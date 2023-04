Following are verdicts delivered for deaths in January that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JAN. 1

LEIDY, Edward Joseph, 75, Ephrata. Manner: natural.

OBEY, Roland J., 71, Grand Rapids. Manner: accidental.

ROSCHEL, Geraldine Elizabeth, 92, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 2

HAGEN, William E., 80, Lancaster. Manner: natural.

HEMINGWAY, Robert, 82, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 3

COLON, Julio, 43, Lancaster. Manner: natural.

HILL, Jeanette M., 91, Manheim. Manner: accidental.

MASON, Anna, 80, Lancaster. Manner: accidental.

NEITHERCOTT, Edwin P., 87, New Holland. Manner: natural.

REICHART, Miles, 80, Landisville. Manner: accidental.

JAN. 4

DEWALD, Peggy L., 91, Lititz. Manner: accidental.

HILDRETH, Yvonne M., 85, Columbia. Manner: natural.

KELLER, Lillie, 96, Manheim. Manner: natural.

SHELLEY, Dirk, 66, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 5

BALLNER, Joseph Nicholas, 88, Paradise. Manner: natural.

DAUGHERTY, Douglas D., 70, Columbia. Manner: natural.

GRAY, David William, 58, Marietta. Manner: natural.

HASSMAN, Harold, 96, Elizabethtown. Manner: natural.

KANJI, Anwarally K., 86, Lancaster. Manner: natural.

LEWIS, Jason Glen, 43, Lancaster. Manner: accidental.

WILSON, Robert, 85, Christiana. Manner: natural.

JAN. 6

LEHMAN, Mary Ann, 83, Ephrata. Manner: natural.

ORTIZ CONDE, Juanita, 67, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 7

CREWS, Aundre, 27, Columbia. Manner: accidental.

ROSADO, Susana, 68, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 8

BROOKS, Dale R., 72, Willow Street. Manner: natural.

BURGOS-TORRES, Hector, 35, Mountville. Manner: homicide.

ETTER, Thelma S., 92, New Holland. Manner: accidental.

GLUNT, Roy R., 76, Lititz. Manner: natural.

JAN. 9

MUMMAU, Glenn, 77, Elizabethtown. Manner: natural.

JAN. 10

ERB, John T., 83, Manheim. Manner: natural.

JOHNSON, Linda, 51, Lancaster. Manner: natural.

KEISER, Judith, 77, Lancaster. Manner: accidental.

KREIDER, Mark James, 41, Lancaster. Manner: accidental.

NISSLEY, John, 83, Washington Boro. Manner: natural.

RANKIN, Dennis, 62, Millersville. Manner: natural.

STEIN, Matthew, 64, Gap. Manner: natural.

JAN. 11

COBLE, John Eugene, 47, Lancaster. Manner: natural.

DEVERTER, Jerry, 75, Lancaster. Manner: natural.

EDWARDS, Donald, 58, Leola. Manner: natural.

GOOD, Jeffrey P., 58, Elizabethtown. Manner: natural.

HARRISON, Thomas, 55, Ephrata. Manner: suicide.

LACON, Jere, 80, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 12

BLOUGH, Janice, 86, Lancaster. Manner: accidental.

CASCARELLA, Frank J., 86, Peach Bottom. Manner: accidental.

KING, Richard, 80, Willow Street. Manner: natural.

MACK, Audrey, 72, Manheim. Manner: natural.

SAUDER, Arlene, 84, New Holland. Manner: natural.

SHEAFFER, William, 78, Ephrata. Manner: accidental.

JAN. 13

MEDINA, Jose L., 46, Mount Joy. Manner: homicide.

VAN WYEN, George F., 95, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 14

NEIDIG, Earl E., 63, Columbia. Manner: accidental.

RINEER, Joan, 91, Lancaster. Manner: accidental.

ROSSINI FERNANDEZ, Elias, 32, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 15

SHOWALTER, Michael S., 57, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 16

ATKINS, Frances, 100, New Holland. Manner: natural.

FUNK, Alan, 61, Ephrata. Manner: natural.

GISH, Jay Marlin, 78, Elizabethtown. Manner: natural.

