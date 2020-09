Following are verdicts delivered for deaths in June that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JUNE 1

FREY, Jon Clifton, 60, Washington Boro. Manner: natural.

HENDERSON, David Matthew, 33, Lancaster. Manner: accidental.

MARTIN, Denise, 50, Lancaster. Manner: natural.

PERRY, Dale Milton, 80, Akron. Manner: natural.

JUNE 2

FISHER, Levi, 66, Kirkwood. Manner: natural.

KACHNOSKIE, Edmund, 90, Lancaster. Manner: natural.

LEFEVER, Constance Ellen, 48, East Earl. Manner: natural.

STONE, Patrick, 87, Elizabethtown. Manner: natural.

WEIT, Rebecca, 91, Lititz. Manner: natural.

ZOOK, Annie, 82, Paradise. Manner: natural.

JUNE 3

EDKIN, Margaret E., 96, Lancaster. Manner: accidental.

FOX, Vincent K., 38, Akron. Manner: natural.

KING, Benuel, 35, Ephrata. Manner: accidental.

MUSSER, Charles Eugene, 35, Lancaster. Manner: suicide.

NICKENS, Robert, 54, Lancaster. Manner: natural.

SMITH, AJ, 20, Columbia. Manner: accidental.

JUNE 4

EBERSOLE, Michael, 63, Mount Joy. Manner: natural.

HARMES, Jeffrey C., 73, Mountville. Manner: natural.

KING, Naomi, S., infant, Gordonville. Manner: natural.

JUNE 5

FISHER, Sarah, 88, Peach Bottom. Manner: natural.

FUND, Richard E., 92, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 6

DEANGELIS, Sara, 77, Rising Sun. Manner: accidental.

IRONS, Elizabeth, 90, Ephrata. Manner: natural.

OTTEY, Barry, 67, Lititz. Manner: natural.

RUSSO, Lucille, 93, Lititz. Manner: accidental.

SKOCIK, Edith, 91, Christiana. Manner: natural.

STOLTZFUS, Loyal, infant, Parkesburg. Manner: natural.

JUNE 7

CUMMINGS, David, 61, Lancaster. Manner: natural.

MORRONI, Marc, 40, Wallingford. Manner: accidental.

NEIN, James Lee, 58, Marietta, Manner: natural.

NIMMONS, Ida Mae, 97, Mount Joy. Manner: accidental.

RODRIGUEZ, Diana, 30, Lancaster. Manner: natural.

SMITH, Anna L., 91, Lancaster. Manner: natural.

WOODELL, James C., 78, Lancaster. Manner: natural.

ZOOK, Alvin F., 82, Honey Brook. Manner: natural.

JUNE 8

EBY, Ada Nolt, 94, New Holland. Manner: natural.

ESTES, Roy, 80, New Holland. Manner: natural.

HERSHEY, Harold, 79, New Holland. Manner: natural.

JUNE 9

CARPENTER, Joan, 91, Lancaster. Manner: natural.

COZAD, Dianna, 61, Denver. Manner: natural.

NESBIT, Diana Lucille, 60, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 10

EDMONDSON, Leo G., 78, Lancaster. Manner: natural.

EPPS, Barbara B., 77, Lancaster. Manner: natural.

MARLEY, Diana, 66, Lancaster. Manner: natural.

MINNECI, Joseph Anthony, 61, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 12

BLANK, Fannie S., 60, Narvon. Manner: natural.

BRENDLE, Larry, V., 79, Ephrata. Manner: natural.

BURKHOLDER, Alverta, 85, Ephrata. Manner: natural.

KNEPP, Keith, K., 55, Lancaster. Manner: natural.

STOLTZFUS, Henry, 81, Lititz. Manner: natural.

JUNE 13

BROSSMAN, Cora M., 87, Lancaster. Manner: natural.

CRISTINI, Kevin, Lititz. Manner: natural.

STOLTZFUS, Amos F., 91, New Holland. Manner: natural.

THOMAS, Josiah D., infant, Manheim. Manner: natural.

JUNE 14

BEILER, Omar, 93, New Providence. Manner: natural.

SIEGHARDT, Marjorie Ellen, 87, Lancaster. Manner: accidental.

WEAVER, Dorothy, 84, Mountville. Manner: accidental.

JUNE 15

BERGMAN, Dennis J., 67, New Holland. Manner: natural.

BROWN, Robert, 86, Ephrata. Manner: natural.

BURGOS, Karen Elizabeth, 43, Lancaster. Manner: natural.

ENCK, Betty, 94, Lancaster. Manner: natural.

HUTTON, Victoria, 65, Lancaster. Manner: natural.

KINSEY, Dawn, 58, Gap. Manner: accidental.

MARIO, Stephen, 66, Landisville. Manner: natural.

