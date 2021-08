Following are verdicts delivered for deaths in May that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

MAY 1

BRENNER , Dena, 73, Elizabethtown. Manner: natural.

DAVIN , Jorge, 85, Mount Joy. Manner: natural.

HUNT , Christopher M., 39, Gap. Manner: natural.

KLINESTEVER , John W., 74, Columbia. Manner: natural.

MARTIN , Arlene, 88, Denver. Manner: natural.

SMITH , Grace Marie, 49, Lititz. Manner: accidental.

TRAUTMAN , Bob Paul, 72, Ephrata. Manner: natural.

MAY 2

ARIAS , Raymond Elijah, 18, Lancaster. Manner: natural.

GLICK , Ronald L., 82, Allensville. Manner: accidental.

LEID , Dorothy, 92, Ephrata. Manner: natural.

LEID , William, 95, Denver. Manner: natural.

MAY 3

BILHEIMER , Andrew, 33, Ephrata. Manner: accidental.

CARMAN , Donald, 76, Columbia. Manner: natural.

ESHELMAN , Daniel A., 34, Manheim. Manner: accidental.

GAHRING , Cheryl Lynn, 52, Marietta. Manner: natural.

HANNA , Carolyn, 62, New Providence. Manner: natural.

TAYLOR , Ashley Dawn, 32, Newport. Manner: accidental.

MAY 4

KING , Delmar Cornelius, 33, Harrisburg. Manner: accidental.

NEFF , Joshua, 25, Lancaster. Manner: accidental.

STOLTZFOOS , Mervin, infant, Lititz. Manner: natural.

THOMPSON , Pamela, 65, Elizabethtown. Manner: natural.

MAY 5

MAY , Terry L., 73, Salunga. Manner: natural.

MOORE , Donald, 73, Manheim. Manner: natural.

NEUHARD , David, 47, Lititz. Manner: accidental.

MAY 6

DEPREFONTAINE , Janeen, 65, Lancaster. Manner: suicide.

LIVENGOOD , Martha Joyce, 78, Lancaster. Manner: natural.

NEUHAUSER , Denton, 75, Talmage. Manner: natural.

SINGLETARY , Donald, 86, East Earl. Manner: natural.

MAY 7

ALAMO-DIAZ , Elena, 52, Lancaster. Manner: natural.

CHRISTMAN , Margery, 84, New Holland. Manner: accidental.

DOTTER , Richard L., 86, Lancaster. Manner: natural.

MAY 8

BERCUME , Ronald, 41, Ephrata. Manner: natural.

EVERHART , Sharon, 67, York. Manner: natural.

KULP , Aileen, 88, Stevens. Manner: natural.

MADDEN , Summer Carla Dawn, 31, Lancaster. Manner: natural.

MAY 9

DARLINGTON , Christopher, 33, Strasburg. Manner: accidental.

MARVEL , Kierston, 32, Elizabethtown. Manner: accidental.

SMITH , Frances J., 74, New Providence. Manner: natural.

MAY 10

DIFFENDERFER , James, 75, Lancaster. Manner: natural.

EMEL , Joshua, 36, Lancaster. Manner: accidental.

LANDIS , Lowell, 74, Lititz. Manner: natural.

MAY 11

BEILER , Jacob, 85, Lancaster. Manner: natural.

KING , Emily L., infant, Kinzers. Manner: natural.

LUCAS , Patricia, 78, Lancaster. Manner: natural.

MAY 12

CRESPO , Elizabeth, 62, Lancaster. Manner: natural.

HERR , Deborah, 71, Quarryville. Manner: natural.

KISER , Dale, 74, Lititz. Manner: natural.

RYE , Elwood, 91, Lancaster. Manner: natural.

MAY 13

CULLINAN , Craig, 61, Lancaster. Manner: natural.

GOFFREDI , Kerri, 49, Lititz. Manner: natural.

ONDECK , Steven, 63, Lancaster. Manner: natural.

WHITE , Sherry D., 54, Narvon. Manner: natural.

