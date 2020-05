Following are verdicts delivered for deaths in March that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

Timothy E. Nessinger, Manheim, March 1. Manner: natural.

Claudia Reho, 55, Bainbridge, March 1. Manner: natural.

Johnathan Eger, 36, Lancaster, March 2. Manner: natural.

Kristin M. Graham, 47, Morgantown, March 2. Manner: homicide.

Shawn Michael McCracken, 38, New Holland, March 2. Manner: accidental.

Olga Luisa Bernett, 90, Columbia, March 3. Manner: natural.

Lynda D. Bryant, 53, Lancaster, March 3. Manner: natural.

Jonathan Miranda Cartagena, 37, Lancaster, March 3. Manner: accidental.

Jeanette Helm, 75, Manheim, March 4. Manner: natural.

Helen C. Horner, 88, Lancaster, March 4. Manner: natural.

LaRue A. Davis, 72, Gap, March 5. Manner: natural.

Dennis Meily, 61, Lancaster, March 5. Manner: natural.

n Judith J. Brunner, 59, Ephrata, March 6. Manner: natural.

Randolph Carney, 65, Lancaster, March 6. Manner: natural.

Violet May Mast, 86, Elkton, Maryland, March 6. Manner: natural.

James Sherwood Cunningham, 92, Lancaster, March 7. Manner: accidental.

Cain A. Frankhouser, 31, Mountville, March 7. Manner: accidental.

Dennis Houck, 66, Mount Joy, March 7. Manner: natural.

Harold Edward Mohn, 93, Ephrata, March 7. Manner: natural.

Helen L. Negron, 78, Leola, March 7. Manner: accidental.

Gerald Edward Policoff, 73, Lancaster, March 7. Manner: accidental.

Harold Sheaffer, 60, Lancaster, March 7. Manner: accidental.

Dawn Sheaffer, 60, Lancaster, March 7. Manner: accidental.

Charles Batten, 68, Conestoga, March 8. Manner: natural.

Samuel Ecret, 90, East Earl, March 8. Manner: natural.

James S. Davis, 63, Kinzers, March 9. Manner: accidental.

Chester E. Habecker, 87, Lititz, March 9. Manner: accidental.

Harold G. Kauffman, 80, Reinholds, March 9. Manner: natural.

Dorothy Ann Marello, 71, Landisville, March 9. Manner: natural.

Joan M. McKinney, 80, Lititz, March 9. Manner: accidental.

Linda Ulrich, 72, Elizabethtown, March 9. Manner: natural.

William P. Arrowsmith, 93, Peach Bottom, March 10. Manner: natural.

Judith Ann Feisinger, 81, Lancaster, March 10. Manner: natural.

Lynne Marie Hart, 62, Nottingham, March 10. Manner: natural.

Patricia Saylor, 81, Lancaster, March 10. Manner: natural.

Celia G. Kio, 69, Columbia, March 11. Manner: natural.

Shirley Leaper, 90, Lititz, March 11. Manner: natural.

Troy McGuigan, 39, Lititz, March 11. Manner: accidental.

George Irvin Oakes, 71, Lancaster, March 11. Manner: natural.

Reed K. Reynolds, 53, Lancaster, March 11. Manner: natural.

Daphne L. Warner, 57, Columbia, March 11. Manner: accidental.

Angel Bish, infant, Marietta, March 12. Manner: natural.

Niles R. Morton, 79, Mountville, March 12. Manner: natural.

Joyce Elaine Romig, 89, Lititz, March 12. Manner: accidental.

Gerald Hulihan, 65, Columbia, March 13. Manner: natural.

Danylle Louise Stewart, 44, Lancaster, March 13. Manner: accidental.

Eleanor W. Kappock, 92, Willow Street, March 14. Manner: accidental.

Lawrence E. Horne, 64, Lititz, March 17. Manner: natural.

James Robert Johnson, 75, Mountville, March 17. Manner: natural.

Jean Robb, 91, Quarryville, March 17. Manner: accidental.

Joann Girvin, 78, Lancaster, March 18. Manner: natural.

Jeffrey Scott Herr, 59, Ephrata, March 18. Manner: accidental.

Ernie D. Brown, 49, Lancaster, March 19. Manner: natural.

Michael Dale Focht, 63, New Holland, March 19. Manner: natural.

Leslie J. Johnson, 61, Ephrata, March 19. Manner: natural.

Alexander Aureli Rivera, 22, Lancaster, March 19. Manner: homicide.

George Rynier, 75, New Providence, March 19. Manner: natural.

Kelly Lopp, 52, Lancaster, March 20. Manner: natural.

Bruce Edward Norwood, 69, Reinholds, March 21. Manner: natural.

Gerald L. Kreider, 76, Quarryville, March 22. Manner: accidental.

James Richard Todd, 94, Lancaster, March 22. Manner: natural.

Robert L. Woodside, 61, Lancaster, March 22. Manner: natural.

Elizabeth S. Fenton, 95, Willow Street, March 23. Manner: accidental.

Justin Cinnious Gearty, 39, Lancaster, March 23. Manner: suicide.

Patricia A. Bachman, 81, Gordonville, March 24. Manner: accidental.

Vicky Joanne Bletz, 51, Lancaster, March 24. Manner: natural.

Terry Lee Haines, 70, Lancaster, March 24. Manner: natural.

Donald Royer, 88, Ephrata, March 24. Manner: natural.

Stacy Dunkleberger, 46, Elizabethtown, March 25. Manner: accidental.

Jeyden C. Rexach, infant, Lancaster, March 25. Manner: natural.

Juan Jose Camacho, 47, Lancaster, March 26. Manner: accidental.

Max Andrew Curtin, 18, Lititz, March 26. Manner: accidental.

Anna Stauffer, 83, New Holland, March 26. Manner: natural.

Nellie E. Sharkitt, 80, Lancaster, March 27. Manner: natural.

Michael Jay Mowery, 62, Ephrata, March 28. Manner: accidental.

Craig Bruce Barnett, 60, Lancaster, March 30. Manner: natural.

Daniel G. Levan, 71, Lancaster, March 30. Manner: natural.

Larry L. Strickler, 83, Lititz, March 30. Manner: natural.

Saul Torres-Torres, 70, Lancaster, March 30. Manner; natural.

Olga Korol, 78, Elizabethtown, March 31. Manner: natural.

Erma Work, 78, Quarryville, March 31. Manner: natural.