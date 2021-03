Following are verdicts delivered for deaths in January that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Stephen Diamantoni:

JAN. 1

BECKARY, Nehemiah, infant, Ephrata. Manner: natural.

BROSS, Ada, 98, Manheim. Manner: natural.

DOMMEL, Carl E., 70, Lititz. Manner: natural.

DOSTER, Theresa Marie, 35, Lancaster. Manner: natural.

FABIAN-BROWN, Jacqueline, 95, Willow Street. Manner: natural.

HESS, Karen, 76, Columbia. Manner: natural.

MCDONALD, Vernon Bernard, 56, Elizabethtown. Manner: natural.

SPECE, Arlene Elizabeth, 73, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 2

KELLER, Alfred, 90, Manheim. Manner: natural.

KREIDER, Marguerite E., 88, Manheim. Manner: natural.

MCCAHON, Richard Joseph, 85, Quarryville. Manner: natural.

MICHALAK, Stanley, 82, Bird-in-Hand. Manner: natural.

NUNEMACHER, Melanie J., 51, Elizabethtown. Manner: accidental.

ORTIZ, Johanna, 53, Lancaster. Manner: natural.

PEARSALL, Richard, 93, Ephrata. Manner: natural.

RESSLER, Daniel, 92, Brownstown. Manner: natural.

WEAVER, Lilyana, infant, Lititz. Manner: natural.

JAN. 3

ASHFORD-LITTLE, Ja’ezra, infant, Lancaster. Manner: natural.

GREENAWALT, Mason Lee, 26, Lancaster. Manner: accidental.

HOSSLER, Eva, 82, Lititz. Manner: natural.

HOUGHTON, Alexandra Grace, infant, Lancaster. Manner: natural.

KREIDER, Beatrice, 98, Quarryville. Manner: natural.

MEEDER, Julie, 50, Drumore. Manner: accidental.

ROETHER, Donald, 86, Ephrata. Manner: natural.

ROLLMAN, Robert, 91, Akron. Manner: natural.

JAN. 4

ACKER, Thomas, 90, Narvon. Manner: natural.

DEANGELO, Roger, 80, Lancaster. Manner: natural.

GREEN, John, 95, Elizabethtown. Manner: natural.

MAESTLE, Joyce Y., 75, Stevens. Manner: natural.

MILLER, Virginia, 91, Lancaster. Manner: natural.

NOLT, James, 89, Lancaster. Manner: natural.

PETRUCCIELLO, Elsie, 102, Lititz. Manner: natural.

RICHARDSON, Ernest, 82, Manheim. Manner: natural.

SCHMIDT, Elizabeth M., 56, Elizabethtown. Manner: natural.

VOGEL, Mary Sue, 98, Manheim. Manner: natural.

JAN. 5

BUCKIUS, Patrick, 57, Lancaster. Manner: natural.

DEAMICIS, Edith, 95, Quarryville. Manner: natural.

HAWES, Hope Elisabeth, infant, Elizabethtown. Manner: natural.

HILL, Thomas, 91, Elizabethtown. Manner: natural.

HOFFMAN, Frederic, 80, Elizabethtown. Manner: natural.

KLOPP, Timothy S., 60, Columbia. Manner: accidental.

PEACE, Derek, 36, Conestoga. Manner: natural.

POTTS, Miriam, 83, East Petersburg. Manner: natural.

RODGERS, Richard, 67, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 6

CAMPOS, Jon, 39, Paradise. Manner: accidental.

CARROLL, Robert F., 19, Marietta. Manner: accidental.

ENCK, Dale S., 87, Ephrata. Manner: natural.

HARNISH, Kathleen, 80, Lititz. Manner: natural.

PALMATIER, Marjorie, 90, Quarryville. Manner: natural.

TROUT, Daulton, 22, New Providence. Manner: suicide.

WALKER, Lawrence J., 77, Gap. Manner: natural.

WEAVER, Leora G., 84, Manheim. Manner: natural.

JAN. 7

BRADLEY, Linda, 60, Lancaster. Manner: natural.

KRAFT, Chauncey, 73, Columbia. Manner: natural.

THRONE, Dorothy, 103, Columbia. Manner: natural.

WHITE, Thomas E., 90, Narvon. Manner: natural.

JAN. 8

BAKER, Wayne L., 73, Marietta. Manner: natural.

HIPPLE, Wanda, 90, Elizabethtown. Manner: natural.

MICHAEL, Brandi N., 41, Lititz. Manner: accidental.

NOLT, Elvin, 80, Ephrata. Manner: natural.

PATTERSON, Linda Sue, 52, Lititz. Manner: natural.

SENSENIG, Jeffrey, 55, Lititz. Manner: natural.

SWAUGER, Robert Dale, 72, Marietta. Manner: natural.

