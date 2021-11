Following are verdicts delivered for deaths in July that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JULY 1

- Billy C. Anglin, 90, Lancaster. Manner: natural.

- Donna Campbell, 73, Ronks. Manner: natural.

- Joan Masten, 92, Lancaster. Manner: natural.

JULY 2

- Heather Marie Hess, 46, Columbia. Manner: accidental.

JULY 3

- Karen Stauffer, 60, Lancaster. Manner: natural.

- Richard Wittlinger, 85, Lancaster. Manner: suicide.

- Rodger Hornberger, 83, Ephrata. Manner: natural.

JULY 4

- Shawn Michael Landis, 53, Lancaster. Manner: accidental.

- Larry C. Pentz, 66, Lancaster. Manner: natural.

JULY 5

- Debra J. Hackman, 64, Ephrata. Manner: natural.

- Vickie McComsey, 63, Lancaster. Manner: natural.

- Scott Andrew Richwine, 29, Mountville. Manner: suicide.

- Tatania Nashan Smucker, 17, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 6

- David Allan Brubaker, 56, Lancaster. Manner: natural.

- Joan Leslie Schuck, 70, Lancaster. Manner: natural.

- Ethel Steffy, 94, Terre Hill. Manner: natural.

- Joshua Weninger, 31, Columbia. Manner: suicide.

JULY 7

- Joyce N. Becker, 89, Lititz. Manner: accidental.

- Jeffrey L. Dombach, 59, Conestoga. Manner:natural.

- Andrew Stoltzfus, 18, Honey Brook. Manner: accidental.

JULY 8

- Charlene Kurczewski, 73, Ephrata. Manner: accidental.

JULY 9

- Annette Lynn Bonawitz, 60, Ephrata. Manner: natural.

JULY 10

- James J. Bucklin, 73, New Holland. Manner: natural.

- Stanley Eshleman, 74, Providence. Manner: natural.

- Felicia Annette Monteforte, 71, East Earl. Manner: natural.

- Michael G. Shenk, 59, Lititz. Manner: suicide.

- Richard A. Waish, 63, Windsor. Manner: accidental.

JULY 11

- Robert Hilliker, 58, Strasburg. Manner: natural.

- Miguel A. Jaramillo, 40, Lancaster. Manner: natural.

- Stacey Michelle Prechtel, 24, Denver. Manner: accidental.

- Bruce A. Rolf, 76, Ephrata. Manner: natural.

- David Royer, 77, Akron. Manner: natural.

JULY 12

- Michael Tyrone Prather, 57, Lancaster. Manner: natural.

- Annelore H. Stoltzfus, 86, Lititz. Manner: natural.

JULY 13

- Kamryn Darlene Elwood, 19, Sadsburyville. Manner: accidental.

- Kery S. Huber, 43, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 14

- Ellidy Mae Barlow, infant, Hellam. Manner: natural.

- Christopher Barton, 28, Columbia. Manner: accidental.

- Kimberly N. Furry, 49, Lititz. Manner: suicide.

- Michael Frederick Gertel, 73, Lancaster. Manner: natural.

JULY 15

- Robert Adams, infant, Denver. Manner: natural.

- Isabelle Bitner, infant, Lititz. Manner: natural.

- John L. Fisher, 83, Columbia. Manner: natural.

JULY 16

- Salinda Lee Eberly, 84, Ephrata. Manner: natural.

- Anthony K. Greiner, 70, Columbia. Manner: natural.

- Lucille Keppel, 74, Mount Joy. Manner: natural.

- Angela L. Swartz, 58, Stevens. Manner: natural.

- Wanda L. Wilson, 97, Lititz. Manner: natural.

JULY 17

- Donald Walter Beachler, 87, Bausman. Manner: natural.

- Jerry Henry Doughtery, 72, Elizabethtown. Manner: natural.

- Jeffrey Shelly, 70, Landisville. Manner: natural.

JULY 18

- Henry C. Cook, 94, Lititz. Manner: accidental.

- Tamara Lynn Cummings, 53, Ronks. Manner: natural.

- Adam M. Ober, 36, Mount Joy. Manner: suicide.

- Ronald Roach, 70, Millersville. Manner: natural.

- Linda Thompson, 59, Columbia. Manner: natural.

JULY 19

- Kendra E. Mitchell, 43, Mount Joy. Manner: natural.

- Robert Ward, 77, Lancaster. Manner: natural.

JULY 20

- Nelson K. Ressler, 83, Bainbridge. Manner: natural.

- Daniel Sibirtsev, infant, Newmanstown. Manner: natural.

- John Edward Weber, 51, Rohrerstown. Manner: natural.

JULY 21

- Charles D. Davis, 56, Lancaster. Manner: natural.

- Mary Jane Gehman, 94, Manheim. Manner: accidental.

- George M. Rosenstein, 84, Lancaster. Manner: accidental.

- James Stuller, 44, Peach Bottom. Manner: accidental.

- Matthew Trumpler, 27, Lancaster.Manner: accidental.

JULY 22

- Scott Beckman, 61, Reinholds. Manner: natural.

- David Dennis, 63, Lancaster. Manner: natural.

- Nicholas Galowitch, 41, Ephrata. Manner: accidental.

- Charlene C. Slaton, 72, Manheim. Manner: natural.

JULY 23

- Raymond J. Eshleman, 87, Paradise. Manner: natural.

- Christos J. Hampilos, 58, Lancaster. Manner: natural.

- James Johnson, 82, Leola. Manner: natural.

- Carl D. Smith, 84, Lancaster. Manner: natural.

JULY 24

- Robert Lefever Fisher, 60, Paradise. Manner: natural.

JULY 25

- Ronald Scott Husing, 75, Lancaster. Manner: natural.

JULY 26

- Richard Lindeman, 69, Wrightsville. Manner: natural.

- Adan Vargas-Pagan, 62, Lancaster. Manner: accidental.

JULY 27

- Isaiah David Cannon, infant, Lancaster. Manner: natural.

- Hannah E. Garland, 35, Millersville. Manner: natural.

- Norman Walters, 78, Ephrata. Manner: natural.

JULY 28

- Justin M. Albert, 37, Lancaster. Manner: accidental.

- Brian D. Von Steffan, 50, Lititz. Manner: natural.

- Zimmerman, Jaden Lee, infant, Lebanon. Manner: natural.

JULY 29

- Ramona Harnish, 63, Washington Boro. Manner: natural.

- Novi Kairo Irvi, infant, Lancaster. Manner: natural.

- Danny Persad, 63, Staten Island. Manner: natural.

JULY 30

- Nathaniel Fisher Varner, 41, East Petersburg. Manner: accidental.

JULY 31

- Majella Graham, 80, York. Manner: natural.

- Mary Lou Heidig, 84, Manheim. Manner: natural.

- Kevin Lee Logan, 36, Ephrata. Manner: accidental.

- Chase Spencer Lowe, infant, Lititz. Manner: natural.