WISE, Dale, 71, Bainbridge. Manner: natural.

JAN. 17

CARMICHAEL, Jerome, 44, Lancaster. Manner: natural.

COLEMAN, Christopher Duke, 47, Lititz. Manner: natural.

WEAVER, Michael, 65, Columbia. Manner: natural.

WETTIG, Sharon, 76, Lancaster. Manner: natural.

ZINK, Barry, 71, Millersville. Manner: natural.

JAN. 18

BARBER, Chance, 28, Lancaster. Manner: accidental.

FRANKE, Ruth E., 93, Elizabethtown. Manner: accidental.

GEBHARD, Averett Lloyd, infant, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 19

BACHMAN, James M., 76, Lititz. Manner: natural.

BONSELL, Donna F., 90, Willow Street. Manner: natural.

GRIFFIN, Heather, 45, Lititz. Manner: accidental.

JAN. 20

CERILLI, Raquel, 72, Lancaster. Manner: accidental.

DOROFEE, John M., 66, Lititz. Manner: accidental.

STRAWBRIDGE, Ronald, 35, Leola. Manner: accidental.

JAN. 21

GEORGIA, Ian Samuel, infant, Lancaster. Manner: natural.

ROBLES, Apollo Jahkye, infant, Lancaster. Manner: natural.

TORRES, Thomas J., 60, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 22

WATERS, John, 73, Lancaster. Manner: natural.

YANG, Ascher, infant, Gordonville. Manner: natural.

JAN. 23

GRAY, Donna, 77, Manheim. Manner: natural.

HORST, Esther, 102, Lititz. Manner: accidental.

RAUCH, Robert, 78, Landisville. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Luke N., 59, Lititz. Manner: natural.

JAN. 24

BOWERS, John M., 84, Ephrata. Manner: accidental.

KIMMEL, Scott, 57, Lancaster. Manner: natural.

OSTER, William A., 76, Lancaster. Manner: natural.

PICKARD, Amanda Jayne, 35, Lancaster. Manner: natural.

SECHRIST, Andrew Alan, 49, Lancaster. Manner: suicide.

TOUSSAINT COLON, Marelyn Tsireya, infant, Lancaster. Manner: natural.

WELSH, Thomas F., 88, Narvon. Manner: natural.

JAN. 25

KILLIAN, Beverly, 57, New Providence. Manner: accidental.

NOLT, Jeffrey, 61, Lititz. Manner: suicide.

WENGER, Arthur B., 91, Manheim. Manner: accidental.

JAN. 26

HEAGY, Elias Jackson, infant, Millersville. Manner: natural.

MOODY, Ezra, infant, Lancaster. Manner: natural.

SMITH, Joseph N., 78, Lancaster. Manner: natural.

WILBURN, Carlas Ray, 89, Willow Street. Manner: natural.

ZWALLY, Scott, 71, Denver. Manner: natural.

JAN. 27

SINGH, Ranyodh, 30, Los Angeles. Manner: accidental.

JAN. 28

GEYER, Carol Ann, 76, New Providence. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Shantel, 36, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 29

JOHNSON, Robert Lee, 61, Sinking Spring. Manner: natural.

KOERNER, Jeffrey, 41, Columbia. Manner: suicide.

MILLER, Duayne Scott, 62, Lancaster. Manner: natural.

PACK, Shelly, 59, Lititz. Manner: accidental.

STECKEL, Michael, 71, Lititz. Manner: natural.

WARD, Ernest, 56, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 30

BRYAN, Eric Michael, 35, Leola. Manner: accidental.

GLICK, Jason Lee, infant, Gap. Manner: natural.

INGRASSIA, Agnes J., 73, Columbia. Manner: natural.

LARMIE, David, 85, Willow Street. Manner: natural.

SANCHEZ, Erasmo, 76, Zephyrhills, Fla. Manner: natural.

JAN. 31

GALLO, Steven, 45, Lancaster. Manner: natural.

HEADLAND, John, 87, Lititz. Manner: natural.

NIGRO, Nicholas V., 22, Lancaster. Manner: suicide.