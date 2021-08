Following are verdicts delivered for deaths in June that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JUNE 1

BATZ, Robert, 66, Lititz. Manner: natural.

LINDERMAN, Presley, infant, Ephrata. Manner: natural.

MILLER, Steven M., 62, Wrightsville. Manner: accidental.

MONTGOMERY, Cleve, 103, Manheim. Manner: natural.

JUNE 2

ANDERSON, Rusty, 42, Lancaster. Manner: suicide.

FIGUEROA, Sydney M., 14, Lancaster. Manner: natural.

IRIZARRY, Arturo, 84, Lancaster. Manner: natural.

KLINE, Tanner, 26, Hanover. Manner: accidental.

LANDIS, Mervin L., 95, Lititz. Manner: accidental.

PRESTON, David, 63, Elizabethtown. Manner: suicide.

PRESTON, Victoria, 60, Elizabethtown. Manner: homicide.

JUNE 3

COSTELLO, Joseph Clarence, 54, Lancaster. Manner: natural.

GOOD, Carl, 57, Gap. Manner: natural.

HOFFMAN, Jacqueline, 61, Gap. Manner: natural.

HORNBERGER, Kenneth, 79, Manheim. Manner: accidental.

RISTENBATT, Donna, 75, Manheim. Manner: natural.

WANNER, Monica, 37, New Holland. Manner: accidental.

WERTZ, Brian D., 60, Quarryville. Manner: natural.

JUNE 4

BROWN, Justin Lee, 37, Columbia. Manner: accidental.

DAVIS, Gale R., 78, Lancaster. Manner: natural.

LASHER, Steven, 33, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 5

MORGAN, Kirk A., 16, Jamaica. Manner: accidental.

JUNE 6

LEISEY, Tyler Scott, 27, Adamstown. Manner: accidental.

STEPHAN, Jerrod Martin, 40, Mount Joy. Manner: natural.

TODD, Michael, 47, New Providence. Manner: natural.

JUNE 7

BERTUCO, Kevin, 56, Reading. Manner: accidental.

BERTUCO, Renee, 55, Reading. Manner: accidental.

DETWEILER, Alma, 95, Lititz. Manner: accidental.

NGUYEN, Ngoc, 71, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 8

BRANDT, Robert, 91, Elizabethtown. Manner: suicide.

JUNE 9

ANISKEVICH, Nicholas, 76, Lancaster. Manner: natural.

HAMILL, Terry W., 68, Lancaster. Manner: natural.

LICHTENFELS, Randy Kent, 70, Lititz. Manner: natural.

WALTER, Frederick W., 81, Elizabethtown. Manner: natural.

JUNE 10

CHAPMAN, Grace, infant, Lancaster. Manner: natural.

HENRY, Vickie A., 63, Quarryville. Manner: natural.

JUNE 11

HESS, Beatrice H., 81, Pequea. Manner: natural.

OBER, Joshua J., 21, Willow Street. Manner: accidental.

WATSON, Stephen D., 60, Marietta. Manner: accidental.

JUNE 12

GARCIA, Jose Anthony, 52, Lancaster. Manner: accidental.

LEE, Ginger, 56, Lancaster. Manner: natural.

PLANK, Kenneth Ellsworth, 83, Kissimmee, Fla.. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Estrella, infant, Columbia. Manner: natural.

WENRICH, Noel Richard, 53, New Holland. Manner: natural.

JUNE 13

APPEAL, Kristen L., 23, Quarryville. Manner: accidental.

ROSARIO PAREDES, Jose A., 24, Lancaster. Manner: accidental.

WERDERMANN, Derek J., 69, Marietta. Manner: natural.

JUNE 14

COLLINS, Beatrice, 97, Lancaster. Manner: natural.

MURPHY, David, 60, Lititz. Manner: natural.

JUNE 15

CURREN, Dona L., 77, Lancaster. Manner: accidental.

GUNDEL, Gerald L., 79, Lancaster. Manner: suicide.

MEDINA, Anthony, 35, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 16

FOX, Ronald Joseph, 59, Strasburg. Manner: natural.

MANN, Frances, 87, Gordonville. Manner: natural.

JUNE 17

GLICK, Mary Stoltzfus, 77, New Holland. Manner: natural.

KELLER, Edward E., 64, Columbia. Manner: accidental.

MARTIN, Landon, infant, Denver. Manner: natural.

JUNE 18

MARTINEZ GOMEZ, Teresa, 72, Lancaster. Manner: natural.

PIERANDOZZI, Vincent, 42, New Holland. Manner: accidental.

POLLARD, Andrew Neil, 45, Halifax. Manner: natural.

REPASS, Vernon Albert, 71, Ephrata. Manner: natural.

SEXTON, Christine, 54, Manheim. Manner: accidental.

SMITH, Kenneth E., 84, Lititz. Manner: natural.

TORRES FLORES, Hector, 46, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 19

WATSON, Charles Howard, 75, Elizabethtown. Manner: natural.

WILBUR, Jeffrey, 57, Mount Joy. Manner: accidental.

WILLIAMS, Latoia Elizabeth, 41, York. Manner: accidental.

JUNE 20

DONNELLY, Patrick C., 77, Denver. Manner: accidental.

MARTIN, Harold K., 90, Cochranville. Manner: natural.

SIZEMORE, Mac A., 79, New Providence. Manner: accidental.

JUNE 21

GRUBER, Eugenia Faith, 66, Lititz. Manner: natural.

LANCELLOTTI, Lucille, 96, West Chester. Manner: natural.

REICH, Audrey L., 67, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 22

PIERCE, Adam Wayne, 43, York. Manner: accidental.

SPRINGER, Lewis, 96, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 23

BRAZILL, Christopher, 48, Lancaster. Manner: natural.

CROY, Michael Hayes, 21, Morgantown. Manner: suicide.

JUNE 24

RIPLEY, James Franklin, 74, Lancaster. Manner: suicide.

RUIZ, Rafael, 89, Lancaster. Manner: natural.

STAUFFER, Fred, 78, Leola. Manner: suicide.

JUNE 25

MASTERS, Victoria C., 71, Elizabethtown. Manner: natural.

REINMILLER, David, 76, Leola. Manner: natural.

TORO RIVERA, Edwin, 52, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 26

ECKEL, Donald, 86, Brownstown. Manner: natural.

JUNE 27

BOLICH, Karen L., 67, New Holland. Manner: accidental.

JUNE 28

MARTIN, Robert Fuller, 80, Rheems. Manner: suicide.

REED, George R., 87, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 29

COVERSON, Heather M., 39, Lancaster. Manner: accidental.

NOVAS TERRERO, Dylan Manuel, infant, Lancaster. Manner: natural.

OSBORNE, Robert J., 56, Millersville. Manner: accidental.

JUNE 30

CAZILLO, Anthony, 26, Willow Street. Manner: natural.

SALISBURY, Shirley A., 86, Columbia. Manner: natural.

SCHLOSSMAN, Donald, 79, Lancaster. Manner: natural.

SCHMIDT, John Joseph, 59, Lancaster. Manner: natural.