NOV. 1

BRISTOL, Carlos A., 24, Lancaster. Manner: homicide.

GIANDALIA, Joseph J., 90, Landisville. Manner: natural.

KERN, James, 63, Lancaster. Manner: accidental.

LEEKING, Jeffrey, 70, Lititz. Manner: natural.

VUE, Shoua, 60, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 2

ALDERFER, Morgan Ann, 39, Paradise. Manner: accidental.

GIVLER, Ralph, 88, Manheim. Manner: natural.

KRAKOWSKI, Henry A., 83, Lititz. Manner: accidental.

NOV. 3

ARCHEVAL ORTIZ, Vincente, 79, Lancaster. Manner: natural.

COSTALES, Niko, infant, Mount Joy. Manner: natural.

GREENAWALT, Daniel, 62, Columbia. Manner: accidental.

RICE, Donald Kirk, 61, Elizabethtown. Manner: natural.

ROW, Beatrice, 84, Elizabethtown. Manner: natural.

NOV. 4

FETTER, Benjamin Franklin, 71, Lancaster. Manner: natural.

GROFF, Mary J., 83, Lititz. Manner: natural.

MCMICHAEL, Frederick, 87, Oxford. Manner: natural.

MELASECCA, Lorraine, 76, Ronks. Manner: natural.

NOV. 5

CHITWOOD, Alexandra, 47, Lancaster. Manner: natural.

EFTHYMIADES, Christopher, 84, Lancaster. Manner: natural.

MOYER, Betty, 87, Lititz. Manner: natural.

WINGENDER, Elizabeth M., 93, Lancaster. Manner: accidental.

NOV. 6

DOSCH, Steven L., 60, Elizabethtown. Manner: accidental.

LEWIS, Larry A., 63, Lancaster. Manner: natural.

MEILY, Florence, 94, Manheim. Manner: accidental.

PRINTZ, Timothy, infant, Blandon. Manner: natural.

WILSON, Erma L., 96, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 7

BEIELER, John S., 60, Drumore. Manner: natural.

MCMICHAEL, John, 85, Willow Street. Manner: natural.

NOV. 8

ANSPACH, Carol, 83, Lititz. Manner: accidental.

SHERR, Carol, 82, Lancaster. Manner: accidental.

UPDEGRAFF, Robert Lee, 64, Columbia. Manner: natural.

NOV. 9

BABCOCK, Anna L., 86, Willow Street. Manner: natural.

GERMER, Mary E., 70, Columbia. Manner: accidental.

MARTIN, Sandra L., 73, Ephrata. Manner: natural.

STAUFFER, Carol, 72, East Earl. Manner: natural.

NOV. 10

BROWN, Phillip, 57, Lititz. Manner: natural.

HOFMANN, Ginger, 57, Lancaster. Manner: accidental.

PURCELL, Mary Jane, 87, Elizabethtown. Manner: natural.

SHELLY, Zelma Doris, 93, Lititz. Manner: natural.

NOV. 11

DUNN, Inez M., 70, Akron. Manner: natural.

MANNING, Robert, 75, New Holland. Manner: natural.

RINEER, Russel H., 30, Holtwood. Manner: accidental.

NOV. 12

MENSAH, Erica Akua, 25, Akron. Manner: accidental.

RUSSELL, James Wesley, 71, Lancaster. Manner: natural.

WETTIG, Kenneth, 68, East Petersburg. Manner: natural.

NOV. 13

AYERS, Justin Anthony Thomas, 27, Lancaster. Manner: accidental.

RINEER, Richard F., 79, Conestoga. Manner: suicide.

NOV. 14

ARMSTRONG, Loran, 55, Lancaster. Manner: natural.

AVILES GIL, Antonio Ivan, 42, Gap. Manner: accidental.

HOSTETTER, Joshua Conner, 23, Lancaster. Manner: suicide.

MARTIN, Amos M., 73, Ephrata. Manner: natural.

STOLL, John, 84, Elizabethtown. Manner: natural.

NOV. 15

BURKHOLDER, Dorothy, 86, New Holland. Manner: natural.

MARSH, Samuel M., 80, Oxford. Manner: natural.

O’NEAL, Addison Rose, 19, Lancaster. Manner: accidental.

WEAVER, Jack Scott, 55, New Holland. Manner: natural.

WENRICH, John H., 65, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 16

KROH, Joshua Charles, 31, Lititz. Manner: accidental.

TUCKER, Doris, 88, Mount Joy. Manner: natural.

NOV. 17

FISHER, Ben, 84, Paradise. Manner: natural.

NOLT, Jennie M., 82, Blue Ball. Manner: accidental.

SANCHEZ, Mariano, 72, Lancaster. Manner: accidental.

NOV. 18

DAWSON, Christopher, 64, Manheim. Manner: natural.

EWACHIW, Eugene, 87, Lancaster. Manner: natural.

HOFFMAN, Jaxson, infant, Columbia. Manner: natural.

MENDEZ, Barbara, 73, Lancaster. Manner: natural.

MINEO, Rose F., 84, Stevens. Manner: natural.

NAVEDO, Rafael, 74, Lancaster. Manner: natural.

PRICE, David G., 66, Lititz. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Shane Mitchell, 34, East Petersburg. Manner: accidental.

NOV. 19

BEILER, Jonas S., 55, Lancaster. Manner: natural.

