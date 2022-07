Following are verdicts delivered for deaths in May that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Stephen Diamantoni:

MAY 1

BATES, Stephen Carl, 60, Lititz. Manner: suicide.

BUDD, John, 75, Lancaster. Manner: natural.

GLICK, Christian Zook, 50, Gap. Manner: natural.

HAY, Dorothy, 96, Mount Joy. Manner: natural.

WARY, Daniel Lynn, 65, Brownstown. Manner: natural.

MAY 2

CHILLEMI-YEAGER, Pamela, 66, Lancaster. Manner: natural.

IZQUIERDO, Elliot, 61, Lancaster. Manner: natural.

JULIUS, Frederic, 82, Elizabethtown. Manner: natural.

MOHLER, Doris A., 76, Lititz. Manner: accidental.

MAY 3

TAYLOR, Daniel, 63, Lancaster. Manner: natural.

MAY 6

DUSSINGER, Bernice L., 85, New Holland. Manner: natural.

RIVERA, Heriberto, 55, Lancaster. Manner: natural.

WEEKS, Tamara A., 53, New Holland. Manner: natural.

MAY 7

FISHER, Mary Elizabeth, 55, Columbia. Manner: suicide.

RIVERA, Millo Angel, infant, Lancaster. Manner: natural.

ROSS, Richard V., 66, Lancaster. Manner: natural.

STYER, Kristy Nicole, 28, Lebanon. Manner: accidental.

MAY 8

BROWN, Donna Marie, 81, Lancaster. Manner: natural.

FIELDS, Lisa, 54, Marietta. Manner: natural.

THOMAS, Tina Marie, 55, Columbia. Manner: natural.

MAY 9

DOSPOY, Deborah, 61, Ephrata. Manner: suicide.

KOBERSTEIN, Rudolf, 81, Akron. Manner: natural.

MATHIOT, Ralph, 100, Lancaster. Manner: accidental.

OVADEK, Paul William, 52, Lancaster. Manner: suicide.

PORCH, Shaneen, 34, Lancaster. Manner: natural.

STOLTZFOOS, Daniel, 74, Leola. Manner: natural.

MAY 10

JOHNSON, Jream, infant, Parkesburg. Manner: natural.

MAY 11

KROECK, Timothy, 66, East Petersburg. Manner: natural.

MENDEZ-BONES, Adrian, 24, Lancaster. Manner: accidental.

MAY 12

LAYAOU, Fred P., 64, Bear. Manner: accidental.

ZINK, Oshakee M., 30, Lancaster. Manner: accidental.

MAY 13

GATES, Shanta Nicole, 36, Lancaster. Manner: natural.

NEELY, Brian Wiley, 28, York. Manner: accidental.

MAY 14

SHENIGO, Justin, 37, Mount Joy. Manner: suicide.

MAY 15

EVANS, Ann, 81, Conestoga. Manner: natural.

MAY 16

BLANK, Jacob Ryan, infant, Kinzers. Manner: natural.

DRUMM, Richard C., 62, Holtwood. Manner: accidental.

MAY 17

ADAMS, Jerome, 69, East Earl. Manner: natural.

BUOHL, Edgar T., 87, Ephrata. Manner: natural.

HARTRANFT, Arlene, 95, New Holland. Manner: natural.

NASER, Ramy Riyadh, infant, Lancaster. Manner: natural.

PEACE, Judith, 78, Lancaster. Manner: accidental.

SHULTZ, Glenn D., 75, Columbia. Manner: accidental.

MAY 18

CRANEY, Jason M., 42, Brownstown. Manner: natural.

LARSEN, Gary A., 62, Willow Street. Manner: natural.

NIXDORF, Herbert H., 89, Leola. Manner: natural.

ROBINETTE, Parker O., 21, Denver. Manner: natural.

SAUDER, Amos M., 81, Ephrata. Manner: accidental.

MAY 19

BARRETO, Ivonne E., 49, Lancaster. Manner: accidental.

DEVOE, Nile Emery, 60, East Earl. Manner: natural.

MAY 20

BROSEY, Kenneth R., 93, Manheim. Manner: natural.

SANGREY, Leroy D., 93, Lancaster. Manner: natural.

MAY 21

CHORKA, Zenebework Mamo, 88, Lancaster. Manner: natural.

HOSTETTER, Barbara, 86, New Holland. Manner: natural.

MILLER, Margaret E., 100, New Holland. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Carrie, 60, Lancaster. Manner: natural.

MAY 22

HALDEMAN, Eugene, 74, Ephrata. Manner: natural.

MARTIN, Angel Lee, infant, Ephrata. Manner: natural.

MAY 23

CHIZAUSKIE, Christopher, 26, Thorton. Manner: accidental.

MARTIN, Elizabeth W., 82, Lititz. Manner: natural.

MAY 24

GUTMAN, Miriam, 89, Lititz. Manner: natural.

GILLESPIE, Marybeth, 72, Lancaster. Manner: accidental.

WOOD, Athelia A., 67, Bainbridge. Manner: natural.

MAY 25

BINKLEY, Debra, 62, Lititz. Manner: natural.

HAND, Hubert W., 82, Lebanon. Manner: accidental.

LEAMAN, Theodore, 71, Ephrata. Manner: natural.

MAY 26

HIPPELI, Dorothy C., 94, Millersville. Manner: natural.

SANDOE, Shane Gabriel, infant, Myerstown. Manner: natural.

SMITH, Raheem, infant, Lancaster. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Isaiah Paul, infant, Ephrata. Manner: natural.

MAY 27

BAUER, Gregory, 58, Ronks. Manner: accidental.

COOPER, Anthony, infant, Hershey. Manner: natural.

DOUGHERTY, Sharon A., 68, Columbia. Manner: natural.

MAY 28

APONTE, Margarita, 54, Lancaster. Manner: natural.

BLUE, William M., 62, Upper Darby. Manner: accidental.

BROOKS, John, 61, Lancaster. Manner: natural.

LEHMAN, Isaac, infant, Lititz. Manner: natural.

MYERS, Alexander Gabriel, 17, Ephrata. Manner: accidental.

NEWKAM, Scott, 71, Hershey. Manner:

accidental.

MAY 29

GORSHIN, Ethel, 96, Landisville. Manner: natural.

RAMOS-VILLANUEVA, Josue, 43, Somerset. Manner: accidental.

SOURBEER, Patricia E., 90, Conestoga. Manner: natural.

MAY 30

CANGRO, Pasquale Enrico, 23, Lancaster. Manner: suicide.

MAY 31

CROSBY, Rebecca, 48, Mountville. Manner: natural.

DULL, Vincent Michael, 30, Ephrata. Manner: accidental.

JAMISON, Mildred, 93, Elizabethtown. Manner: accidental.

LUTZ-PADILLA, David Anthony, 23, Lancaster. Manner: suicide.

ROWE, Richard D., 80, Quarryville. Manner: natural.