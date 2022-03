Following are verdicts delivered for deaths in January that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

JAN. 1

DOSKOCIL, Tammy J., 60, Lancaster. Manner: natural.

GAST, Doris L., 90, New Providence. Manner: accidental.

MARTIN, Deron Gabriel, infant, Reinholds. Manner: natural.

RILL, James, 80, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 2

CLINE, Rose M., 75, Ephrata. Manner: natural.

CRUMLING, Ruth, 96, York. Manner: natural.

GARMAN, Wilber K., 69, Orrstown. Manner: natural.

KLEJNOWSKI, Joseph, 69, Christiana. Manner: natural.

LOFLAND, Tremayne, 25, Columbia. Manner: accidental.

MELLINGER, Charles James, 77, Peach Bottom. Manner: natural.

PILGRIM, James, 51, Lancaster. Manner: accidental.

PROKAY, Luke, 24, Millersville. Manner: natural.

RIEKER, Jacob Frederick, 91, Lancaster. Manner: natural.

WALTON, Stephen Chester, 67, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 3

BONANO, Samuel, 38, Lancaster. Manner: accidental.

BRAKEFIELD, Pauline, 97, Pequea. Manner: natural.

DANZ, Cindy, 64, Lititz. Manner: natural.

DIEHM, Kristi, 33, Lancaster. Manner: natural.

DUBBS, David, 65, Ephrata. Manner: natural.

HENSON, Duran D., 35, Lancaster. Manner: accidental.

HIGH, Rose E., 67, Lititz. Manner: natural.

MARTIN, Warren, 86, Reinholds. Manner: natural.

MARTIN, Harlan, 59, Elizabethtown. Manner: natural.

MAY, Angelic, 36, Lancaster. Manner: accidental.

MULL, Jeffrey, 59, Landisville. Manner: natural.

PADILLA, Gladys O., 76, Lancaster. Manner: natural.

PETERSHEIM, John, 60, Lancaster. Manner: natural.

PORTER, David, 59, Stevens. Manner: natural.

SALTER, Theodore Asbury, 96, Elizabethtown. Manner: natural.

JAN. 4

BUCHER, Ronald D., 82, Lititz. Manner: natural.

GRUMLING, Glenn, 77, Mohnton. Manner: natural.

HALDEMAN, Ira L., 71, Drumore. Manner: natural.

RULLI, Helen, 98, Manheim. Manner: natural.

TOWSON, Franklin P., 74, Lititz. Manner: natural.

JAN. 5

DABLER, Harriet, 88, Willow Street. Manner: accidental.

GROFF, Vernon J., 80, Lancaster. Manner: natural.

HARKINS, Richard P., 66, Pequea. Manner: accidental.

HARNISH, Alberta, 99, Lancaster. Manner: natural.

RODRIGUEZ, John, 52, Manheim. Manner: natural.

SNYDER, Warren, 98, Lancaster. Manner: natural.

YURKANIN, Michelle Lee, 34, Lititz. Manner: suicide.

JAN. 6

GEIB, Larry, 94, Penryn. Manner: natural.

HENRY, Esther, 101, Lancaster. Manner: natural.

TESTONE, Florence C., 60, Lititz. Manner: natural.

WALKER, Stephen, 75, Lancaster. Manner: natural.

WILLIAMS, Yvette, 55, Marietta. Manner: natural.

JAN. 7

BAILEY, Christopher, 42, Marticville. Manner: accidental.

CANTRELL, Rickey D., 73, Manheim. Manner: natural.

CHETTA, Carmello, 86, Lancaster. Manner: natural.

DEWITSKY, Bonnie L., 78, Lancaster. Manner: natural.

GURUNG, Pabi Maya, 77, Lancaster. Manner: natural.

LINDERMAN, Christopher, 49, Holtwood. Manner: natural.

LUCAS, Morgan, 38, Lancaster. Manner: natural.

NGUYEN, Tu Van, 56, Lancaster. Manner: natural.

NORWOOD, Rebecca Sue, 63, Denver. Manner: natural.

STAMBURGH, Robert D., 72, Landisville. Manner: natural.

STORMFELTZ, Paul D., 65, Lancaster. Manner: natural.

STUBER, Betty, 81, Ephrata. Manner: natural.

TORRES, Jose L., 83, Lebanon. Manner: natural.

JAN. 8

DOVIN, Paul, 93, Honey Brook. Manner: natural.

FLEXER, Barbara Jane, 89, Lancaster. Manner: natural.

HARSH, Patsy, 90, New Providence. Manner: natural.

KUBALA, Ronald, 74, Lancaster. Manner: natural.