MAY 14

ELLER , Martha, 71, Peach Bottom. Manner: natural.

KING , Aquilla L., 69, Quarryville. Manner: accidental.

KREIDER , Linda, 72, Quarryville. Manner: Quarryville.

WISE , Donald Garth, 87, Denver. Manner: natural.

MAY 15

GRAHAM , Terry, 75, Denver. Manner: natural.

HOLLAND , David, 72, Lancaster. Manner: natural.

SNYDER , Loveda, 60, Lititz. Manner: natural.

MAY 16

MEIER ACOSTA , Albert Gilbert, 31, Windsor. Manner: accidental.

RISSER , Gerald, 85, Elizabethtown. Manner: accidental.

MAY 17

DISSINGER , Floyd, 90, Lititz. Manner: natural.

HERR , James Neil, 64, Columbia. Manner: natural.

MOWERY , Dennis, 52, New Providence. Manner: natural.

MAY 19

BUDNICK , Elizabeth, 95, Chester. Manner: accidental.

MARTIN , Lawrence, 74, Lancaster. Manner: natural.

SHUPP , Barry Lee, 70, Ephrata. Manner: natural.

SWISHER , Francoise, 77, Ephrata. Manner: natural.

MAY 20

BURGARD , Derek, 25, Lancaster. Manner: accidental.

CONLEY , Dorothy E., 67, Reinholds. Manner: natural.

KLEV , Van-Tram V., 46, Lancaster. Manner: natural.

NOBLE , Reggie, 53, Lancaster. Manner: accidental.

MAY 21

OBER , Andrew Lee, 40, Lititz. Manner: accidental.

TINSLEY , Jimmy, 72, Lititz. Manner: accidental.

WILDER , Fetter, 66, Cawood. Manner: natural.

MAY 22

HA , Tho Vinh, 69, Lancaster. Manner: natural.

KASPER , Leonard Christian, 18, Mount Joy. Manner: accidental.

KASPER , Brandie Lee, 21, Mount Joy. Manner: accidental.

KAUFFMAN , Leon, 7, Christiana. Manner: natural.

KING , Gideon Blank, 7, Christiana. Manner: accidental.

MAY 23

ANDERSON , McKinzy Amber, 25, Annville. Manner: suicide.

HIBSHMAN , Eleanor G., 87, Lititz. Manner: natural.

PETERS , James Patrick, 74, Manheim. Manner: natural.

WELSH , Thomas Gene, 61, Manheim. Manner: natural.

WILKE , Kenneth Lee, 72, Ephrata. Manner: natural.

MAY 24

ESH , Amos, 65, New Holland. Manner: natural.

HANNA , Donald, 63, Narvon. Manner: natural.

OWENS-BEHRENS , Stacey, 49, Ephrata. Manner: suicide.

REBMAN , Stephen, 64, Conestoga. Manner: natural.

STEININGER , Mark F., 64, Ephrata. Manner: accidental.

MAY 25

DOBSON , Richard, 65, Denver. Manner: natural.

MAY 27

BECK , Cyndee, 62, Lancaster. Manner: natural.

BRENNEMAN , Suzanne, 67, Millersville. Manner: natural.

ECKERT , Mary K., 77, Mount Joy. Manner: natural.

LEAS , Corey L., 50, Marietta. Manner: natural.

SCHAUER , Larry, 72, Lebanon. Manner: accidental.

MAY 28

DABBS , Thomas, 27, Elizabethtown. Manner: accidental.

DIAZ FLORES , Eduardo Ignacio, 64, Lancaster. Manner: natural.

MAY 29

BROWN , Mary Elizabeth, 40, Peach Bottom. Manner: accidental.

LAUKHUFF , Richard, 61, Lancaster. Manner: natural.

LYNCH , Hadrian Matthew, infant, Mount Joy. Manner: natural.

MAY 30

KIRCHNER , Richard, 88, Ephrata. Manner: natural.

MAY 31

BRUBAKER , John A., 53, Lancaster. Manner: natural.

COBAUGH , Charles, 85, Elizabethtown. Manner: natural.