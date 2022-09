Following are verdicts delivered for deaths in July that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JULY 1

BUFFENMYER, Barry, 82, Lancaster. Manner: accidental.

STAMBAUGH, Steven Ray, 63, Holtwood. Manner: natural.

WALTON, Verna Mae, 92, Kirkwood. Manner: natural.

JULY 2

MOE, Samantha, 56, Lancaster. Manner: natural.

SAYLOR, Allan C., 84, Lititz. Manner: accidental.

JULY 3

AHORRIO MARTINEZ, Juan L., 30, Lancaster. Manner: accidental.

GRAETER, Jack Henry, 65, Denver. Manner: suicide.

LOPATIC, Michael J., 58, Lancaster. Manner: natural.

MARTINI, JoAnn, 74, Elizabethtown. Manner: natural.

POTTEIGER, Dorlinda, 54, East Earl. Manner: accidental.

JULY 4

BLANK, Laura, infant, Christiana. Manner: natural.

JULY 5

EARHART, Elwood, 97, Marietta. Manner: accidental.

HOWER, Ladd A., 56, Denver. Manner: natural.

MARTINEZ, Margarita, 62, Lancaster. Manner: natural.

PLAZA-PEREZ, Jayleanette Leana, infant, New Holland. Manner: natural.

SALAZAR-PANIAGUA, Guillermo, 65, Lancaster, Manner: natural.

JULY 6

EDWARDS, Terry, 76, Willow Street. Manner: natural.

QUINN, James, 77, Lancaster. Manner: natural.

REYNOLDS, Jerry, 63, Airville. Manner: accidental.

SMUCKER, Anna Mary, infant, Atglen. Manner: natural.

TENNEH, Mary, 63, Lancaster. Manner: natural.

JULY 8

FISHER, Sylvia, infant, Kirkwood. Manner: natural.

JULY 9

HAYES, Edwin A., 60, Ephrata. Manner: accidental.

HOSKINS, Mozelle J., 100, Millersville. Manner: accidental.

JAMISON, Adam, infant, Lancaster. Manner: natural.

JULY 10

BIXBY, Christopher Daniel, 59, Lancaster. Manner: natural.

JULY 11

GRIJINOU, Mircea, 72, Lititz. Manner: natural.

JULY 12

GAUL, Darlene, 76, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 13

DOLL, William, 52, Brownstown. Manner: accidental.

LACKEY, Andrew, 56, Willow Street. Manner: natural.

JULY 14

JOHNSON, Gregg L., 61, Manheim. Manner: accidental.

STEEDLE, Deloris, 97, New Holland. Manner: natural.

JULY 15

CROSSEN, Erika, 33, Millersville. Manner: accidental.

KUHNS, Alfred, 83, Columbia. Manner: natural.

MENDEZ, Perry P., 52, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 16

WENTZEL, Karen, 53, Denver. Manner: natural.

JULY 17

ALBERTY RIVERA, Christopher, 37, Lancaster. Manner: accidental.

CHANDLER, Allison, 40, Leola. Manner: natural.

GRIMM, Jodi, A., 62, Lancaster. Manner: accidental.

MARQUET, Harvey R., 72, Lancaster. Manner: natural.

TILLMAN, Margaret, 78, Columbia. Manner: natural.

JULY 18

COBB, Tiana, 26, Lancaster. Manner: natural.

IRVINE, Thomas D., 68, Lancaster. Manner: natural.

MORRISON, Barbara, 75, Lancaster. Manner: natural.

WARD, Bessie Mae, 40, Lancaster. Manner: natural.

JULY 19

BEAR, Helen, 101, Lancaster. Manner: natural.

COMMERO, Terry L., 73, Christiana. Manner: natural.

JULY 20

GREEN, Timothy Alan, 57, Lancaster. Manner: natural.

PRIDGEN, Beth L., 67, Lancaster. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Luis, 41, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 22

SANCHEZ, Jorge, 66, Lancaster. Manner: natural.

JULY 23

BAIR, David Lee, 62, Columbia. Manner: accidental.

PANTLEY, Brendt David, 40, Ephrata. Manner: accidental.

ROBINSON, Kathleen, 68, Columbia. Manner: natural.

SMITH, David Ralph, 70, Landisville. Manner: natural.

STONER, Pauline Marie, 93, Willow Street. Manner: accidental.

JULY 24

FURMAN, Deborah, 66, Ephrata. Manner: natural.

LINDSAY, Hazel V., 94, Lancaster. Manner: natural.

MARTIN, Bonnie, 58, Lancaster. Manner: accidental.

SISLER, Hubert Martin, 64, Elizabethtown. Manner: natural.

JULY 25

FARMER, Kurt Zachary, 31, York. Manner: accidental.

SCHAUER, Sharon Ruth, 65, Lancaster. Manner: natural.

JULY 26

BOYER, Jeffrey L., 68, Lancaster. Manner: natural.

FROST, Uble, 88, Ephrata. Manner: accidental.

GRAY, John, 61, Peach Bottom. Manner: natural.

SMITH, Matthew John, 60, Lancaster. Manner: suicide.

JULY 27

MOORE, Gini Lou, 47, Lancaster. Manner: natural.

RATHSAM, Thomas, 69, Lancaster. Manner: natural.

RIVERA PEREZ, Taysha, 25, Lancaster. Manner: accidental.

SKILES, Earl C., 92, Elizabethtown. Manner: natural.

JULY 28

EISEMANN, Mildred, 101, Lititz. Manner: accidental.

JULY 29

AKHMEDOV, Afrail, 36, Hagerstown. Manner: accidental.

LONG, Porter, 78, Mountville. Manner: natural.

STOLTZFUS, Levi, infant, Ephrata. Manner: natural.

JULY 30

BARR, Robert N., 68, East Petersburg. Manner: natural.

FIELDS, Donald R., 67, Ephrata. Manner: natural.

SCHLEGEL, Margaret Frances, 78, Mountville. Manner: natural.

JULY 31

FRADY, Bobbi Michael, 54, Marietta. Manner: natural.

HOFFMAN, Samuel, 65, Lancaster. Manner: accidental.

LUDWIG, Cheryl, 65, Lititz. Manner: accidental.