LINDENMUTH, Joseph, 68, Ephrata. Manner: natural.

MCKAIN, Barbara, 52, Columbia. Manner: natural.

JAN. 9

DIAZ, William, 53, Strasburg. Manner: natural.

FRALICH, Diane, 72, Landisville. Manner: natural.

GRANNELL, Arthur, 77, Mountville. Manner: natural.

KLOPFLE, Lawrence, 50, Lancaster. Manner: natural.

MERKER, Dorothy, 79, Leola. Manner: natural.

MILLER, Emily J., 86, Elizabethtown. Manner: natural.

MORELLI, Donna M., 74, Mohnton. Manner: natural.

PAO, Salun, 69, Lancaster. Manner: natural.

SAYLOR, Susan Louise, 72, Lititz. Manner: natural.

SEITZ, Kenneth E., 58, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 10

AITKEN, Katherine, 30, Lancaster. Manner: accidental.

BLANK, Kristina, 49, New Holland. Manner: natural.

COBLE, Timothy, 58, Elizabethtown. Manner: natural.

FOXHOVEN, Gerald Joseph, 79, Lancaster. Manner: natural.

LOPEZ-MARTE, Alexis, 42, Lancaster. Manner: accidental.

REED, Ellen, 89, Lititz. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Eddie, 95, Lancaster. Manner: natural.

SIDELNICK, Lois Jean, 92, Elizabethtown. Manner: natural.

SIMMONS, Janet, 91, Lancaster. Manner: accidental.

WALKER, David, 64, Lititz. Manner: natural.

JAN. 11

BROWN, Emma Jean, 69, East Earl. Manner: natural.

CRITCHFIELD, William, 54, Ephrata. Manner: natural.

GERHART, Barbara, 85, Lancaster. Manner: natural.

MERO, Christopher, 58, Lancaster. Manner: natural.

NACE, Murtis, 78, Columbia. Manner: natural.

PEDROSE, Claribel, 56, Lancaster. Manner: natural.

SLATER, Andrew, 87, Landisville. Manner: natural.

JAN. 12

DULL, Barry, 67, Lititz. Manner: natural.

HACKMAN, Janet, 82, Ephrata. Manner: natural.

HEAL, Nathaniel Newlin, 38, Lancaster. Manner: accidental.

RHOADS, Larry, 72, Akron. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Luis, 50, Lancaster. Manner: natural.

SHERMAN, Charles W., 92, Elizabethtown. Manner: natural.

YOUNG, Bronson Lee, 29, Strasburg. Manner: suicide.

JAN. 13

ALONSO, Ana, 91, Lancaster. Manner: natural.

BLANTZ, Effinger C., 72, Lancaster. Manner: natural.

PERRY, Christopher, 47, Lancaster. Manner: natural.

RANDLER, Paul, 77, Ephrata. Manner: natural.

TORRES, Nancy, 82, Lebanon. Manner: natural.

WEBB, James, 85, Lancaster. Manner: natural.

WILEY, Judy A., 68, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 14

BURKE, Brian, 45, Coatesville. Manner: natural.

CHASTAIN, David, 69, Elizabethtown. Manner: natural.

CRESS, Lydia E., 83, Marietta. Manner: natural.

FISHER, David, 83, Paradise. Manner: natural.

GOMEZ, Stephen Alexander, 25, Lancaster. Manner: suicide.

HIGH, James L., 72, Strasburg. Manner: natural.

HOLLINGER, Jean, 90, Denver. Manner: natural.

HOOVER, Charlene, 61, Lancaster. Manner: natural.

MOYER, Mildred J., 89, Lititz. Manner: natural.

SMITH, Ronald Alan, 73, Lititz. Manner: natural.

STAFFIERI, Louis, 65, Conestoga. Manner: natural.

YORI, Joseph, 67, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 15

FERNANDO, Valentine, 69, Narvon. Manner: natural.

GOCKLEY, Dennis, 56, Manheim. Manner: natural.

HALDEMAN, Robert G., 99, Manheim. Manner: natural.

HARRIS, Donald L., 74, Lititz. Manner: natural.

HUYETT, Earl, 78, Gap. Manner: natural.

KRESSIER, Leigh Carey, 79, Strasburg. Manner: accidental.

LAMBERT, Francis, 89, Lancaster. Manner: suicide.

MARTIN, Viola, 85, Manheim. Manner: natural.

PEREZ ALOMAR, Isabel, 73, Lancaster. Manner: natural.

REIFFER, Victor, 78, Lancaster. Manner: natural.