WEAVER, David M., 97, Lititz. Manner: natural.

WETZEL, Joshua Anthony, 24, York. Manner: suicide.

JAN. 9

BELL, Bernice L., 90, Lancaster. Manner: natural.

BUFFENMYER, Fred, 79, Ephrata. Manner: natural.

DONAHUE, Shannon G., 75, Akron. Manner: natural.

FLAHART, John, 71, Quarryville. Manner: natural.

HALKO, Keith, 43, Lancaster. Manner: accidental.

HOFFMAN, Kelly, 62, Marietta. Manner: natural.

HOPKINS, Jeffry, 62, Mount Joy. Manner: natural.

MCMILLEN, Jeffrey, 60, Columbia. Manner: natural.

MONDAL, Arya, infant, Lancaster. Manner: natural.

ROCHKIND, Arline, 82, Elizabethtown. Manner: natural.

ZOOK, Douglas Brian, 67, Mount Joy. Manner: natural.

JAN. 10

HERR, Tammy P., 57, Lititz. Manner: natural.

HOLL, Matthew, 57, Gap. Manner: natural.

MCDONALD, Charles R., 82, Lancaster. Manner: natural.

RODKEY, Merrill, 78, Lancaster. Manner: natural.

ZINK, Donald A., 42, Columbia. Manner: natural.

JAN. 11

GOOD, Verna, 89, Ephrata. Manner: natural.

HAMMER, Thomas E., 68, Columbia. Manner: natural.

IRVIN, Gladys, 97, Manheim. Manner: natural.

LEADER, Ruth, 86, Lancaster. Manner: natural.

LEAMAN, Janet E., 92, Lancaster. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Mark T., 72, Ephrata. Manner: natural.

JAN. 12

BELL, Mary Jane, 90, Mountville. Manner: natural.

BRUBAKER, Richard, 71, Ephrata. Manner: natural.

CLINCH, Timothy D., 59, Stevens. Manner: natural.

ISHMAN, Andrew, 35, Harrisburg. Manner: accidental.

KINSEY, Walter L., 77, Elizabethtown. Manner: natural.

MORRIS, Shirley F., 91, Lancaster. Manner: natural.

PETERS, Faye Ann, 68, Lancaster. Manner: natural.

RALIF, Phoebe, infant, Philadelphia. Manner: natural.

RYAN, Bonnie L., 80, Landisville. Manner: natural.

TALARIGO, Albert, 92, Lancaster. Manner: natural.

YOUNG, Jeffrey, 56, Mountville. Manner: accidental.

JAN. 13

APPLEGATE, Kathryn J., 100, Lititz. Manner: natural.

BELL, Tenele, 44, Lancaster. Manner: accidental.

CROSSLEY, Geraldine, 74, Narvon. Manner: natural.

GEHRKE, Gerhard, 80, Lititz. Manner: natural.

HECK, Michelle R., 38, North East, Md. Manner: accidental.

HOHENWARTER, Michael D., 57, Holtwood. Manner: natural.

HUYARD, Steve M., 59, Christiana. Manner: natural.

LOPEZ, Elvin, 37, Lancaster. Manner: natural.

MCCARTY, Anna, 86, Lancaster. Manner: natural.

PLAZER, Geoffrey A., 83, Akron. Manner: natural.

RILEY, Joan Marie, 66, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 14

EBERLY, Lorraine, 79, Ephrata. Manner: natural.

GARDNER, Felton Lee, 47, Gordonville. Manner: accidental.

MAST, Frans, 89, Lancaster. Manner: natural.

MOCK, Andrew Percy, 51, Narvon. Manner: natural.

SMITH, Ellen, 80, Lancaster. Manner: natural.

SPIDLE, Katherine, 30, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 15

BROOMELL, Juanita W., 102, Ephrata. Manner: natural.

DOUPLE, Bette, 93, Elizabethtown. Manner: natural.

PURSINEK LEAR, Helene Ann, 65, Kinzers. Manner: natural.

RINEER, Robert D., 98, Elizabethtown. Manner: natural.

SHAMBAUGH, Benjamin Michael, 36, Mechanicsburg. Manner: accidental.

JAN. 16

ADAMS, Patricia, 77, Lancaster. Manner: natural.

CACI, Mary, 80, Lancaster. Manner: natural.

CARTER, Sandra Sue, 54, Kinzers. Manner: natural.

CRABTREE, Kenneth Scott, 60, Quarryville. Manner: natural.

CULLISON, Ida Jean, 87, Lititz. Manner: natural.

LAPI, Morris, 76, Lititz. Manner: natural.

MANN, Eric, 39, Lancaster. Manner: accidental.

RAMIREZ VELEZ, Martin, 39, Lancaster. Manner: suicide.

