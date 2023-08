Following are verdicts delivered for deaths in June that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JUNE 1

SCHEID, Tammy, 62, Providence. Manner: natural.

UNDERWOOD, David, 68, Lancaster. Manner: natural.

UNGER, David Ira, 67, Elizabethtown. Manner: natural.

JUNE 2

DOTT, Amber, 25, Peach Bottom. Manner: natural.

EARY, Jane, 72, Lancaster. Manner: natural.

PLETCHER, Raymond, 66, Lancaster. Manner: natural.

SOLIS, Jeffrey, 34, Lancaster. Manner: suicide.

JUNE 3

ESHLEMAN, Herbert Roy, 76, Mountville. Manner: natural.

HALLEY, Chester, 72, Elizabethtown. Manner: accidental.

WEIDLER, J Floyd, 97, Columbia. Manner: accidental.

JUNE 4

HARTENSTINE, Thomas Austin, 22, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 5

CANCEL, Ramona, 54, Lancaster. Manner: natural.

DUBBLE, Clyde A., 97, Lancaster. Manner: natural.

HARTZELL, Lyndon Gene, 78, Lititz. Manner: accidental.

MCLEOD, Miriam Elaine, 85, Lancaster. Manner: natural.

ROWE, John, 52, Gap. Manner: natural.

SPENCER, Zoie Marie, 22, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 6

MCKINNEY, Luke, infant, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 7

GOYCO, Antonio, 46, Altoona. Manner: accidental.

GRABEL, Diana, 56, Ephrata. Manner: natural.

GRESS, David, 68, Akron. Manner: natural.

HOOBER, John Mark, 64, Ephrata. Manner: natural.

REED, Patricia, 85, Quarryville. Manner: accidental.

JUNE 8

GONZALEZ, Guillermo, 68, Lancaster. Manner: natural.

KNOTWELL, Doris, 92, Lancaster. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Angel, 83, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 9

DEFEO, Michael, 64, Lancaster. Manner: natural.

JOHNS, Thomas, 64, Columbia. Manner: natural.

WRIGHT, James, 54, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 10

KENDIG, Jay, 90, Strasburg. Manner: natural.

WEAVER, Paul E., 99, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 11

ETESAMIPOUR, Behrooz, 41, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 12

MEARS, William, 72, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 13

MEISEL, Beatrice, 97, Lancaster. Manner: natural.

MILLER, Jane, 77, Lancaster. Manner: natural.

WALLER, Lynette E., 89, Elizabethtown. Manner: natural.

JUNE 14

PINO-RODRIGUEZ, Isidro A., 55, Lancaster. Manner: natural.

TORRES, Andrew, 27, Downingtown. Manner: accidental.

WEAVER, Thomas, 72, Columbia. Manner: natural.

JUNE 15

HILDEBRAND, William James, 62, Mount Joy. Manner: natural.

KOENIG, Roy F., 76, Lancaster. Manner: accidental.

WEHLER, Nelson, 69, Elizabethtown. Manner: suicide.

JUNE 16

CRESSMAN, Martha, 76, New Holland. Manner: natural.

GINETT, Joseph, 83, Lancaster. Manner: accidental.

JACOB, Andrew, 99, Lancaster. Manner: natural.

PAINE, Ralph H., 94, Manheim. Manner: accidental.

THARP, Diane M., 53, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 17

CARTEL, Amdrella, 27, Lancaster. Manner: homicide.

JUNE 18

SCHALLER, Joann, 48, Mountville. Manner: natural.

STROJNYK, Jeanette, 44, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 19

ANDREADIS, Freda, 78, Mount Joy. Manner: natural.

CORDERO-VALDEZ, Endry, 25, Lancaster. Manner: suicide.

GALLAGHER, Jason Michael, 44, Drumore. Manner: accidental.

JUNE 20

BAXTER, Leon Ray, 81, Mount Joy. Manner: natural.

WAGNER, Eleanor M., 97, Willow Street. Manner: accidental.

JUNE 21

DO, Tuyen, 58, Lancaster. Manner: accidental.

FULCHER, Jennifer, 37, Mount Joy. Manner: natural.

JUNE 22

KELLY, Beau, 4, Mount Bethel. Manner: natural.

STOLTZFUS, Annie, 82, Christiana. Manner: natural.

JUNE 23

CRUZ, Julio, 75, Columbia. Manner: natural.

MILLER, Jason Stort, 43, Lancaster. Manner: natural.

SHORTS, Adley Mae, infant, Paradise. Manner: accidental.

JUNE 24

GEIGER, Jason, 42, Wrightsville. Manner: natural.

SHOWALTER, Marvin D., 87, Lititz. Manner: natural.

JUNE 25

MILLER, Linda, 68, Harrisburg. Manner: natural.

ROUTSON, James, 51, Denver. Manner: natural.

JUNE 26

CHANG, Byron R., 63, Elizabethtown. Manner: natural.

HERSHEY, Doris, 88, Lititz. Manner: natural.

HERSHEY, Lewis, 79, Lancaster. Manner: accidental.

MESSICK, John, 46, Pequea. Manner: accidental.

JUNE 27

HOKE, Mildred, 81, Lancaster. Manner: accidental.

LOUNDSBURY, David James, 56, Ephrata. Manner: natural.

OBERLEITNER, Rita, 88, Glen Allen. Manner: accidental.

JUNE 28

BEILER, Rebecca S., 30, Drumore. Manner: suicide.

MILLER, Todd Sherman, 72, Denver. Manner: natural.

RILEY, Marie T., 87, Lancaster. Manner: accidental.

SHEAFFER, John, 77, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 29

LEFEVER, Paul F., 78, Strasburg. Manner: natural.

LEHMAN, Dean, 55, Elizabethtown. Manner: accidental.

JUNE 30

WEBB, Thomas, 51, Lititz. Manner: suicide.

WISE, Gabriel David, 30, Lancaster. Manner: accidental.