ROTHROCK, Vicki Ann, 65, Columbia. Manner: natural.

STROUP, Daniel Nevin, 63, Mount Wolf. Manner: natural.

WILL, Jet Charles, infant, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 16

BERRY, William, 68, Lancaster. Manner: natural.

GERBER, Christian Elwood, 92, Lancaster. Manner: natural.

GRAYBILL, Clayton, 67, Lancaster. Manner: natural.

GREENFIELD, Peter A., 88, Lancaster. Manner: natural.

MARTINEZ-VICENTE, Jose, 35, Lancaster. Manner: natural.

MCFADDEN, Sharon, 71, Lancaster. Manner: natural.

MCMAHON, William, 69, Paradise. Manner: natural.

ROBINSON, Andy, 51, Lancaster. Manner: accidental.

SIDLER, Karen, 76, Lancaster. Manner: natural.

TOWNSLEY, James A., 87, Mount Gretna. Manner: natural.

YODER, Patricia, 68, Reinholds. Manner: natural.

JAN. 17

AMBER, Paul, 60, Quarryville. Manner: natural.

CHONG, Donna, 72, Homestead. Manner: natural.

COOKE, Wayne Leon, 68, Lancaster. Manner: natural.

LEHMAN, James, 84, Lancaster. Manner: natural.

LOUTHIAN, Ronald D., 81, Peach Bottom. Manner: accidental.

LOUTHIAN, Donna Fee, 81, Peach Bottom. Manner: accidental.

SANDOE, Dennis, 67, New Holland. Manner: natural.

TORRES, Jose, 40, Lancaster. Manner: natural.

WELDMAN, James, 64, Conestoga. Manner: natural.

JAN. 18

AUKAMP, Paul, 85, Lancaster. Manner: natural.

DETZ, Melvin E., 78, Elizabethtown. Manner: natural.

FREDERICK, Lloyd, 85, Elizabethtown. Manner: natural.

HAEFNER, Stephen, 30, Marietta. Manner: accidental.

KEASEY, Richard, 73, Elizabethtown. Manner: natural.

KILLIAN, Richard J., 86, Lititz. Manner: natural.

MOJICA, Ricky, 64, Lebanon. Manner: natural.

PEREZ, Benny M., 66, Lancaster. Manner: natural.

SANCHEZ, Adrian, 86, Lancaster. Manner: natural.

SLEETH, Marc, 67, Millersville. Manner: natural.

JAN. 19

DAHRSNIN, Edwin, 86, Lancaster. Manner: natural.

DOUPLE, Jay, 68, Lititz. Manner: natural.

JULES, Rose, infant, Lancaster. Manner: natural.

KOTCHEY, Karen, 74, Elizabethtown. Manner: natural.

MENTZER, Thomas, 75, Lancaster. Manner: natural.

SNYDER, Minnie, 80, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 20

AUNGST, Donna E., 62, Elizabethtown. Manner: natural.

DISNEY, Annie N., 95, Manheim. Manner: accidental.

LANTZ, Ryker James, infant, New Holland. Manner: natural.

PEREZ, Angel, 78, Lancaster. Manner: natural.

SAUDER, David L., 80, Akron. Manner: natural.

SCHOCK, Wayne, 94, Conestoga. Manner: natural.

SMUCK, Kenneth, 59, Mount Joy. Manner: natural.

SOLOMON, Leslie B., 85, Lancaster. Manner: natural.

WILSON, Gregory, 62, Lititz. Manner: natural.

JAN. 21

ALBRIGHT, Olivia, 51, Willow Street. Manner: natural.

BOTTOMLEY, Gilbert, 90, Quarryville. Manner: natural.

DUNKLE, Gerald, 87, Gordonville. Manner: natural.

FABER, Mintje, 90, New Holland. Manner: accidental.

GEASEY, James E., 75, Christiana. Manner: natural.

JOHNSON, Ernest George, 73, Ephrata. Manner: natural.

KOHL, Frederick, 89, Lancaster. Manner: natural.

MARTIN, Kevin S., 66, Ephrata. Manner: natural.

SALISBURY, Myka Fern, infant, Lancaster. Manner: natural.

SMITH, Paige, 35, Rothsville. Manner: natural.

WILL, Henry, 84, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 22

MCHENRY, Ella I., 101, Narvon. Manner: natural.

MILLER, Danielle, 51, Millersville. Manner: natural.

SINGER, Samuel, 92, Lancaster. Manner: accidental.

SKETHWAY, Marris R., 84, Paradise. Manner: natural.

WEAVER, K. Scott, 58, Akron. Manner: natural.