KAUFFMAN, Michael R., infant, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 20

BEILER, Nerida, 78, Kinzers. Manner: natural.

GRIFFITH, Joanne, 79, Stevens. Manner: natural.

GROFF, Vincent Lloyd, 84, Lititz. Manner: natural.

JENKINS, Irving, 75, West Manchester Township. Manner: natural.

MARTIN, Robert Clyde, 62, Ephrata. Manner: natural.

SCHULTZ, Charles F., 87, New Holland. Manner: natural.

TCHEOU, Jimmy, 33, Lancaster. Manner: accidental.

WYBLE, Naomi N., 78, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 21

BURNETT, Kathleen, 69, Akron. Manner: natural.

IBACH, Jay Kenneth, 89, Lititz. Manner: natural.

MOYER, Linford Ray, 67, Lancaster. Manner: natural.

SCOTTEN, Joseph M., 56, New Providence. Manner: natural.

TRACH, Elizabeth, 93, Millersville. Manner: accidental.

NOV. 22

POPE, Harry, 73, Lancaster. Manner: natural.

SMOKER, Jerrold M., 67, Lancaster. Manner: natural.

WISSLER, Michael, 72, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 23

KOBUS, Marilyn, 90, Denver. Manner: natural.

KOCHEL, Katie, 94, Stevens. Manner: natural.

MARTIN, Lloyd, 89, Stevens. Manner: natural.

NOV. 24

BECK, Margaret, 89, Lancaster. Manner: natural.

BLANK, Nathan, infant, Cochranville. Manner: natural.

DULL, David, 69, Quarryville. Manner: natural.

GRUBE, George W., 69, New Holland. Manner: natural.

JULES, Jean, 47, Lancaster. Manner: natural.

KING, John S., 58, Gap. Manner: natural.

MARTIN, Jarell, infant, New Holland. Manner: natural.

WEAVER, Melvin E., 70, Gap. Manner: natural.

NOV. 25

GOOD, Vicki, 69, Peach Bottom. Manner: natural.

HEHNLY, Larry, 72, Steven. Manners: natural.

HUTCHINSON, Josie Mae, infant, Lititz. Manner: natural.

KEMMICK, Cletus Fred, 88, Columbia. Manner: natural.

KESTER, Joshua, 41, Lancaster. Manner: natural.

PROBST, Evelyn, 87, Millersville. Manner: natural.

YOUNG, Jay H., 92, Lancaster. Manner: natural.

NOV. 26

BROWN, Edalee, 83, Lancaster. Manner: natural.

BURKHOLDER, Bryan, 62, Manheim. Manner: natural.

ELLIS, Daniel B., 56, Stevens. Manner: natural.

GEHR, Cynthia, 74, Willow Street. Manner: natural.

HUGHES, Hye, 52, Lancaster. Manner: suicide.

JAQUAY, Marcia H., 78, Ephrata. Manner: natural.

KULP, Lynn, 70, Landisville. Manner: natural.

LEID, Grant, infant, Reinholds. Manner: natural.

MANTSEVICH, Stephan I., 77, Ephrata. Manner: natural.

NOLT, Elmer Z., 77, Ephrata. Manner: natural.

PETERMAN, Richard C., 87, Stevens. Manner: natural.

SWEIGART, Joann A., 87, Stevens. Manner: natural.

NOV. 27

D’AMBROSIO, Daniel J., 34, Deer Park. Manner: accidental.

FIAMMETTA, Thomas, 79, Stevens. Manner: natural.

GROFF, Charles, 73, East Earl. Manner: natural.

JORDAN, Warren, 50, Lancaster. Manner: accidental.

KAUFFMAN, Charles R., 89, Millersville. Manner: natural.

NOV. 28

BARBER, Phyllis M., 92, Manheim. Manner: accidental.

CAMACHO SUAREZ, Paula, 94, Lancaster. Manner: natural.

GOSHERT, Eugene G., 74, Ephrata. Manner: natural.

KOHLER, George E., 86, Denver. Manner: natural.

LYKENS, Dorothy, 90, Ephrata. Manner: natural.

NOV. 29

BARTON, Jean, 63, Ephrata. Manner: natural.

CALDWELL, Skylar, 22, New Providence. Manner: accidental.

GUZMAN, Miguel, 59, Mountville. Manner: natural.

LONABAUGH, Susan, 63, Stevens. Manner: natural.

TIEN, Duc, 65, Lancaster. Manner: natural.

TREFNY, Gladys, 104, Columbia. Manner: natural.

NOV. 30

BERKICH, Wendy, 69, Reamstown. Manner: natural.

BRUNDEGE, Willard, 80, Manheim. Manner: natural.

CLARK, Charles, 70, Lancaster. Manner: natural.

CLAUDE, Ruth, 91, Stevens. Manner: natural.

EVANS, John W., 92, Stevens. Manner: natural.

HERNANDEZ-ALVAREZ, Ocilio, 70, Lancaster. Manner: natural.

LEIER, Doris L., 83, Ephrata. Manner: natural.

MCGUIRE, Norman, 70, East Petersburg. Manner: natural.

MERRING, Kenneth H., 79, Denver. Manner: natural.

NEFF, Russell, 74, Elizabethtown. Manner: natural.

ROSAS, Yolanda, 44, Lancaster. Manner: natural.

WHITE, Anthony, 64, Brooklyn, N.Y. Manner: natural.