ROYER, David C., 90, Ephrata. Manner: natural.

WERT, Daniel B., 85, Akron. Manner: natural.

JAN. 17

ELLIOT, Wayne, 87, Lititz. Manner: natural.

MARTZALL, Lawrence Dale, 69, Denver. Manner: natural.

MCSHERRY, Susan, 67, Rheems. Manner: natural.

NUNEZ, Felix Jose, 36, Lancaster. Manner: accidental.

PLANK, Robert, 75, Lancaster. Manner: natural.

ROMIG, Jean M., 86, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 18

ARMSTRONG, John, 59, Ephrata. Manner: natural.

BOYD, Ellen, 96, Elizabethtown. Manner: natural.

BURGESS, Josephine, 86, Lancaster. Manner: natural.

HEISER, Nancy, 87, Lititz. Manner: natural.

SCHLICHTER, Ruth, 88, Denver. Manner: natural.

TIRADO-RODRIGUEZ, Glorimar, 32, Lancaster. Manner: natural.

ZIMMERMAN MARTIN, Cory, infant, Lititz. Manner: natural.

JAN. 19

BERGEN, Erik, infant, Elizabethtown. Manner: natural.

BIRKHIMER, Phyllis, 88, Manheim. Manner: natural.

CASEY, Stephen, 74, Landisville. Manner: natural.

COLEMAN, Wayne, 58, Lancaster. Manner: natural.

FISHEL, Ruth, 96, Elizabethtown. Manner: natural.

JOHNSTON, Patricia E., 59, Gordonville. Manner: accidental.

MULL, Betty, 96, Elizabethtown. Manner: natural.

MYLONAS, Nicholas, 62, Lancaster. Manner: natural.

POTTER, Louise, 76, Willow Street. Manner: natural.

SMELTZER, Kenneth, 85, Lancaster. Manner: natural.

SMITH, Linda R., 78, Lititz. Manner: natural.

SPONAR, Carol, 73, Columbia. Manner: natural.

WOOD, Charles, 62, Kinzers. Manner: natural.

ZIMMERMAN, John E., 85, Denver. Manner: natural.

JAN. 20

COWARD, Christel, 65, Lancaster. Manner: natural.

DIEGEL, Carol, 70, Lancaster. Manner: natural.

HOLZHAUER, Kendall Rose, infant, Quarryville. Manner: natural.

HOSTUTLER, Jessie, 95, Willow Street. Manner: natural.

NGUYEN, Truc, 79, Lancaster. Manner: natural.

RIVERA, Norma, 70, Lancaster. Manner: natural.

WALLER, Harry, 91, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 21

ALEXANDER, Glenn, 73, Landisville. Manner: natural.

BOYER, Barry Lee, 73, Ephrata. Manner: suicide.

GERHARD, Rickey Lynn, 62, Stevens. Manner: natural.

JONES, Barbara, 80, Lancaster. Manner: natural.

MOTTOLA, Jessie, 91, Christiana. Manner: natural.

RACHOR, Janet B., 67, Pequea. Manner: natural.

RUSSO, Ronald, 87, Willow Street. Manner: natural.

ZWOLENIK, Peter Michael, 86, Quarryville. Manner: natural.

JAN. 22

BOMBERGER, Henry, 76, Lititz. Manner: natural.

BRYSON, James, 67, Lancaster. Manner: natural.

CANNARSA, Dorothy C., 94, Christiana. Manner: natural.

ERNST, Denise Renae, 52, Lancaster. Manner: natural.

HOUSEAL, Darlene J., 83, Mount Joy. Manner: natural.

KENNEDY, Deborah, 67, Elizabethtown. Manner: natural.

MARTIN, Kathryn, 94, Ephrata. Manner: natural.

MCNEIL, Allen, 61, Ephrata. Manner: suicide.

REID, Patricia, 80, Elizabethtown. Manner: natural.

RHOADS, Patricia, 70, East Petersburg. Manner: natural.

ROCHFORD, Furman J., 99, Lancaster. Manner: accidental.

WEIR, Earl M., 95, Lancaster. Manner: natural.

JAN. 23

AMARANT, Steven Lewis, 57, Wayne. Manner: suicide.

BRUSKE, Carol, 89, Lancaster. Manner: natural.

HALLWORTH, Robert, 99, Lititz. Manner: natural.

HERNANDEZ, Oscar, 50, Lancaster. Manner: natural.

MCCULLOCH, Shirley, 83, Lancaster. Manner: natural.

PAUL, Eugene, 85, Lancaster. Manner: accidental.

SHEPHERD, Marilyn, 73, Quarryville. Manner: natural.

STEWART, Jeremiah, 3, Lancaster. Manner: natural.

TAYLOR, Kimberly, 71, Gap. Manner: accidental.