JAN. 23

BINKLEY, Richard, 88, Strasburg. Manner: natural.

CAMP, Mark A., 57, Columbia. Manner: natural.

DUNN, Cheryl A., 70, Ephrata. Manner: natural.

MARTIN, Edward, 77, Quarryville. Manner: natural.

MILLER, Barbara L., 83, Columbia. Manner: natural.

MORGAN, Donald B., 91, Elizabethtown. Manner: natural.

POWELL, Adeline Grace, infant, New Holland. Manner: natural

ROSARIO, Carmen, 78, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 24

AUMENT, Clyde Richard, 67, Quarryville. Manner: natural.

GOOD, Minerva, 98, Ephrata. Manner: natural.

JUDY, Berlin, 39, New Providence. Manner: natural.

KNOTTS, Carl A., 72, Dover. Manner: natural.

O’DEENS, Barbara J., 81, Gap. Manner: natural.

PESEK, Emily, 91, Elizabethtown. Manner: natural.

SMUCKER, Emanuel, 49, Paradise. Manner: natural.

JAN. 25

BASTENDORF, Joan L., 87, Lancaster. Manner: natural.

BRESCH, Dawn, 53, Lancaster. Manner: natural.

DECARLO, Peter, 74, Reinholds. Manner: natural.

DEWALT, Bonnie, 80, Lancaster. Manner: natural.

TRUITT, Virginia M., 98, Lititz. Manner: natural.

VOUGHT, William, 91, Mount Joy. Manner: accidental.

JAN. 26

ALLISON, Thomas J., 69, Lititz. Manner: natural.

CHARLES, Terry L., 72, New Providence. Manner: natural.

HERR, Paul, 94, Lancaster. Manner: natural.

HESS, Joyce, 71, Lancaster. Manner: natural.

LOWE, James, 81, Quarryville. Manner: natural.

MILLIGAN, Dwight, 64, Lancaster. Manner: natural.

ROBINSON, Boyd, 78, Drumore. Manner: natural.

STRAWBRIDGE, William, 57, Brownstown. Manner: natural.

JAN. 27

FELIZZI, Frank, 65, Lancaster. Manner: natural.

KLINOVSKI, Evelyn, 84, Lancaster. Manner: natural.

KURCZEWSKI, James J., 44, Lancaster. Manner: natural.

SHIRK, Christian B., 72, Narvon. Manner: natural.

WENTZEL, Gregory, 49, Denver. Manner: natural.

JAN. 28

FISHER, Sadie, 65, Gap. Manner: natural.

FLANAGAN, Charles James, 59, Ephrata. Manner: natural.

KIRCHGESSNER, Kenneth, 83, Lancaster. Manner: natural.

MASON, Eric Keith, 40, Lancaster. Manner: natural.

MILLER, Donald, 79, New Holland. Manner: natural.

SMUCKER, Paul S., 81, Lancaster. Manner: natural.

WEAVER, Carol B., 79, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 29

CLAWSON, Kirk Alexander, 27, Mount Joy. Manner: accidental.

HALDEMAN, Gloria M., 80, Leola. Manner: natural.

KING, Benuel K., 88, Bird-in-Hand. Manner: natural.

NICODEMUS, Barry L., 75, Holtwood. Manner: natural.

PONCHIONE, George A., 56, Akron. Manner: natural.

SHAW, Daniel, 46, Kirkwood. Manner: natural.

STARK, Elise, 88, Willow Street. Manner: natural.

STAUFFER, Jeffrey, 67, Akron. Manner: natural.

TROUTMAN, Harry, 70, New Holland. Manner: natural.

WILLIAMS, Edward E., 86, Delta. Manner: natural.

JAN. 30

BURGOS, Michael, 47, Kinzers. Manner: natural.

COHEN, Joseph, 95, Lancaster. Manner: natural.

ERB, Orie, 83, Elizabethtown. Manner: natural.

FUNK, John, 74, New Providence. Manner: natural.

HULL, Sea, 80, Lititz. Manner: natural.

KAUFFMAN, Harriet J., 54, Columbia. Manner: natural.

LESHER, Mark, 54, Lancaster. Manner: natural.

STYER, Louise A., 66, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 31

EISENHAUR, Francis, 67, Columbia. Manner: natural.

MARTIN, Fred, 84, Lancaster. Manner: natural.

PENA FLORES, Juan, 48, Lancaster. Manner: accidental.

RIEHL, Rebecca, 72, New Holland. Manner: natural.

SMITH, Joyce, 84, Lancaster. Manner: natural.

YOUSE, Samuel, 95, Lititz. Manner: natural.