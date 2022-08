Following are verdicts delivered for deaths in June that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JUNE 1

CAPEHART, Sandra, 32, Manheim. Manner: suicide.

CASWELL, Sara, 28, Columbia. Manner: accidental.

DHLIWAYO, Gwinyai, 55, Lancaster. Manner: natural.

WILLIAMS, Albert L., 81, Mount Joy. Manner: natural.

JUNE 2

KREIDER, Kevin, 60, Lancaster. Manner: suicide.

LOWRY, Jean E., 92, Mount Joy. Manner: accidental.

ZIMMERMAN, Melvin M., 92, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 3

ADAIR, Aaron T., 53, New Providence. Manner: natural.

DEMS, Jeffrey Joseph, 62, Lancaster. Manner: accidental.

THAPALIA, Bal K., 80, Lancaster. Manner: natural.

WALKER, Ty Dennis, 87, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 4

DOCKEY, Ruth L.N., 77, Lancaster. Manner: natural.

EKIS, Damon Gunner, infant, Lititz. Manner: natural.

STICKLES, Margaret L., 75, Middletown. Manner: natural.

JUNE 5

GOMEZ, Luz D., 46, Lancaster. Manner: accidental.

ROGERS, Charlene Ann, 74, Lititz. Manner: natural.

WHITAKER, Arnold Wayne, 73, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 6

BENNAWIT, Francis X., 65, Lancaster. Manner: natural.

BROWN, Gerald L., 80, Lancaster. Manner: natural.

MARSHALL, Margie, 69, New Holland. Manner: natural.

REEVES, Owen Clarence, infant, Kirkwood. Manner: natural.

JUNE 7

MARTIN, Katrina Rose, infant, Myerstown. Manner: natural.

RODRIGUEZ WILSON, Rosa, 52, Lancaster. Manner: accidental.

WOODS, Josie, 82, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 8

VAZQUEZ, Humberto, 32, New Holland. Manner: accidental.

JUNE 9

GRANDLE, Terrance Paxton, 50, Lancaster. Manner: suicide.

STAPLETON, Justin Cory, 33, Ephrata. Manner: accidental.

JUNE 11

GOWER, Heather Renee, 32, Washington Boro. Manner: accidental.

JUNE 12

SERENZ, John S., 74, Leola. Manner: natural.

WILLIAMS, Doris L., 91, Nottingham. Manner: natural.

JUNE 13

FUENTES, Lillian, 50, Lancaster. Manner: natural.

HARLAN, Tracy, 47, Lititz. Manner: accidental.

MCCAULEY, Harold, 75, Columbia. Manner: natural.

REED, Gloria, 71, Lancaster. Manner: natural.

STERLING, June, 98, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 14

KEM, Randall, 66, New Holland. Manner: natural.

LEONARD, George, 80, Christiana. Manner: natural.

JUNE 15

DEMPSEY, Jared Thomas, 32, Elizabethtown. Manner: suicide.

JUNE 16

BELL, Roy, 66, Columbia. Manner: natural.

KAUFFMAN, Kenneth, 84, Bainbridge. Manner: natural.

ROLLMAN, Kerry, 60, Ephrata. Manner: natural.

WILT, Emily Kathleen, 29, Leola. Manner: natural.

JUNE 17

CWIENK, Edythe, 91, Quarryville. Manner: accidental.

GONZALEZ, Gabriel, infant, Intercourse. Manner: natural.

MILLER, William, 90, Willow Street. Manner: natural.

JUNE 18

ARMENT, Carol J., 72, Lancaster. Manner: suicide.

FOX, Ajiah, 16, East Earl. Manner: accidental.

LAMKIN, Donald, 81, Columbia. Manner: natural.

MARSHALL, Nichole, 49, Danville. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Jose, 65, Lancaster. Manner: natural.

VERA, Dale R., 74, Wrightsville. Manner: accidental.

WILSON, Roxanne L., 15, Mohnton. Manner: accidental.

JUNE 19

BEILER, Annie, 96, Gap. Manner: natural.

MARTIN, Branden David, 31, Stevens. Manner: accidental.

JUNE 20

ECKTERLING, Cynthia, 76, Marietta. Manner: natural.

TAYLOR, Shirley, 67, Kirkwood. Manner: natural.

JUNE 21

ALMEIDA, Rodney, 69, Elizabethtown. Manner: accidental.

BAXTER, Bruce Alan, 30, Columbia. Manner: accidental.

FITZGERALD, Kenneth, 59, Mohnton. Manner: natural.

JUNE 22

BUSH, Katrina Mary, 64, New Providence. Manner: natural.

EDWARDS, Travis Anthony, 29, Leola. Manner: suicide.

JOHNSON, Sekou J., 29, Lancaster. Manner: natural.

PENCE, Tina, 66, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 23

BROWN, Marjory, 87, New Holland. Manner: natural.

COLLER, Norman R., 91, Denver. Manner: natural.

RODRIGUEZ-CAMACHO, Ernesto, 31, Harrisburg. Manner: accidental.

JUNE 24

GOTTWALD, Geraldine, 76, Lititz. Manner: accidental.

PHILLIPS, Mark Henry, infant, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 25

FREYTIZ, Amy, 49, Shillington. Manner: accidental.

SMITH, Tyreese, 16, Lancaster. Manner: accidental.

ZOOK, Tyler Jason, 17, Lancaster. Manner: suicide.

JUNE 26

HAUGEN, Michael Peter, 65, Lancaster. Manner: natural.

KEENER, Anna, 89, Lititz. Manner: natural.

PETTS, Jane E., 65, Mount Joy. Manner: natural.

JUNE 27

MARGERUM, Robert, 79, Lancaster. Manner: natural.

SCHEID, Andrew Thomas, 51, Drumore. Manner: natural.

JUNE 28

ROLAND, Gary, 52, Quarryville. Manner: natural.

YANNARELL, Marie, 86, New Holland. Manner: natural.

JUNE 29

REICHARD, Peggy, 89, Landisville. Manner: natural.

ROARK, David, 65, Elizabethtown. Manner: natural.

WERT, Judith Ann, 74, New Providence. Manner: natural.

JUNE 30

NEWSWANGER, Gregory J., 63, Drumore. Manner: natural.

PATTISHALL, Steven Lyviod, 63, Manheim. Manner: natural.

STOLTZFUS, Matthew, 20, Gap. Manner: accidental.