WEST, Nolan D., 69, Manheim. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Marion, 92, Elizabethtown. Manner: natural.

JAN. 24

ANDREWS, Tammy, 50, Mount Joy. Manner: natural.

BENNETT, Martha, 91, Lancaster. Manner: natural.

BINGEMAN, Harold, 97, Ephrata. Manner: natural.

BLEECHER, Barry, 73, Columbia. Manner: natural.

BLUMENSHINE, Dolores, 90, Columbia. Manner: natural.

D’AIELLO, Russell, 97, Ephrata. Manner: accidental.

DARRENKAMP, Catherine, 75, Columbia. Manner: natural.

DAVIS, Owen J., 90, Ephrata. Manner: natural.

RILEY, Evelyn, 85, Manheim. Manner: natural.

JAN. 25

ABSHER, Debra K., 66, Lancaster. Manner: natural.

BRADLEY, Jean, 95, Akron. Manner: natural.

COELHO, Joao Antonio, 68, Quarryville. Manner: natural.

CRAMER, Susan E., 69, Lancaster. Manner: natural.

ELSER, George, 96, Lititz. Manner: natural.

FOLKMAN, Robert, 80, Christiana. Manner: natural.

HOFFMAN, Robert G., 67, Elizabethtown. Manner: natural.

MERCER, Cole, 24, Paradise. Manner: accidental.

SATTAZAHN, Mary Jane, 89, Denver. Manner: natural.

TRAUTWEIN, Sheila, 58, Lancaster. Manner: accidental.

JAN. 26

CRUZ-BARAHONA, Oscar, 18, Norristown. Manner: accidental.

GEORGE, Samuel, 87, Gap. Manner: natural.

GORE, Bayne, 84, Millersville. Manner: natural.

JAN. 27

ALBRIGHT, Beverly B., 71, Columbia. Manner: natural.

BARLEY, Edith, 78, Strasburg. Manner: natural.

BARTO, Samuel P., infant, Holtwood. Manner: natural.

HACKMAN, Wanda Beth, 69, Lancaster. Manner: natural.

KIRBY, Julie, 70, Pequea. Manner: natural.

KRANTZ, Miriam, 89, Lancaster. Manner: natural.

LEISEY, Thomas, 77, Narvon. Manner: natural.

MURR, Gloria, 53, Columbia. Manner: natural.

PYETT, Stanley, 79, Willow Street. Manner: natural.

ROMAN, Donna, 72, Lancaster. Manner: natural.

STOLTZFUS, Annie, 91, Quarryville. Manner: natural.

JAN. 28

BRINKMAN, Bonnie E., 64, Lancaster. Manner: natural.

DEATRICK, MaryAnn M., 58, Lancaster. Manner: accidental.

MILLER, William Benjamin, 89, Lancaster. Manner: natural.

TROUTMAN, Rodney, 65, Lancaster. Manner: natural.

WEAVER, Catharine, 98, Lititz. Manner: natural.

JAN. 29

DOUGHERTY, John, 62, Christiana. Manner: natural.

JENNEWEIN, Gloria, 89, Ephrata. Manner: natural.

n MARTIN, Asher Vaughn, infant, Martinsburg. Manner: natural.

MONG, Harry, 73, Lancaster. Manner: natural.

NUSE, Angela C., 40, New Holland. Manner: natural.

OTERO VILLANUEVA, Victor David, 49, Lancaster. Manner: natural.

PHILLIPS, Harvey R., 93, New Providence. Manner: accidental.

ROSSETTI, Angela C., 96, Ronks. Manner: accidental.

RUMBERGER, John E., 87, Marietta. Manner: natural.

STEFFY, JoAnn, 75, Denver. Manner: natural.

JAN. 30

APPLE, Eugene, 90, Columbia. Manner: natural.

BAIR, Sarah Elizabeth, 98, Lancaster. Manner: natural.

GERHART, Richard, 91, Lancaster. Manner: natural.

MATOS, Kevin Omar, 20, Marietta. Manner: accidental.

REISINGER, Mary Ann, 69, Mountville. Manner: natural.

SMITH, Nia D., 27, Manheim. Manner: suicide.

JAN. 31

BELSER, Robert B., 82, Lancaster. Manner: natural.

BOYD, C. Louise, 90, Quarryville. Manner: natural.

FOUST, Shaina, 27, Brownstown. Manner: accidental.

KUHN, Stevin, 61, Elizabethtown. Manner: natural.

LEHMAN, Luke, 91, Ephrata. Manner: natural.

LEINBACH, Esther, 79, East Earl. Manner: natural.

SMITH, Theodore, 92, Marietta. Manner: natural.

WARNER, Thomas, 67, Lancaster. Manner: accidental.

WEIDMAN, Frank, 89, Quarryville. Manner: natural.