WENGER, Mervin, 93, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 16

BIBBUS, Clinton Chapman, 27, Quarryville. Manner: accidental.

FESSENBECKER, George Henry, 67. New Holland. Manner: natural.

GARNER, William C., 63, Bainbridge. Manner: natural.

HESS, Joseph P., 92, Lancaster. Manner: natural.

KILMER, Eli, 75, Denver. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Allen Eugene, 69, Denver. Manner: suicide.

JUNE 17

CHRISTMAN, Annette, 62, Fleetwood. Manner: accidental.

FLOUNLACKER, John, 60, Ephrata. Manner: natural.

MARTIN, Priscilla, 85, Ephrata. Manner: natural.

REED, Kenneth, 84, Strasburg. Manner: natural.

ROHRER, Elsie, 79, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 18

MILLER, Teresa M., 60, Stevens, Manner: natural.

JUNE 19

BEILER, Rebecca, infant, Leola. Manner: natural.

CROUCH, Joan T., 79, Lititz. Manner: natural.

ESH, Naomi, 91, Gap. Manner: natural.

NADU, Sienna, infant, Quarryville. Manner: natural.

REIFF, David E., 92, Ephrata. Manner: natural.

RINEER, Kerwin, 76, Elizabethtown. Manner: natural.

JUNE 20

DULL, Donald E., 72, Akron. Manner: natural.

HUBER, John N., 89, Ephrata. Manner: natural.

MARTIN, Samuel, 85, Ephrata. Manner: natural.

RHOADS, William L., 76, Blue Ball. Manner: natural.

ROTHFUS, Michael Doyle, 51, Leola. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Ruth, 88, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 21

CARTER, James C., 88, Newark. Manner: accidental.

GROFF, Mary Ella, 94, Ephrata. Manner: natural.

LEICH, Betty, 91, Lititz. Manner: natural.

ROGERS, Harry, 72, Pequea. Manner: natural.

RUHL, Melissa Jean, 50, Lititz. Manner: natural.

ZOOK, Lydia Blank, 69, Christiana. Manner: natural.

JUNE 22

BETZ, Audrey, 58, Mohnton. Manner: natural.

SAUDER, Dorothy R., 93, Ephrata. Manner: natural.

STOLTZFUS, Josh, 93, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 23

GOOD, Teri, 59, Lititz. Manner: natural.

SIEGLER, Henry W., 61, Lancaster. Manner: accidental.

JUNE 24

ESH, Mary, 84, Ronks. Manner: natural.

RUTH, Lloyd, 64, Mountville. Manner: accidental.

JUNE 25

CONKLIN, Tatiana, 15, Lititz. Manner: natural.

MAY, Kay L., 65, Manheim. Manner: natural.

MINNEY, Evelyn, 74, Ephrata. Manner: natural.

JUNE 26

CLARK, Gerald Lee, 50, Lancaster. Manner: accidental.

HURST, Jerilyn, 74, Ephrata. Manner: natural.

HUTCHINSON, Robert W., 22, New Providence. Manner: accidental.

TURLEY, Shirley, 73, Marietta. Manner: natural.

ZIPP, Jeffrey, 61, Lancaster. Manner: natural.

JUNE 27

BAKER, Maryann, 71, Lancaster. Manner: accidental.

DIXON, Phillip William, 35, New Holland. Manner: accidental.

HOM, Carol A., 77, Lancaster. Manner: accidental.

MARTIN, Clayton S., 97, Ephrata. Manner: natural.

SHIRK, Joseph, 76, Lititz. Manner: natural.

JUNE 28

BOAS, Michael, 62, Lancaster. Manner: accidental.

FISHER, Samuel E., 84, Honey Brook. Manner: natural.

MILLER, Fonda R., 78, Denver. Manner: natural.

ORTIZ-VELAZQUEZ, Luis, 71, Lancaster. Manner: natural.

WILL, Benjamin Robert, 38, Lititz. Manner: accidental.

ZIMMERMAN, Paul Martin, 92, Lititz. Manner: natural.

JUNE 29

BARNES, Margaret A., 56, Lancaster. Manner: natural.

HAINES, Susan, 66, Lancaster. Manner: natural.

KEBA, Jerry, 56, Strasburg. Manner: natural.

MCDONALD, Ray, 55, Holtwood. Manner: natural.

ROOT, Georgia, 73, Gordonville. Manner: natural.

TRAIN, Rinh, 60, Mountville. Manner: natural.

JUNE 30

BLOUGH, Harry B., 95, Elizabethtown. Manner: natural.

DUNCAN, John Julius, 68, Marietta. Manner: natural.

GEIGER, Steven J., 56, Leola. Manner: natural.

WALKER, Brandon, 29, Lancaster. Manner: accidental.